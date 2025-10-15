Как на самом деле выглядели 20+ человек, которые знакомы нам лишь по картинам и кино

Когда мы думаем об исторических личностях, в воображении сразу возникают парадные портреты, строгие монументы и актеры в скрупулезно подобранных костюмах. Мы проштудировали описания и свидетельства современников, чтобы показать, как на самом деле выглядели знаменитости прошлых эпох — без идеализаций и персонального видения художника или режиссера.

В статье использованы изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Императрица Анна Иоанновна

А так знаменитая правительница выглядела по описаниям историков

Анна Клевская

А вот так четвертая супруга Генриха Восьмого, по описаниям, выглядела в реальности

Маргарита де Валуа

А вот так королеву Марго увидел искусственный интеллект

Жанна Д’Арк

А вот так, по описаниям историков, Орлеанскую деву сгенерировал искусственный интеллект

Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур

А вот так, по описаниям современников, маркизу сгенерировал искусственный интеллект

Анна Болейн

А вот такой вдохновительницу «Зеленых рукавов» сгенерировал искусственный интеллект

Петр I

А так император Петр I Алексеевич выглядел по видению современников

Уильям Шекспир

А вот так Эйвонский бард выглядел по мнению историков и искусственного интеллекта

Винсент Ван Гог

Вот так художник видел себя сам, а ниже — как его увидел искусственный интеллект

Мэри Шелли

Судя по описаниям современников, портрет выше довольно точно отображал внешность юной писательницы

Перси Шелли

А вот так широко известный поэт и муж основоположницы научной фантастики выглядел по описаниям современников

Джейн Остин

А так писательницу сгенерировал искусственный интеллект

Елизавета Тюдор

А вот так, по словам историков, в юности выглядела Елизавета I

Мария Стюарт

А так шотландскую королеву сгенерировал искусственный интеллект

Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье

Вот так, по видению ИИ, выглядел знаменитый кардинал

Княгиня Екатерина Алексеевна

Некоторые хроникеры описывали великую княжну, а позже императрицу, вот так

Гай Юлий Цезарь

Историки считают, что внешность римского патриция была именно такой

У Цзэтянь

А вот так единственная императрица Китая выглядела на самом деле

Датэ Масамунэ

А вот так знаменитого самурая сгенерировал искусственный интеллект

Чезаре Борджиа

А вот так знаменитого сына Борджиа описывали историки и сгенерировал ИИ

Уильям Уоллес

Вот как борец за независимость Шотландии выглядел на самом деле

Леонардо да Винчи

Вот как на самом деле, по мнению ИИ, великий гений выглядел в молодости

Фрэнсис Дрейк

А так знаменитого мореплавателя сгенерировал искусственный интеллект

Александр II

А вот так будущий император выглядел сквозь линзу ИИ

К слову, мы уже совершали похожий эксперимент вот в этой статье.

