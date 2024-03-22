15 звезд, которые так сильно преобразились, что все просто рты пооткрывали

Культура
1 час назад

За свою карьеру знаменитости меняют внешний вид множество раз. Но ни одна трансформация, будь то разительные изменения во внешности или простая смена прически, не остаются без внимания публики.

После недавней церемонии «Грэмми» все только и обсуждали обновленную фигуру Кристины Агилеры. Певица сбросила 18 кг и ошеломила всех своим видом

Paul A. Hebert/Invision/AP/East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Эйса Гонсалес здорово преобразилась с начала своей карьеры. Актрису сложно узнать на старых кадрах

Келли Осборн в 00-е и сейчас — это будто два разных человека. Певица не только похудела, но и кардинально сменила стиль

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Кейт Бекинсейл удивила фанатов новой прической

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Адель усиленно работала над своей фигурой. В течение трех лет певица каждый день занималась спортом

AFP / EAST NEWS, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел встретила Новый год в новом образе жгучей рыжей бестии

От преобразившейся Ким просто невозможно оторвать взгляда, звезда выглядит потрясающе

Omar Vega / Invision / AP / East News, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

34 года и 43 года

В конце 2023 года Бейонсе изумила поклонников новым цветом волос. Певица перекрасилась в платиновый блонд

Courtesy Everett Collection / East News

Джессика Симпсон также изумила публику ярким преображением. Звезду не узнать

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, Andy Kropa / Invision / East News

Хлои Кардашьян открыто рассказывает о перенесенных пластических операциях

Xavier Collin / Everett Collection / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Внешность Минди Калинг претерпела кардинальные изменения: актриса похудела на 20 кг

ANGELA WEISS/AFP/East News, Allison Dinner/Invision/East News

Мэйси Уильямс не боится экспериментировать со своей внешностью. Актрисе действительно идет быть пепельной блондинкой

Arthur Mola / Invision / AP/ East News
Ардна Скела
15 минут назад

А мне нравится, я согласна, что ей к лицу. И фриковатость ей идет. Гораздо больше идет, чем прилизанность красной дорожки, как слева. Лишь бы под давлением не превратилась со временем в очередную скучную сделанную воблу. Очень самобытная девчонка. Хелена Бонем Картер на минималках

-
-
Ответить

Мерьем Узерли не только похудела, но и изменила свою форму губ с помощью инъекций. Мы же считаем, что звезда «Великолепного века» выглядит прекрасно с изменениями во внешности и без

Ходят слухи, что Рене Зеллвегер сделала несколько пластических операций, поэтому черты лица звезды столь радикально изменились. Преображение актрисы вызвало бурные обсуждения в СМИ

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Зои Дойч встретила весну с новой прической. Девушка остригла длинные пряди ради дерзкой пикси

Vianney Le Caer/Invision/East News

Мы любим наблюдать за жизнью звезд и их внешними преображениями, поэтому подготовили еще несколько интересных материалов на эти темы:

Фото на превью Lola: Érase una vez / Televisa S.A. de C.V. and co-producers

Комментарии

Уведомления

Похожее