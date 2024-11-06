10 новинок кино, которые стали главными разочарованиями 2024 года

2024 год оказался богатым на киноновинки с крутым актерским составом. Казалось бы, смотри — не хочу да получай наслаждение от сюжета и игры профессионалов. Но не тут-то было. Многие из самых ожидаемых лент лишь разочаровали зрителей, а некоторые проекты так и вовсе стали скандальными фильмами.

Ворон (2024)

К сожалению, перезагрузка легендарной франшизы "Ворон" не удалась. Фильм провалился в прокате и получил крайне негативные отзывы критиков. Так, одни заявляли, что кинолента уныла и лишена индивидуальности, другие добавляли, что между исполнителями главных ролей не было ни капли химии. Режиссер оригинальной ленты "Ворон" 1994 года так и вовсе наотрез отказался смотреть новинку и обвинил создателей ремейка в слепой жажде наживы. Зрители тоже остались недовольны: Билл Скарсгард, конечно, выложился на 100%, но сценарий и диалоги были ну очень слабыми, а главная актриса вообще не подходила для этой роли. В итоге вместо атмосферной истории мести мы получили второсортный боевик. © j-coerse / IMDb

j-coerse / IMDb Один из худших фильмов последних лет. Не ремейк, а плевок в лицо зрителя. Режиссера и сценариста хочется отправить обратно в учебное заведение. © vegsoulpaz / IMDb

Мысль о тебе (2024)

© The Idea of You / Amazon Studios Криптозоолог мамкин 47 минут назад «Безвкусные диалоги и избитые сюжетные повороты» — я так почти про все ромкомы могу сказать). Но все равно люблю! Да, они почти все банальны, слащавы и предсказуемы, но как хорошо в обнимку в плохую погоду тупить под такое с любимым человеком - - Ответить

История любви 40-летней владелицы галереи и молодого участника бойз-бенда получила преимущественно положительные отзывы критиков. Однако рецензии некоторых из них сводились к идее "Неплохо, но видали и лучше в этом жанре." А что касается зрителей, то многие сочли историю не очень правдоподобной, а также не прочувствовали химию между исполнителями главных ролей: Выключила спустя 30 минут просмотра. Будто для подростков снимали. Безвкусные диалоги и избитые сюжетные повороты. © pulzejewelry / IMDb

pulzejewelry / IMDb Химии между Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным нет вообще, что неудивительно, если брать в расчет их уровни зрелости. Видно, что Энн старалась, но она совсем не поняла своего персонажа. © mujtabazone / IMDb

Максин XXX (2024)

Пожалуй, можно утверждать, что последняя часть популярной трилогии Тая Уэста получилась слабее двух первых. Хотя бы по той причине, что ее рейтинг зрительских оценок ниже, чем у предшествующих фильмов "X" и "Пэрл". Обозреватель популярного сетевого журнала заявил: «Сценарий кухонного качества. Повсюду разбросаны "чеховские ружья", которые в итоге останутся не у дел. Фильм амбициозен, но лишен смелости». Зрители же высказали следующие мнения: Такое ощущение, что съемочная команда фильма "Пэрл" обзавелась большим бюджетом для следующего фильма, но сюжет проработать так и не удосужилась. Будто они так надеялись выехать на репутации предыдущих лент, что доверили написание сценария искусственному интеллекту. © bugsycline / IMDb

bugsycline / IMDb Я думал, что увижу лучшую часть трилогии, но увидел худшую. Весь сюжет был одним огромным разочарованием. © jomayevans / IMDb

Джокер: Безумие на двоих (2024)

Забавно, что за несколько месяцев до своего выхода «Джокер: Безумие на двоих» получил премию Astra Midseason Movie как самый ожидаемый фильм второй половины 2024 года. Но, судя по всему, ожидания были несколько завышены. Картина не достигла тех цифр по сборам, которые ей прогнозировали специалисты. Вторую часть «Джокера» уже сравнивают с такими громкими провалами, как «Мадам Паутина» и «Морбиус». А вот что говорят зрители: Я в шоке, насколько плохим получился фильм. Это чисто мюзикл от Леди Гага с минимальным участием Джокера. Ужасно. © graciejack-64115 / IMDb

graciejack-64115 / IMDb Я с таким предвкушением сидел в кинотеатре, но все, что получил, — это разочарование. Они испортили все, что делало первый «Джокер» крутым. © khaledkadebra / IMDb

