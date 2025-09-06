20 случаев, когда люди взяли и сотворили настоящее чудо, и у нас есть фото до и после

Фотоподборки
7 часов назад

Ремонт, обновления и преображения — у каждого дома и каждого пространства своя история. Кто-то тратит недели на маленькую ванную, кто-то превращает старую кухню в стильную закусочную, а кто-то просто восстанавливает полы или обновляет кресло. В этой подборке показываем, как терпение, труд и немного фантазии могут полностью изменить привычное пространство и вдохновить на перемены.

Думал справлюсь одной левой, но на эту дамскую комнату у меня ушло 8 недель

Моя берлога до того, как я женился и после

Оказалось, что средство для посуды лучше всего отмывает всякую гадость внутри термокружек

Вот так выглядит наше обновленное кресло

Мы превратили старую кухню в закусочную в стиле 50-х

Lena L
5 часов назад

Было лучше. Достаточно было сделать пол светлее, но клетка - это очень по-общепитовски.

-
-
Ответить

Купили дом 1920 года, сняли винил и линолеум — под ними оказались красивые деревянные полы, которые мы отреставрировали

Ванная до и после ремонта в доме 1914 года

Lena L
5 часов назад

И тут тоже. Хороший теплый цвет поменяли на холодный зелёный.

-
-
Ответить

Переделал прихожую и вернул характер дому 1856 года

Lena L
5 часов назад

Обычно, когда ставят стекла в дверь, ведущую в ванную, выбирают непрозрачные.

-
-
Ответить

Наша гостиная: от покупки дома 2,5 года назад до прошлого Рождества

Ремонт спальни в доме 1900 года

Еще не совсем готово, но горжусь своим ремонтом ванной

Фото «до» и «после» ремонта моей кухни в более «мужском» стиле

Lena L
5 часов назад

Плита на острове без вытяжки?!? Надолго хватит красивого натяжного потолка?

-
-
Ответить

Переделал цокольный этаж в уютный кабинет

Алёнушка
1 день назад

Всё хорошо, но стену нужно было оставить однотонной. Та часть возле печки в виде большого витража уже сама по себе акцентная

-
-
Ответить

Ванная до и после преображения

«До» и «После» — не идеально, но уже что-то

Работаю из дома, а поэтому решил сделать мой кабинет более удобным

Jul
2 часа назад

Шумовые панели - это круто, и ковер нормальный купил. Молодец.

-
-
Ответить

Кресло до и после — почти полностью разобрал, склеил и обновил отделку

Lena L
5 часов назад

Хорошо получилось. Продолжайте. Немного странно, что у настолько изношенного кресла такие новые на вид подушки.

-
-
Ответить

Завершили ремонт в ванной, все вместе заняло около 4 месяцев

Ales Draco
3 часа назад

С одной стороны, сидящий на унитазе муж будет наблюдать обнажённую жену, с другой - моющаяся под душем жена будет наблюдать сидящего на унитазе мужа.

-
-
Ответить

До и после ремонта на кухне

Ёжик в авокадо
4 часа назад

Получилось очень светло, красиво. И вот такая интересная, я бы сказала спорная деталь: окно в гостиную?

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Ремонт ванной. Заняло больше времени, чем рассчитывал, но получилось даже лучше, чем я ожидал

Каждое преображение — маленькая победа, и иногда стоит рискнуть, чтобы увидеть, как привычное пространство заиграет по-новому. Если вам понравилась подборка, загляните сюда — там вы найдете еще больше вдохновения.

Фото на превью snacky99 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее