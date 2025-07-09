15 модных трендов, которые и яйца выеденного не стоят, по мнению обычных людей
Глянцевые издания и эксперты модной и бьюти-индустрий пачками сбрасывают на нас новые тренды. Но не все из них находят отклик у людей. Что-то называют некрасивым, что-то — жутко неудобным. Мы узнали, какие тенденции женщины считают недостойными внимания и почему.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Я люблю кардиганы, даже модели оверсайз и крупной вязки. Но чего я так и не поняла, так это моды на кардиганы в пол. Они делают фигуру чересчур громоздкой, носить их тяжело. И, в конце концов, зачем подметать своей одеждой грязный асфальт?
- Терпеть не могу одежду в стиле 90-х. Мне кажется, она как тогда выглядела уродливо, так и сейчас. И прически того периода — тоже кошмар. © Difficult-Ad-1575 / Reddit
- Мне не нравится влажный макияж. Наверняка кому-то удается сделать это красиво. Но я с ним выгляжу не очень. © opal_ity / Reddit
- Джемперы и свитеры оверсайз такие мешковатые и неудобные. Мало того — если не надеть какую-то прослойку, вы моментально потеете, как только надеваете этот свитер. И как люди носят пальто поверх него? Мой плащ определенно не налез бы на такую вещь. Из-за этой тенденции я, женщина ростом 170 сантиметров и весом 70 килограммов, купила джемпер размера XXS. Он хоть сел на меня как обычный джемпер. © horriblyefficient / Reddit
- Почему перестали делать женские брюки длиной до щиколотки? Укороченные мешковатые брюки выглядят нелепо. Как будто я ученица начальной школы, которая выросла из своих штанов. Все, что я прошу, это пара хороших брюк, которые доходят до верха моей обуви. Это так сложно? © Coconut-bird / Reddit
- Сланцам место дома, на пляже, у бассейна. Но я не хочу видеть чьи-то ноги, когда, например, сижу в ресторане. К тому же, многие мужчины ходят в сланцах так, как будто у них что-то где-то застряло. © No_Independence1479 / Reddit
- Я всегда была худощавой, при этом мой живот никогда не был плоским. Заказывала топы онлайн и покупала в магазине, но обнаружила, что все они укороченные. Мне не нравится эта тенденция. А сейчас, похоже, везде продают укороченные топы. © FLMarlinHeat / Reddit
- Сейчас под любой образ запросто надевают кроксы. Хоть под джинсы, хоть под платье. Мне кажется, эта обувь такая неэлегантная. И вообще хороша только в огороде. Вот там в ней удобно. А ходить в таком по улицам города и считать себя модником — так себе идея.
- В последнее время заметила тенденцию у знаменитостей — закрашивать впадинку над верхней губой, как будто цель в том, чтобы иметь полностью круглую верхнюю губу или такую, которая идеально повторяет форму и размер нижней. Терпеть не могу этот тренд, и я абсолютно уверена, что со временем он сойдет на «нет». Но кто-нибудь может мне это объяснить? Для чего это нужно? Я всегда считала, что красивее всего иметь пухлую нижнюю губу с чуть более тонкой, но выразительной верхней. Мне просто не подходит этот сглаженный образ губ одинакового размера. Кажется, что он лишает лицо самой уникальной и интересной части. © maeve_dustaine / Reddit
- Интересно, чем руководствовались дизайнеры, когда придумывали юбку с двумя разрезами по бокам? Хотели сделать женский образ соблазнительнее? Извините, но выглядит эта юбка так, будто ее через шредер прогнали. Какая уж тут привлекательность!
- Леггинсы, подчеркивающие ягодицы, выглядят неуместно. Я в восемь утра стою в очереди за напитком. Почему я должна наблюдать это на девушке впереди? Ну хоть что-то оставь воображению! Молодец, уверенности у тебя — хоть отбавляй. Но ты так явно привлечешь специфичных парней. © Amazing_Oven1992 / Reddit
- Все вокруг ходят с длиннющими накладными ногтями. Это вообще дичь. Так и тянет спросить: «Как ты вообще справляешься с пятью сантиметрами пластика на пальцах? Разве это не усложняет все в 100 раз? Как есть бутерброд? Вести машину? Доставать телефон из сумочки? Завязывать шнурки на ботинках? Держать ложку? Поворачивать дверную ручку? Чихать?» © mr_impastabowl / Reddit
«Почему я должна наблюдать это на девушке впереди» — отвернись, люди вправе одеваться как им нравится, если соблюдают правила гигиены и не ходят голые
- Кроссовки с белыми подошвами смотрятся просто нелепо и отвлекают от всего остального в образе. Но, когда я говорю это, люди всегда смотрят на меня, как на прокаженную. © Voidnt2 / Reddit
- Раздражают джинсы с завышенной талией. Я в них чувствую себя, как в подгузнике. Но обычные джинсы я больше не могу найти в магазинах. © ***21Dema / Reddit
Для меня девушки в джинсах с завышенной талией выглядят как Обеликс)
- В толк не возьму, как могли ворваться в тренды сапоги-гармошки. Они же неудобные. Каждый раз, как вижу девушек в этой обуви, мне становится холодно за них. Ведь там такое пространство между ногой и сапогом. Еще и снег туда норовит залететь. Я молчу уже про то, что гармошка не выглядит эстетично.
Летом особенно хочется выглядеть роскошно. Как это сделать, даже если столбик термометра внезапно покажет 30 градусов жары, рассказываем в статье.
Комментарии
Боги, как кто-то смеет не следовать вкусу аvторов?! Еще и одеваются не стильно, негодяи такие!
Почему бы не заниматься собственным гардеробом
Ну тут чисто индивидуальные предпочтения высказываются. "Мне не идёт", "мне не нравится" и т.п. Не нравится - не носи. Это не значит, что вещь или тренд априори г..но, и никто не должен это носить или так выглядеть. Чёпопало🙄
Мода циклична, так что проблема в предыдущих поколениях модных тенденций
в принципе со всем соглашусь,кроме свитера оверсайз, перечисленные факты бред- потеешь в свитере и пальто ,мб ты просто живёшь в Калифорнии? так зачем они тебе, у меня вот зимой ничего не потеет. и зачем надевать свитер ня голое тело 🤔