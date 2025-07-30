Как бы выглядели 14 популярных литературных персонажей, если бы существовали на самом деле

В первой книге будущий вождь планеты Арракис описан как молодой человек с черными волосами и зелеными глазами. Его лицо овальной формы, как у матери, леди Джессики, но при этом Пол обладает более выразительными скулами и бровями, напоминающими его деда по материнской линии, а также орлиным, характерным для их рода, носом. В начале повествования он кажется ниже и щуплее своих сверстников, но при этом отличается ловкостью и силой — несмотря на то, что не выглядит ни высоким, ни мускулистым.