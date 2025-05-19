20 женщин пошли в салон навести красоту, но что-то пошло не так

Изменения во внешности — дело тонкое. Мы идем в салоны с надеждой на чудо: хочется выйти оттуда обновленной, уверенной, шикарной. Но, к сожалению, не каждый выход из салона заканчивается счастливым селфи. Иногда это крик души и поиски ближайшего платка.

«Сделала татуаж бровей у мастера с отличными отзывами. Помогите»

«Первое фото сделал мой парикмахер в салоне. Второе — я, когда поняла, что он пытался скрыть с помощью локонов и яркого света»

«Первый раз за 10 лет пошла на маникюр. Захотелось милых котиков, называется. Вот оно, ожидание и реальность»

«Мастер по хне сказала, что она отлично делает портреты животных. Я стирала это около часа»

«Я хотела нежно-розовые волосы, как слева, но получила то, что справа. Так еще и отдала $ 400»

«Этот маникюр мне сделали в навороченном японском салоне. Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные. Ну и вот результат»

Умоляю, скажите, что вы им не платили! © Sunstars6 / Reddit

«Называется, попросила немного затемнить контур губ. Мастер явно перестаралась»

Я не верю, что это один и от же человек. То, что с вами сделали, это тихий ужас! © OldNewUsedConfused / Reddit

Мастер не только испоганила контур губ, но и испортила вашу прекрасную арку купидона.

© ShinyFabulous / Reddit

«На этот маникюр ушло 2 часа. Ногти до смешного ужасны»

«Сделала пробный макияж перед свадьбой. Я драматизирую или правда плохо?»

Да мастер просто поиздевался над вами! © Impressive-Apple6821 / Reddit

«Над этим окрашиванием мастер пыхтела 5 часов»

«Я больше никогда в жизни не пойду к непроверенному специалисту»

Может, мастер в душе стоматолог? © SadAwkwardTurtle / Reddit

«Мне кажется, или мой парикмахер не очень хорош в наращивании?»

«Как думаете, мне стоит вернуться в салон и потребовать исправить это?»

«Я не первый раз делала микроблейдинг. Но с таким столкнулась впервые»

«Попала в салоне к новому мастеру, потому что моя уволилась. Я не знаю, мне плакать или смеяться»

«Делала пробный макияж и прическу перед свадьбой. Кажется, мне стоит сменить мастера»

«Это вообще не то, что я хотела»

«Этот великолепный образ обошелся мне в кругленькую сумму. На самом деле я не выгляжу так плохо»

«Так по мнению мастера выглядит „натуральное“ наращивание»