20 случаев, когда люди взяли и сотворили настоящее чудо, и у нас есть фото до и после
Ремонт, обновления и преображения — у каждого дома и каждого пространства своя история. Кто-то тратит недели на маленькую ванную, кто-то превращает старую кухню в стильную закусочную, а кто-то просто восстанавливает полы или обновляет кресло. В этой подборке показываем, как терпение, труд и немного фантазии могут полностью изменить привычное пространство и вдохновить на перемены.
Думал справлюсь одной левой, но на эту дамскую комнату у меня ушло 8 недель
- Это феноменально. Лучшее преображение туалета! © tacosandsunscreen / Reddit
Моя берлога до того, как я женился и после
- У твоей жены есть сестра? Спрашиваю для друга... © colonqexclamation / Reddit
Оказалось, что средство для посуды лучше всего отмывает всякую гадость внутри термокружек
Вот так выглядит наше обновленное кресло
Мы превратили старую кухню в закусочную в стиле 50-х
Было лучше. Достаточно было сделать пол светлее, но клетка - это очень по-общепитовски.
Купили дом 1920 года, сняли винил и линолеум — под ними оказались красивые деревянные полы, которые мы отреставрировали
- Смотрю на это с отвисшей челюстью! © Lost-Sea4916 / Reddit
Ванная до и после ремонта в доме 1914 года
Переделал прихожую и вернул характер дому 1856 года
Обычно, когда ставят стекла в дверь, ведущую в ванную, выбирают непрозрачные.
- Ты все это сам сделал? Браво! Выглядит невероятно. © NotACloudInTheSkye / Reddit
Наша гостиная: от покупки дома 2,5 года назад до прошлого Рождества
Ремонт спальни в доме 1900 года
Еще не совсем готово, но горжусь своим ремонтом ванной
Фото «до» и «после» ремонта моей кухни в более «мужском» стиле
Плита на острове без вытяжки?!? Надолго хватит красивого натяжного потолка?
Переделал цокольный этаж в уютный кабинет
Всё хорошо, но стену нужно было оставить однотонной. Та часть возле печки в виде большого витража уже сама по себе акцентная
Ванная до и после преображения
«До» и «После» — не идеально, но уже что-то
Работаю из дома, а поэтому решил сделать мой кабинет более удобным
Кресло до и после — почти полностью разобрал, склеил и обновил отделку
Хорошо получилось. Продолжайте. Немного странно, что у настолько изношенного кресла такие новые на вид подушки.
Завершили ремонт в ванной, все вместе заняло около 4 месяцев
С одной стороны, сидящий на унитазе муж будет наблюдать обнажённую жену, с другой - моющаяся под душем жена будет наблюдать сидящего на унитазе мужа.
До и после ремонта на кухне
Получилось очень светло, красиво. И вот такая интересная, я бы сказала спорная деталь: окно в гостиную?
Ремонт ванной. Заняло больше времени, чем рассчитывал, но получилось даже лучше, чем я ожидал
Каждое преображение — маленькая победа, и иногда стоит рискнуть, чтобы увидеть, как привычное пространство заиграет по-новому.