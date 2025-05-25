12 доказательств того, что новая прическа способна изменить все
Говорят, смена прически — первый шаг к переменам в жизни. И это не просто красивая фраза: достаточно взглянуть на этих людей, чтобы убедиться — новая стрижка или цвет волос могут полностью изменить внешность и даже подчеркнуть черты, которые раньше были незаметны.
«Пошла на риск»
- Однозначно, оно того стоило! © HelenViolin / Reddit
«Моя колористка просто волшебница»
Вот здесь как раз тот случай, когда макияж лишил девушку индивидуальности и превратил в андроида
«Всю жизнь я выпрямляла волосы, а теперь дала волю кудряшкам»
- Выглядишь потрясающе! © Technical-Bit-4801 / Reddit
«Как мне лучше, с короткими или с длинными волосами?»
Если у мужчин хорошие волосы и они могут себе позволить удлиненные стрижки, то это всегда топ!
«Всегда носила длинные волосы. А теперь даже не знаю, смогу ли привыкнуть к такому»
Классный мастер делал. Убрал благодаря выбриванию очень странную узкую линию роста волос
- Выглядит потрясающе! © greeneyeslove83 / Reddit
До и после
Кудряшки могут быть разными
Сразу не узнать
Мне одной подобная борода не нравится?))
Лысину зачетную сделал, но бородка прям фу(
«Подстриглась. Зря?»
С дредами и без
Два года разницы
Очень запоминающийся образ, можно сниматься в рекламе, там такие типажи любят)
«Я действовала импульсивно и хотела попробовать что-то новое и необычное. Не знаю, нравится ли мне моя новая стрижка и цвет»
С длинными не плохо, но стрижка более интереснее смотрится, как-то лицу девушки такая форма больше подходит.