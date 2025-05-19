20 женщин пошли в салон навести красоту, но что-то пошло не так
Народное творчество
2 часа назад
Изменения во внешности — дело тонкое. Мы идем в салоны с надеждой на чудо: хочется выйти оттуда обновленной, уверенной, шикарной. Но, к сожалению, не каждый выход из салона заканчивается счастливым селфи. Иногда это крик души и поиски ближайшего платка.
«Сделала татуаж бровей у мастера с отличными отзывами. Помогите»
«Первое фото сделал мой парикмахер в салоне. Второе — я, когда поняла, что он пытался скрыть с помощью локонов и яркого света»
«Первый раз за 10 лет пошла на маникюр. Захотелось милых котиков, называется. Вот оно, ожидание и реальность»
«Мастер по хне сказала, что она отлично делает портреты животных. Я стирала это около часа»
«Я хотела нежно-розовые волосы, как слева, но получила то, что справа. Так еще и отдала $ 400»
«Этот маникюр мне сделали в навороченном японском салоне. Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные. Ну и вот результат»
- Умоляю, скажите, что вы им не платили! © Sunstars6 / Reddit
«Называется, попросила немного затемнить контур губ. Мастер явно перестаралась»
- Я не верю, что это один и от же человек. То, что с вами сделали, это тихий ужас! © OldNewUsedConfused / Reddit
- Мастер не только испоганила контур губ, но и испортила вашу прекрасную арку купидона.
© ShinyFabulous / Reddit
«На этот маникюр ушло 2 часа. Ногти до смешного ужасны»
«Сделала пробный макияж перед свадьбой. Я драматизирую или правда плохо?»
- Да мастер просто поиздевался над вами! © Impressive-Apple6821 / Reddit
«Над этим окрашиванием мастер пыхтела 5 часов»
«Я больше никогда в жизни не пойду к непроверенному специалисту»
- Может, мастер в душе стоматолог? © SadAwkwardTurtle / Reddit
«Мне кажется, или мой парикмахер не очень хорош в наращивании?»
«Как думаете, мне стоит вернуться в салон и потребовать исправить это?»
«Я не первый раз делала микроблейдинг. Но с таким столкнулась впервые»
«Попала в салоне к новому мастеру, потому что моя уволилась. Я не знаю, мне плакать или смеяться»
Свести татушки грязные. .. рядом с ними хоть что выглядит стремнее раз в 5
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«Делала пробный макияж и прическу перед свадьбой. Кажется, мне стоит сменить мастера»
«Это вообще не то, что я хотела»
«Этот великолепный образ обошелся мне в кругленькую сумму. На самом деле я не выгляжу так плохо»
«Так по мнению мастера выглядит „натуральное“ наращивание»
«За этот французский маникюр я заплатила $ 70»
А вот еще подборка статей о людях, чьи преображения оказались слегка неудачными:
Фото на превью theryaluna / Reddit
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