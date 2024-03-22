15 звезд, которые так сильно преобразились, что все просто рты пооткрывали

За свою карьеру знаменитости меняют внешний вид множество раз. Но ни одна трансформация, будь то разительные изменения во внешности или простая смена прически, не остаются без внимания публики.

После недавней церемонии «Грэмми» все только и обсуждали обновленную фигуру Кристины Агилеры. Певица сбросила 18 кг и ошеломила всех своим видом

Paul A. Hebert/Invision/AP/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News Lilith1313 1 час назад Она стала похожа на себя времен ginny in the bottle - - Ответить

Эйса Гонсалес здорово преобразилась с начала своей карьеры. Актрису сложно узнать на старых кадрах

Келли Осборн в 00-е и сейчас — это будто два разных человека. Певица не только похудела, но и кардинально сменила стиль

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News Ардна Скела 23 минуты назад Волосы - вау! Тоже бы так хотела. И вообще преображение огонь. Кроме рта… Чутка перебор - - Ответить

Кейт Бекинсейл удивила фанатов новой прической

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Катюша Азаренко 16 часов назад Самые лучшие прически у неё были в фильмах "Другой мир" и "Ван Хельсинг". - - Ответить

Адель усиленно работала над своей фигурой. В течение трех лет певица каждый день занималась спортом

AFP / EAST NEWS , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News Ардна Скела 21 минута назад Три года занималась спортом, а похудела за неделю 😁 - - Ответить

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел встретила Новый год в новом образе жгучей рыжей бестии

От преобразившейся Ким просто невозможно оторвать взгляда, звезда выглядит потрясающе

34 года и 43 года

В конце 2023 года Бейонсе изумила поклонников новым цветом волос. Певица перекрасилась в платиновый блонд

Courtesy Everett Collection / East News Катюша Азаренко 16 часов назад Ну не идёт, не её цвет. - - Ответить

Джессика Симпсон также изумила публику ярким преображением. Звезду не узнать

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News , Andy Kropa / Invision / East News Ардна Скела 18 минут назад Даже когда работала в глянце – не понимала, чего звезда эта Джессика )) - - Ответить

Хлои Кардашьян открыто рассказывает о перенесенных пластических операциях

Xavier Collin / Everett Collection / EAST NEWS , Invision / Invision / East News Lilith1313 53 минуты назад Лицо нравится. А жёлтый цвет волос как-то дёшево выглядит - - Ответить

Внешность Минди Калинг претерпела кардинальные изменения: актриса похудела на 20 кг

ANGELA WEISS/AFP/East News , Allison Dinner/Invision/East News

Мэйси Уильямс не боится экспериментировать со своей внешностью. Актрисе действительно идет быть пепельной блондинкой

Arthur Mola / Invision / AP/ East News Ардна Скела 15 минут назад А мне нравится, я согласна, что ей к лицу. И фриковатость ей идет. Гораздо больше идет, чем прилизанность красной дорожки, как слева. Лишь бы под давлением не превратилась со временем в очередную скучную сделанную воблу. Очень самобытная девчонка. Хелена Бонем Картер на минималках - - Ответить

Мерьем Узерли не только похудела, но и изменила свою форму губ с помощью инъекций. Мы же считаем, что звезда «Великолепного века» выглядит прекрасно с изменениями во внешности и без

Ходят слухи, что Рене Зеллвегер сделала несколько пластических операций, поэтому черты лица звезды столь радикально изменились. Преображение актрисы вызвало бурные обсуждения в СМИ

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News