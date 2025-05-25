12 доказательств того, что новая прическа способна изменить все

Народное творчество
1 час назад

Говорят, смена прически — первый шаг к переменам в жизни. И это не просто красивая фраза: достаточно взглянуть на этих людей, чтобы убедиться — новая стрижка или цвет волос могут полностью изменить внешность и даже подчеркнуть черты, которые раньше были незаметны.

«Пошла на риск»

«Моя колористка просто волшебница»

Арти
17 минут назад

Вот здесь как раз тот случай, когда макияж лишил девушку индивидуальности и превратил в андроида

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«Всю жизнь я выпрямляла волосы, а теперь дала волю кудряшкам»

«Как мне лучше, с короткими или с длинными волосами?»

Dia_Mak
19 минут назад

Если у мужчин хорошие волосы и они могут себе позволить удлиненные стрижки, то это всегда топ!

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«Всегда носила длинные волосы. А теперь даже не знаю, смогу ли привыкнуть к такому»

Dia_Mak
18 минут назад

Классный мастер делал. Убрал благодаря выбриванию очень странную узкую линию роста волос

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До и после

Кудряшки могут быть разными

Сразу не узнать

irina a
3 минуты назад

Мне одной подобная борода не нравится?))
Лысину зачетную сделал, но бородка прям фу(

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«Подстриглась. Зря?»

С дредами и без

Два года разницы

«Я действовала импульсивно и хотела попробовать что-то новое и необычное. Не знаю, нравится ли мне моя новая стрижка и цвет»

Черепуха Ку
13 минут назад

С длинными не плохо, но стрижка более интереснее смотрится, как-то лицу девушки такая форма больше подходит.

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Фото на превью ***lumps / Reddit

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