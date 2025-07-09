15 модных трендов, которые и яйца выеденного не стоят, по мнению обычных людей

Ну тут чисто индивидуальные предпочтения высказываются. "Мне не идёт", "мне не нравится" и т.п. Не нравится - не носи. Это не значит, что вещь или тренд априори г..но, и никто не должен это носить или так выглядеть. Чёпопало🙄