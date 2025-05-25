12 доказательств того, что новая прическа способна изменить все

Говорят, смена прически — первый шаг к переменам в жизни. И это не просто красивая фраза: достаточно взглянуть на этих людей, чтобы убедиться — новая стрижка или цвет волос могут полностью изменить внешность и даже подчеркнуть черты, которые раньше были незаметны.