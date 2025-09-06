20 случаев, когда люди взяли и сотворили настоящее чудо, и у нас есть фото до и после

Ремонт, обновления и преображения — у каждого дома и каждого пространства своя история. Кто-то тратит недели на маленькую ванную, кто-то превращает старую кухню в стильную закусочную, а кто-то просто восстанавливает полы или обновляет кресло. В этой подборке показываем, как терпение, труд и немного фантазии могут полностью изменить привычное пространство и вдохновить на перемены.

Думал справлюсь одной левой, но на эту дамскую комнату у меня ушло 8 недель

Это феноменально. Лучшее преображение туалета! © tacosandsunscreen / Reddit

Моя берлога до того, как я женился и после

У твоей жены есть сестра? Спрашиваю для друга... © colonqexclamation / Reddit

Оказалось, что средство для посуды лучше всего отмывает всякую гадость внутри термокружек

Вот так выглядит наше обновленное кресло

Мы превратили старую кухню в закусочную в стиле 50-х

Купили дом 1920 года, сняли винил и линолеум — под ними оказались красивые деревянные полы, которые мы отреставрировали

Смотрю на это с отвисшей челюстью! © Lost-Sea4916 / Reddit

Ванная до и после ремонта в доме 1914 года

Переделал прихожую и вернул характер дому 1856 года

Ты все это сам сделал? Браво! Выглядит невероятно. © NotACloudInTheSkye / Reddit

Наша гостиная: от покупки дома 2,5 года назад до прошлого Рождества

Ремонт спальни в доме 1900 года

Еще не совсем готово, но горжусь своим ремонтом ванной

Фото «до» и «после» ремонта моей кухни в более «мужском» стиле

Переделал цокольный этаж в уютный кабинет

Всё хорошо, но стену нужно было оставить однотонной. Та часть возле печки в виде большого витража уже сама по себе акцентная

Ванная до и после преображения

«До» и «После» — не идеально, но уже что-то

Работаю из дома, а поэтому решил сделать мой кабинет более удобным

Кресло до и после — почти полностью разобрал, склеил и обновил отделку

Завершили ремонт в ванной, все вместе заняло около 4 месяцев

До и после ремонта на кухне

Ремонт ванной. Заняло больше времени, чем рассчитывал, но получилось даже лучше, чем я ожидал