14 людей, которые обнаружили нечто очень редкое и удивительное

Интересное
2 часа назад

Иногда случаются такие удивительные и неожиданные моменты, что трудно поверить в их случайность. В этой подборке — истории людей, ставших свидетелями невероятных происшествий: от молний и метеоров до удивительных совпадений и природных чудес.

«Три человека непреднамеренно принесли одинаковые подарки. Забавно!»

«Сделал снимок двойной радуги. Внешнюю трудно разглядеть. Потом я заметил, что молния ударила точно в центр»

«Нашел на пляже какую-то странную стекляшку, а оказалось, это вообще-то фульгурит — образуется при ударе молнии в песок»

«Я сумела запечатлеть падающую звезду»

«Вчера полярное сияние было видно невооруженным глазом. Мой парень сказал, что увидел падающую звезду в тот момент, когда я сделала фотографию. Я была поражена, когда заметила, что тоже засняла ее на камеру»

«Сидя у костра, мой приятель случайно сфотографировал метеор»

«Я нашел виноградинку, которая выглядит как маленький помидор»

«Сварил солонину, а на следующий день жир на поверхности воды свернулся в такое»

«Я пролил соевый соус, и он случайно очертил идеальный круг»

«Никогда не видел такого явления в реальной жизни»

  • Эффект камеры-обскура, который происходит в природе. Мы нечасто его замечаем. © MedievalHobo / Reddit

«В одном перце я нашел 5 мини-перчиков»

«Колибри свила гнездо прямо на фигурке колибри, которая у меня висит»

«Купила игрушки для дочерей, а соседка принесла точно такие же — только в других цветах»

«Рыбка застряла в медузе»

«Мой парковочный навес рухнул под тяжестью снега, но моя машина чудом осталась нетронутой»

Фото на превью Palindromer101 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Летающий пингвин
25 минут назад

интересно, а как он понял, что это фульгурит, если выглядит как обычная стекляшка? или он весь мусор в лабораторию относит? И, кстати, если верить Гугл картинкам, фульгурит выгядит несколько иначе.

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