15 звезд, которые так сильно преобразились, что все просто рты пооткрывали
За свою карьеру знаменитости меняют внешний вид множество раз. Но ни одна трансформация, будь то разительные изменения во внешности или простая смена прически, не остаются без внимания публики.
После недавней церемонии «Грэмми» все только и обсуждали обновленную фигуру Кристины Агилеры. Певица сбросила 18 кг и ошеломила всех своим видом
Эйса Гонсалес здорово преобразилась с начала своей карьеры. Актрису сложно узнать на старых кадрах
Келли Осборн в 00-е и сейчас — это будто два разных человека. Певица не только похудела, но и кардинально сменила стиль
Волосы - вау! Тоже бы так хотела. И вообще преображение огонь. Кроме рта… Чутка перебор
Кейт Бекинсейл удивила фанатов новой прической
Самые лучшие прически у неё были в фильмах "Другой мир" и "Ван Хельсинг".
Адель усиленно работала над своей фигурой. В течение трех лет певица каждый день занималась спортом
Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел встретила Новый год в новом образе жгучей рыжей бестии
От преобразившейся Ким просто невозможно оторвать взгляда, звезда выглядит потрясающе
34 года и 43 года
В конце 2023 года Бейонсе изумила поклонников новым цветом волос. Певица перекрасилась в платиновый блонд
Джессика Симпсон также изумила публику ярким преображением. Звезду не узнать
Даже когда работала в глянце – не понимала, чего звезда эта Джессика ))
Хлои Кардашьян открыто рассказывает о перенесенных пластических операциях
Внешность Минди Калинг претерпела кардинальные изменения: актриса похудела на 20 кг
Мэйси Уильямс не боится экспериментировать со своей внешностью. Актрисе действительно идет быть пепельной блондинкой
А мне нравится, я согласна, что ей к лицу. И фриковатость ей идет. Гораздо больше идет, чем прилизанность красной дорожки, как слева. Лишь бы под давлением не превратилась со временем в очередную скучную сделанную воблу. Очень самобытная девчонка. Хелена Бонем Картер на минималках
Мерьем Узерли не только похудела, но и изменила свою форму губ с помощью инъекций. Мы же считаем, что звезда «Великолепного века» выглядит прекрасно с изменениями во внешности и без
Ходят слухи, что Рене Зеллвегер сделала несколько пластических операций, поэтому черты лица звезды столь радикально изменились. Преображение актрисы вызвало бурные обсуждения в СМИ
Зои Дойч встретила весну с новой прической. Девушка остригла длинные пряди ради дерзкой пикси
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