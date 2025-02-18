Тест: А вы сможете отличить стихи именитых поэтов от текстов современных исполнителей?

Поэзию прошлого принято превозносить, а к нынешним авторам относиться со снисхождением. При этом тексты многих классиков и сегодня звучат необычайно актуально, а современные песни вполне могут быть похожими на произведения признанных мастеров. А вы легко сможете определить, чьи строки приведены ниже: маститых поэтов или современных исполнителей?

1.

"Я не знал, что любовь — зараза,

Я не знал, что любовь — чума"

2.

"Месяц плыл - разве это конец?

Расстаемся навек мы с тобой.

Звезды наши, как счастья венец.

Лунный свет голубой, голубой..."

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © public domain / Wikimedia Commons

3.

"Черный квадрат или все-таки солнечный круг?

Вот бы уснуть, только валится утро из рук"

4.

"То была не интрижка -

Ты была на ладошке,

Как прекрасная книжка

В грубой суперобложке"

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Место встречи изменить нельзя / Гостелерадио

5.

"Дождь в лицо и ключицы,

и над мачтами гром.

Ты со мной приключился,

словно шторм с кораблем"

6.

«О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Unidentified photographer / Wikimedia Commons

7.

"В толпе я, как иголка в сене.

Я снова человек без цели"

8.

«Так и мне узнать случилось,

Что за птица Купидон;

Сердце страстное пленилось;

Признаюсь — и я влюблен!»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © V.A.Tropinin / Wikimedia Commons

9.

"Пишу тебе поверх кирпичных стен,

Пишу на новгородской бересте.

Так пишут на обрывках, на клочках,

Слепясь, что без очков и что в очках"

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Karl Bulla / Wikimedia Commons

10.

"Сейчас глаза твои и губы для меня услада,

Любви не знал я более высокой.

Когда меня разлюбишь ты, опять пойду куда-то,

Влюбленный и безумно одинокий"

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Kirill Gorbunov / Wikimedia Commons

11.

"Ты чужая, но любишь,

Любишь только меня.

Ты меня не забудешь

До последнего дня"

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Nobel Foundation / Wikimedia Commons

12.

«Я не имею больше власти

Таить в себе любовные страсти.

Они кипят во мне от злости,

Что мой предмет любви меня к себе

Не приглашает в гости»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Unknown author / Wikimedia Commons

13.

«Запрягай мечту в повозку дней

Да возьми поводья посильней.

Все вернется снова, как вчера,

Растревожат сердце вечера»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Unknown author / Wikimedia Commons