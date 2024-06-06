Посмотрите, как изменились с годами 16 красавчиков из наших любимых сериалов. Некоторых мы с трудом узнали

Раньше, чтобы увидеть любимый сериал или звезду, мы не отлипали от экранов телевизора. С появлением социальных сетей и онлайн-кинотеатров все стало гораздо проще. Но каким же тогда радостным было ожидание, чтобы наконец-то увидеть своего любимчика на экране. Особенно, если это был эффектный мужчина.

Игорь Бочкин, «Горячев и другие»

Павел Майков, «Бригада»

Александр Лымарев, «Марш Турецкого»

Алексей Нилов, «Улицы разбитых фонарей»

Мы решили немного пофантазировать и узнать, как бы выглядели 19 персонажей любимых фильмов, если бы в них снимались латиноамериканские звезды.

Сергей Горобченко, «Бумер»

Денис Матросов, «Кармелита»

Максим Щеголев, «Кармелита»

Недавно мы писали о 15 неожиданных фактах, которые стыдливо скрывают киношники за титрами любимых кинолент.

Андрей Мерзликин, «Бумер»

Сергей Рудзевич, «Студенты»

Михаил Трухин, «Улицы разбитых фонарей»

Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро»

© Графиня де Монсоро / Шанс , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

Илья Шакунов, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей −1»

Алексей Ильин, «Кармелита»

Евгений Дятлов, «Улицы разбитых фонарей»

Иван Моховиков, «Дочки матери»

© Дочки- матери / Леан-М , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

Сергей Астахов, «Туристы»