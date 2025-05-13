20+ сюрпризов, которые могут поджидать любого из нас в салоне красоты

Если не получается навести красоту в домашних условиях или просто нет желания это делать самостоятельно, вполне логично обратиться к специалисту. Но опыт некоторых посетителей салонов говорит о том, что это не всегда удачная идея.

«Это у мастера руки кривые или у меня густые и жесткие волосы? Что-то мне не нравится, как вышло»

«Первая фотография — мои волосы прямо перед визитом в салон. Вторая — ужасный результат. Мне сделали скидку, но я все равно чувствую себя обманутой»

«Хотела ногти „как у ведьмочки“. Вот что мне наколдовали за 2,5 часа»

«Просидела 6 часов на окрашивании, а семья сказала, что это выглядит так себе. Но я уже исправила цвет и теперь счастлива»

«Сегодня сделала брови и проплакала весь день, глядя на них. Они ведь даже не симметричные»

«Мой свадебный макияж получился не таким, каким был пробный. Мастер уверяла, что так кажется из-за света, но, увидев свадебные фото, я была разочарована»

«Попросила сделать французский маникюр миндалевидной формы с тонкими полосками. Хотелось плакать, глядя на это»

Честно сказать, выглядят, будто вам их дверями прижало. © debbie_liz / Reddit

«Мой парикмахер просто взял и выстриг мне половину моих волос, на первом фото то, как я выглядела до»

«Вот что бывает, когда парикмахер оставляет осветлитель на волосах на 2 часа. Под конец я уже даже плакала от боли»

«Я очень разочарована пробным свадебным макияжем»

Этот визажист или на свадьбах не работал, или хотел побыстрее денег срубить. © spiritualien / Reddit

«Мне сделали неудачный пробный макияж, поэтому на свадьбу было решено накраситься самой»

«Заплатил кучу денег за эту ужасную стрижку»

«Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно»

«Этими фото я призываю всех и всегда делать пробный макияж перед торжеством. Вот в каком виде я ушла от своего визажиста»

© dwarfstar3434 / Reddit ucTepu4ka 8 часов назад Вообще с годами приходит понимание, что, какие цвета и т.д. и т.п. вам подходит. Мои походы к визажисту редкие, но бывают. Я сразу объясняю, что мне нужно. И во время процесса смотрим, что-то убираем, что-то добавляем. А не так. Бац, готово, любуйтесь🤣Сами не исправили, заплатили и ушли. Себя совсем не любите. - - Ответить

«Да, я заплатила за эту стрижку деньги. Похоже, мастеру я чем-то не понравилась»

«Мне ужасно плохо убрали лишние волоски с бровей. На нижних фото они после того, как я их подкрасила, и делать мне это приходилось на протяжении нескольких месяцев»

«Когда я высказала мастеру недовольство, она сказала, мол, остатки с кутикулы можно смыть под краном. Но ведь это правда ужасно?»

«Недавно меня ужасно подстригли, и, наконец, сегодня мне все удалось исправить»

«Делала маникюр впервые, и мне вместо круглой формы сделали заостренную. Ногти разной длины и толщины, а гель мастер даже не подпиливала. Я разочарована»

«Я отращивала волосы около 3 лет и очень хотела сделать стрижку с челкой. А мастер взяла и все испортила»