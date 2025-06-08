13 человек, которые выглядят так, будто они с другой планеты
Народное творчество
1 час назад
«У нее по 6 пальцев на обеих руках»
- А с первого взгляда не поймешь, что не так. Смотрится так гармонично. Интересно, берут ли с нее дополнительную плату за маникюр? © iBeenie / Reddit
«Моей сестре 20 недель. Она играла со своими пальцами»
«У меня есть темная прядь волос от природы»
«Встречаюсь со своей девушкой 5 лет. Только сейчас заметил, что у нее такие руки»
- Как вообще можно это не заметить?! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Моя борода наполовину белая»
«На моем мизинце есть лишняя линия»
«У меня болезнь Рейно, поэтому вот как выглядят мои пальцы, когда им холодно»
«Один из постоянных зубов так и не вырос. Придется жить с молочным зубом»
«Ни на одном из моих пальцев рук (или ног) нет средних костяшек, и это наследственное»
«Моя дочь родилась с волосами разного цвета»
«Могу заставить сухожилия вот так „выскочить“ по отдельности»
«У меня на безымянном пальце есть родинка»
«Борода моего парня похожа на воронку урагана»
Фото на превью carbonated_coconut / Reddit
Комментарии
Уведомления
А еще спорят, есть ли инопланетяне или нет. Судя по статье - есть. И они среди нас😀
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