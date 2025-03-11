17 случаев, когда представители разных поколений друг друга нехило удивили
Истории
1 час назад
У каждого поколения свой подход к жизни, и иногда эта разница так велика, что вводит в ступор людей. Некоторые наблюдательные пользователи подмечают такие ситуации, превращают их в комичные истории и публикуют в интернете. А уж там их выуживаем мы, чтобы вам было, что почитать и обсудить. В этой статье - как раз такие.
- Свекровь требовала, чтобы я во время купания новорожденного сына клала пеленку в ванночку. Говорила, что ребенку, мол, так комфортнее. Ну какой комфорт от мокрой тряпки? Спросила у педиатра, а она выдала: "Не обращайте внимания, раньше младенцев в деревянных корытах купали, а пеленка от заноз защищала. Вот и сохранилась эта привычка. Купайте спокойно без всякой пеленки!"
- Был по работе в бизнес-центре и услышал разговор пожилого охранника и девушки лет 20-ти. Девушка:
– Не подскажете, где такой-то магазин?
Охранник:
– А что там продают?
– Это бьюти-магазин, там барбер-аксессуары.
– Нет, здесь кукол не продают. Вы ошиблись адресом.
– При чем здесь куклы? Бьюти-магазин, барбер-аксессуары мне нужны!
– Я же говорю вам, барби тут не продаются! © ktoTOneJA / Pikabu
- Брат увлекается электроникой, ходит на кружок робототехники. Как-то я пожаловалась, что ноут барахлит. Брат сказал, что починит. Отдавать ноут мелкому не хотела, думала, что испортит. Но мама сказала, мол, отдай, если что, новый купим. Весь следующий день что-то там разбирал, паял, посылал папу за запчастями, кому-то звонил. И ноут вот уже 2 недели реально работает лучше прежнего! А ведь брату только 8 лет! Он читать-то научился буквально 1,5 года назад. © Палата №6 / VK
- Метро, 10 вечера. Среди ждущих поезд - бабулька и студентка. Поезд подошел, студентка села. Бабуля проламывается в вагон, агрессивно оглядывает занятые места и с размаху садится на колени бедной студентке! Девушка офигевает, выбирается и уходит подальше от бабки. Кто-то из пассажиров пытался объяснить бабуле, что она неправа, но та ему устроила скандал. © hobboss / Pikabu
- Бегаю в парке и все время наблюдаю, как какой-то дедушка возится у клумбы. А цветы все не растут. Как-то пробегаю мимо клумбы, деда нет. Остановился посмотреть. У меня был шок - оказалось, он посадил там картошку! В клумбе! © Подслушано / Ideer
- У сестры в семье два Владимира - муж и сын. Как-то повелось у них, что отца называли Вовой большим, а сына - Вовой маленьким. Но в подростковом возрасте Вова маленький перерос отца на голову, а у него и его друзей начали ломаться голоса, по телефону уже можно было и перепутать, взрослый человек звонит или подросток. И вот однажды звонят на домашний телефон. Сестра взяла трубку. Там спрашивают: "Вову можно?" Сестра: «Вам какого, большого или маленького?» Звонящий, видимо, вспомнив, какого роста младший Владимир, отвечает: "Большого!" Сестра позвала мужа. Муж: «Алло?». Голос на том конце, после паузы: «Не, мне тогда маленького». © Linet23 / Pikabu
- Жена забирала нашего первоклассника из школы. Идут, и тут он выдает: "Мама, хочешь, я тебе расскажу легкий мат?" Жена думает: "Ну началось! Оно и понятно, от детей можно разное услышать". Начинает мысленно готовиться, как лучше объяснить сыну, что можно говорить, а что нельзя. Отвечает: "Ну, говори". А сын начинает вещать: "Представь, что у тебя есть ферзь, слон и проходная пешка..." © hor**er / Pikabu
- Подруга и ее парень ехали в трамвае. Людей много. Им повезло сесть вдвоем на одно сиденье: парень сел, а она к нему на колени. Через несколько остановок заходит бабуля, направляется прямо к ним. "Девушка, уступите мне место!" "Вы прямо на колени к моему парню хотите сесть?" Бабуля обозвала ее хамкой и ушла в другой конец вагона. © nickeliy / Pikabu
- Сын после школы заскочил домой, а потом начал собираться на футбол: оделся, взял сумку и, чтобы не торчать на остановке, открыл приложение для отслеживания автобусов – посмотреть, где там его транспорт. Присел в прихожей, ждет. Выходит дедушка, видит сидящего в верхней одежде внука. Спрашивает, зачем он сидит в куртке дома. Сын спокойно отвечает: "Автобус жду". Выражение лица у дедушки было бесценным. © Мамдаринка / VK
- Читаю сыну книжку и прошу его показать разные предметы. Все показал, кроме телефона... Ну не знал он в свои 2 года, что эта красная коробочка с диском и трубкой — телефон. © kuman82 / Pikabu
- Отдыхаю у бабушки. Все как всегда: кормит до отказа, спрашивает, когда невесту найду, но вчера попросила меня пойти вечером погулять — уйти в 6 и прийти к 10-ти. Я так и сделал. Прихожу, а там полная квартира пенсионеров, играет музыка их молодости, а они танцуют и чаи пьют. Бабушка представила меня всем гостям и предложила присоединиться, ведь вечеринка в самом разгаре. Я и не знал, что моя бабушка такая тусовщица! © Палата № 6 / VK
- Подходит ко мне сын (11 лет) и говорит:
— Пап, нам на урок труда нужно принести дичь.
— Дичь?! (проскакивают невероятные мысли) Но зачем?
— Не знаю, сказали принести.
— Слушай, а ты ничего не перепутал? Может, нужна жесть?
— О, точно, пап, жесть! © kermet007 / Pikabu
- Дочке 2,5. Когда мы котят продавали, я объяснила ей, что они подросли и поехали в новый дом. На днях случайно выяснилось, что дочка не хочет расти, потому что мы ее тогда отдадим, как котят. Бедный ребенок 2 месяца жил с осознанием того, что от нее скоро избавятся! © k0za / Pikabu
- У меня был друг с отчеством Гаврилович, мы его называли "Гориллыч". Звоним ему на домашний телефон. Там берут трубку: "Алло?" "Гориллыч, ты? Гулять идем?" Короткая пауза: "Нет, это сама горилла, сейчас позову его..." © mrKrip27 / Pikabu
- Работаю в такси. Приезжаю на заказ, выходят два подростка лет 16-ти. Один садится вперед, второй назад. Через какое-то время один из них говорит: "Шеф, здесь направо". Второй ему шепчет: "Почему-то назвал его шефом?" Первый отвечает, тоже шепотом: "У них так принято". Я просто лег на руль от смеха. © Andrey4.3 / Pikabu
- Покупаю симку. Девушка-оператор записывает данные моего паспорта и выдает: "Ой, я на день младше вашего паспорта!" И тут я ощутил, как резко старею. © Evgenym2 / Pikabu
- Мне современная молодежь очень нравится! Я часто общаюсь с 20-летними, есть и знакомые, чьи дети учатся в 10-11-х классах. И они классные, добрые и отзывчивые. Они не гнобят за не ту кофту. Я знаю парня, ему бабуля свитер связала, так его друзья хотят такие же. © zlayalisi4ka / Pikabu
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