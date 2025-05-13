20+ сюрпризов, которые могут поджидать любого из нас в салоне красоты
Если не получается навести красоту в домашних условиях или просто нет желания это делать самостоятельно, вполне логично обратиться к специалисту. Но опыт некоторых посетителей салонов говорит о том, что это не всегда удачная идея.
«Это у мастера руки кривые или у меня густые и жесткие волосы? Что-то мне не нравится, как вышло»
«Первая фотография — мои волосы прямо перед визитом в салон. Вторая — ужасный результат. Мне сделали скидку, но я все равно чувствую себя обманутой»
Тут смотря что попросили у мастера. Если покрасить и выпрямить - то всё соответствует
«Хотела ногти „как у ведьмочки“. Вот что мне наколдовали за 2,5 часа»
Странные фантазии - "как у ведьмочки" 🤔 у какой? Нужно конкретизировать свои пожелания.
А маник, конечно, ужасный
«Просидела 6 часов на окрашивании, а семья сказала, что это выглядит так себе. Но я уже исправила цвет и теперь счастлива»
«Сегодня сделала брови и проплакала весь день, глядя на них. Они ведь даже не симметричные»
«Мой свадебный макияж получился не таким, каким был пробный. Мастер уверяла, что так кажется из-за света, но, увидев свадебные фото, я была разочарована»
Эта мастер сильно рискует. От меня бы точно ответочка прилетела за такое издевательство
«Попросила сделать французский маникюр миндалевидной формы с тонкими полосками. Хотелось плакать, глядя на это»
А н.а первом же ногте не видно было, что полоска получается не тонкая? Тормознуть мастера не судьба?
- Честно сказать, выглядят, будто вам их дверями прижало. © debbie_liz / Reddit
«Мой парикмахер просто взял и выстриг мне половину моих волос, на первом фото то, как я выглядела до»
«Вот что бывает, когда парикмахер оставляет осветлитель на волосах на 2 часа. Под конец я уже даже плакала от боли»
Не знаю, как можно не увидеть, что тебя СПЕРЕДИ намазали кусками. Дая сама себя лучше крашу. Выглядит как первая попытка самостоятельного окрашивания.
«Я очень разочарована пробным свадебным макияжем»
- Этот визажист или на свадьбах не работал, или хотел побыстрее денег срубить. © spiritualien / Reddit
«Мне сделали неудачный пробный макияж, поэтому на свадьбу было решено накраситься самой»
«Заплатил кучу денег за эту ужасную стрижку»
«Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно»
«Этими фото я призываю всех и всегда делать пробный макияж перед торжеством. Вот в каком виде я ушла от своего визажиста»
Вообще с годами приходит понимание, что, какие цвета и т.д. и т.п. вам подходит. Мои походы к визажисту редкие, но бывают. Я сразу объясняю, что мне нужно. И во время процесса смотрим, что-то убираем, что-то добавляем. А не так. Бац, готово, любуйтесь🤣Сами не исправили, заплатили и ушли. Себя совсем не любите.
«Да, я заплатила за эту стрижку деньги. Похоже, мастеру я чем-то не понравилась»
«Мне ужасно плохо убрали лишние волоски с бровей. На нижних фото они после того, как я их подкрасила, и делать мне это приходилось на протяжении нескольких месяцев»
«Когда я высказала мастеру недовольство, она сказала, мол, остатки с кутикулы можно смыть под краном. Но ведь это правда ужасно?»
Остатки можно смыть, там подпилить, там подровнять. За кой хр.н они деньги берут эти недомастера
«Недавно меня ужасно подстригли, и, наконец, сегодня мне все удалось исправить»
«Делала маникюр впервые, и мне вместо круглой формы сделали заостренную. Ногти разной длины и толщины, а гель мастер даже не подпиливала. Я разочарована»
- Это скорее птичьи клювы, а не ногти. © Sail_On_4170 / Reddit
«Я отращивала волосы около 3 лет и очень хотела сделать стрижку с челкой. А мастер взяла и все испортила»
«Я просила сделать блики на волосах, а получила вот это»
А еще у нас есть статьи с историями из серии «нарочно не придумаешь».
Комментарии
Боль, конечно, попасть к плохому мастеру, но и сами клиентки порой с головой не дружат 🤷