Как на самом деле выглядели 20+ человек, которые знакомы нам лишь по картинам и кино
Когда мы думаем об исторических личностях, в воображении сразу возникают парадные портреты, строгие монументы и актеры в скрупулезно подобранных костюмах. Мы проштудировали описания и свидетельства современников, чтобы показать, как на самом деле выглядели знаменитости прошлых эпох — без идеализаций и персонального видения художника или режиссера.
В статье использованы изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
Императрица Анна Иоанновна
А так знаменитая правительница выглядела по описаниям историков
Анна Клевская
А вот так четвертая супруга Генриха Восьмого, по описаниям, выглядела в реальности
Маргарита де Валуа
А вот так королеву Марго увидел искусственный интеллект
Жанна Д’Арк
А вот так, по описаниям историков, Орлеанскую деву сгенерировал искусственный интеллект
Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур
А вот так, по описаниям современников, маркизу сгенерировал искусственный интеллект
Анна Болейн
А вот такой вдохновительницу «Зеленых рукавов» сгенерировал искусственный интеллект
Петр I
А так император Петр I Алексеевич выглядел по видению современников
У Петра были неестественные пропорции тела. Об этом всегда предпочитают умалчивать
Уильям Шекспир
А вот так Эйвонский бард выглядел по мнению историков и искусственного интеллекта
Винсент Ван Гог
Вот так художник видел себя сам, а ниже — как его увидел искусственный интеллект
Мэри Шелли
Судя по описаниям современников, портрет выше довольно точно отображал внешность юной писательницы
Перси Шелли
А вот так широко известный поэт и муж основоположницы научной фантастики выглядел по описаниям современников
Джейн Остин
А так писательницу сгенерировал искусственный интеллект
Елизавета Тюдор
А вот так, по словам историков, в юности выглядела Елизавета I
Мария Стюарт
А так шотландскую королеву сгенерировал искусственный интеллект
Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье
Вот так, по видению ИИ, выглядел знаменитый кардинал
Княгиня Екатерина Алексеевна
Некоторые хроникеры описывали великую княжну, а позже императрицу, вот так
Гай Юлий Цезарь
Историки считают, что внешность римского патриция была именно такой
У Цзэтянь
А вот так единственная императрица Китая выглядела на самом деле
Датэ Масамунэ
А вот так знаменитого самурая сгенерировал искусственный интеллект
Чезаре Борджиа
А вот так знаменитого сына Борджиа описывали историки и сгенерировал ИИ
Уильям Уоллес
Вот как борец за независимость Шотландии выглядел на самом деле
Леонардо да Винчи
Вот как на самом деле, по мнению ИИ, великий гений выглядел в молодости
Фрэнсис Дрейк
А так знаменитого мореплавателя сгенерировал искусственный интеллект
Александр II
А вот так будущий император выглядел сквозь линзу ИИ
