14 людей, которые обнаружили нечто очень редкое и удивительное
Интересное
2 часа назад
Иногда случаются такие удивительные и неожиданные моменты, что трудно поверить в их случайность. В этой подборке — истории людей, ставших свидетелями невероятных происшествий: от молний и метеоров до удивительных совпадений и природных чудес.
«Три человека непреднамеренно принесли одинаковые подарки. Забавно!»
«Сделал снимок двойной радуги. Внешнюю трудно разглядеть. Потом я заметил, что молния ударила точно в центр»
«Нашел на пляже какую-то странную стекляшку, а оказалось, это вообще-то фульгурит — образуется при ударе молнии в песок»
«Я сумела запечатлеть падающую звезду»
«Вчера полярное сияние было видно невооруженным глазом. Мой парень сказал, что увидел падающую звезду в тот момент, когда я сделала фотографию. Я была поражена, когда заметила, что тоже засняла ее на камеру»
«Сидя у костра, мой приятель случайно сфотографировал метеор»
«Я нашел виноградинку, которая выглядит как маленький помидор»
«Сварил солонину, а на следующий день жир на поверхности воды свернулся в такое»
«Я пролил соевый соус, и он случайно очертил идеальный круг»
«Никогда не видел такого явления в реальной жизни»
- Эффект камеры-обскура, который происходит в природе. Мы нечасто его замечаем. © MedievalHobo / Reddit
«В одном перце я нашел 5 мини-перчиков»
«Колибри свила гнездо прямо на фигурке колибри, которая у меня висит»
«Купила игрушки для дочерей, а соседка принесла точно такие же — только в других цветах»
«Рыбка застряла в медузе»
- Чего только не найдешь на пляже. © LunchZestyclose8194 / Reddit
«Мой парковочный навес рухнул под тяжестью снега, но моя машина чудом осталась нетронутой»
Можно заглянуть еще и в эти статьи за порцией вещиц, которые поражают воображение:
- Пользователи рассказали 16 аховых историй, которые случаются в реальности раз на миллион
- Удивительные фотографии, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь ваше внимание
- 23 фото от людей, которые заметили странную фигню и не смогли пройти мимо
Фото на превью Palindromer101 / Reddit
Комментарии
Уведомления
интересно, а как он понял, что это фульгурит, если выглядит как обычная стекляшка? или он весь мусор в лабораторию относит? И, кстати, если верить Гугл картинкам, фульгурит выгядит несколько иначе.
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