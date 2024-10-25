20+ коротких переписок, в которых уместилось много эмоций

Мы все чаще не звоним другим людям, а переписываемся с ними в мессенджерах. И иногда в таких переписках остросюжетность зашкаливает так, что и сериалам до них далеко. Особенно если общаются люди, которые как будто на разных планетах родились, настолько сложно им понять собеседника. Почитайте сами.

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Порой переписки оказываются такими эпичными, что накал страстей в них может быть покруче, чем в Санта-Барбаре.

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