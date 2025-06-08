13 человек, которые выглядят так, будто они с другой планеты

Народное творчество
1 час назад

«У нее по 6 пальцев на обеих руках»

  • А с первого взгляда не поймешь, что не так. Смотрится так гармонично. Интересно, берут ли с нее дополнительную плату за маникюр? © iBeenie / Reddit

«Моей сестре 20 недель. Она играла со своими пальцами»

«У меня есть темная прядь волос от природы»

«Встречаюсь со своей девушкой 5 лет. Только сейчас заметил, что у нее такие руки»

«Моя борода наполовину белая»

«На моем мизинце есть лишняя линия»

«У меня болезнь Рейно, поэтому вот как выглядят мои пальцы, когда им холодно»

«Один из постоянных зубов так и не вырос. Придется жить с молочным зубом»

«Ни на одном из моих пальцев рук (или ног) нет средних костяшек, и это наследственное»

«Моя дочь родилась с волосами разного цвета»

«Могу заставить сухожилия вот так „выскочить“ по отдельности»

«У меня на безымянном пальце есть родинка»

«Борода моего парня похожа на воронку урагана»

Фото на превью carbonated_coconut / Reddit

Комментарии

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Melancholy
20 часов назад

А еще спорят, есть ли инопланетяне или нет. Судя по статье - есть. И они среди нас😀

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