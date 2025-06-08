13 человек, которые выглядят так, будто они с другой планеты

«У нее по 6 пальцев на обеих руках»

А с первого взгляда не поймешь, что не так. Смотрится так гармонично. Интересно, берут ли с нее дополнительную плату за маникюр? © iBeenie / Reddit

«Моей сестре 20 недель. Она играла со своими пальцами»

«У меня есть темная прядь волос от природы»

«Встречаюсь со своей девушкой 5 лет. Только сейчас заметил, что у нее такие руки»

Как вообще можно это не заметить?! © JumpyPumpkin9526 / Reddit

«Моя борода наполовину белая»

«На моем мизинце есть лишняя линия»

«У меня болезнь Рейно, поэтому вот как выглядят мои пальцы, когда им холодно»

«Один из постоянных зубов так и не вырос. Придется жить с молочным зубом»

«Ни на одном из моих пальцев рук (или ног) нет средних костяшек, и это наследственное»

«Моя дочь родилась с волосами разного цвета»

«Могу заставить сухожилия вот так „выскочить“ по отдельности»

«У меня на безымянном пальце есть родинка»