Девушка Миллера (2024)

Картина «Девушка Миллера» с участием Дженны Ортеги и Мартина Фримена явно была призвана возродить популярный в 1980-х жанр психологический триллер. Но, как высказались критики, если в 1980-х над сюжетом никто бы и не хихикал, то сейчас не те времена. Также они сравнили «Девушку Миллера» с рекламой духов, мол, интеллектуальная ценность кинокартины примерно на том же уровне. Многие зрители тоже дали проекту нелестную оценку: Слишком претенциозно, нудно и глупо. Набор бессмысленных сцен и диалогов. Я так и не поняла, в чем смысл этой жалкой истории. Ни одного плюса. © lenakk-35816 / IMDb

Аргайл: Супершпион (2024)

Даже новая прическа Кавилла, которая навела шума в интернете, не позволила этому шпионскому комедийному боевику привлечь необходимое количество зрителей, чтобы окупить затраты. Фильм с треском провалился в прокате. Критики, в большинстве своем, создателей фильма не гладили по головам. Так, по мнению некоторых обозревателей, картина имела слишком запутанный сюжет и получилась затянутой. А вот что говорят зрители: Не ожидайте ничего хорошего от этого фильма, он просто ужасен. Именитые актеры попусту потратили свое время. Большую часть ленты не происходит ничего. © imperitrix / IMDb

imperitrix / IMDb Я уснула дважды, пока смотрела. Муж тоже. © rrtiverton / IMDb

Все закончится на нас (2024)

Один из самых скандальных фильмов 2024 года добился кассового успеха. И это несмотря на все споры, звучавшие вокруг проекта, а может, даже благодаря этим самым спорам. Тем не менее триумфальный прокат киноленты — это не повод для критиков захваливать создателей. Некоторые рецензенты поругали их за использование романтических клише и смехотворных диалогов.

Недовольные зрители тоже нашлись: Уже на сцене знакомства героев на крыше можно сделать вывод, что у нас тут тупо мыльная опера. © curtispeace / IMDb

curtispeace / IMDb В этом фильме меня раздражало все. То, как фальшиво смеется главная героиня, ее наряды «вырви глаз», наигранная страсть между персонажами, примитивные диалоги. Все это оказало медвежью услугу той проблеме, которую поднимает сценарий. © theonetrueannabelrosesmith / IMDb

Ирландская мечта (2024)

Ромком получил смешанные оценки критиков, но, надо отметить, некоторые рецензенты были безжалостны в своих высказываниях. Так, например, прозвучала мысль, что «Ирландская мечта» относится к тому типу контента, который нужен лишь для того, чтобы под него заниматься домашними делами, и что Линдси Лохан стоит внимательнее выбирать проекты. Зрители, судя по всему, солидарны с таким высказыванием: рейтинг оценок у фильма невысок. А вот каковы рецензии пользователей сети: Это фильм с наибольшим количеством клише у Линдси Лохан. © jeromesgabilo / IMDb

jeromesgabilo / IMDb Из плюсов — красивые пейзажи в кадре. Все остальное раздражает. © codyzafacon / IMDb

Меган: К вашим услугам (2024)

Как высказался один из критиков, у этого научно-фантастического фильма были все шансы стать в будущем культовой классикой. Но для этого требовалось сделать сюжет менее предсказуемым. Однако создатели решили пойти по другому пути, и в итоге мы получили вторичный проект. Поскольку сходство с картиной "Я, робот" очевидно. Зрители тоже явно ожидали большего: Задумка хорошая, а реализация оставляет желать лучшего. Кажется, что 13-летний ребенок снимал. © andrew_hra / IMDb

Семейное дело (2024)

Несмотря на то что лента собрала внушительное количество просмотров на стриминговом сервисе, отзывы критиков были неоднозначными. И даже противоречивыми. Если одни заявляли, что между исполнителями главных ролей, Николь Кидман и Заком Эфроном, была «довольно милая химия», то другие с этим утверждением были не согласны. Мол, магнетизма между знаменитостями почти не наблюдалось. Что касается зрителей, то многие из них солидарны со вторым типом критиков: Никакой химии и подавно нет между актерами. © Pedro-37 / IMDb