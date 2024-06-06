Посмотрите, как изменились с годами 16 красавчиков из наших любимых сериалов. Некоторых мы с трудом узнали
Раньше, чтобы увидеть любимый сериал или звезду, мы не отлипали от экранов телевизора. С появлением социальных сетей и онлайн-кинотеатров все стало гораздо проще. Но каким же тогда радостным было ожидание, чтобы наконец-то увидеть своего любимчика на экране. Особенно, если это был эффектный мужчина.
Игорь Бочкин, «Горячев и другие»
Павел Майков, «Бригада»
Александр Лымарев, «Марш Турецкого»
Алексей Нилов, «Улицы разбитых фонарей»
Мы решили немного пофантазировать и узнать, как бы выглядели 19 персонажей любимых фильмов, если бы в них снимались латиноамериканские звезды.
Сергей Горобченко, «Бумер»
Денис Матросов, «Кармелита»
Максим Щеголев, «Кармелита»
Недавно мы писали о 15 неожиданных фактах, которые стыдливо скрывают киношники за титрами любимых кинолент.
Андрей Мерзликин, «Бумер»
Сергей Рудзевич, «Студенты»
Михаил Трухин, «Улицы разбитых фонарей»
Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро»
Илья Шакунов, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей −1»
Алексей Ильин, «Кармелита»
Евгений Дятлов, «Улицы разбитых фонарей»
Иван Моховиков, «Дочки матери»
Сергей Астахов, «Туристы»
Нейросеть творит чудеса. Благодаря ей мы узнали, как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы за них взялись современные стилисты.
Комментарии
Сериалы, конечно, поражают воображение, но могу поспорить, что вы и сами за это время не похорошели.
Ой, Карина Х. Через 20 лет на себя посмотрите, а потом еще через 20, и еще. Если доживете.
О, боги!!! Вот это открытие, оказывается, люди с возрастом меняются!
Какие-то заниженные критерии у Адме, актёры может быть и неплохие, но назвать того же Моховикова (кстати, а кто это?) красавчиком может лишь индивидум с очень непритязательным вкусом))) кмк