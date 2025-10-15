Как на самом деле выглядели 20+ человек, которые знакомы нам лишь по картинам и кино

Когда мы думаем об исторических личностях, в воображении сразу возникают парадные портреты, строгие монументы и актеры в скрупулезно подобранных костюмах. Мы проштудировали описания и свидетельства современников, чтобы показать, как на самом деле выглядели знаменитости прошлых эпох — без идеализаций и персонального видения художника или режиссера.