Тест: А вы сможете отличить стихи именитых поэтов от текстов современных исполнителей?

Культура
1 час назад

Поэзию прошлого принято превозносить, а к нынешним авторам относиться со снисхождением. При этом тексты многих классиков и сегодня звучат необычайно актуально, а современные песни вполне могут быть похожими на произведения признанных мастеров. А вы легко сможете определить, чьи строки приведены ниже: маститых поэтов или современных исполнителей?

1.

"Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума"

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© Alex Northman (colorization) / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

2.

"Месяц плыл - разве это конец?
Расстаемся навек мы с тобой.
Звезды наши, как счастья венец.
Лунный свет голубой, голубой..."

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© public domain / Wikimedia Commons

3.

"Черный квадрат или все-таки солнечный круг?
Вот бы уснуть, только валится утро из рук"

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© Sergey bermeniev / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

4.

"То была не интрижка -
Ты была на ладошке,
Как прекрасная книжка
В грубой суперобложке"

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© Место встречи изменить нельзя / Гостелерадио

5.

"Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблем"

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© Anastasiya Fedorenko / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0

6.

«О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний»

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© Unidentified photographer / Wikimedia Commons

7.

"В толпе я, как иголка в сене.
Я снова человек без цели"

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© Konstantin Somov / Wikimedia Commons, © Игла / Казахфильм

8.

«Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь — и я влюблен!»

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© V.A.Tropinin / Wikimedia Commons

9.

"Пишу тебе поверх кирпичных стен,
Пишу на новгородской бересте.
Так пишут на обрывках, на клочках,
Слепясь, что без очков и что в очках"

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© Karl Bulla / Wikimedia Commons

10.

"Сейчас глаза твои и губы для меня услада,
Любви не знал я более высокой.
Когда меня разлюбишь ты, опять пойду куда-то,
Влюбленный и безумно одинокий"

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© Kirill Gorbunov / Wikimedia Commons

11.

"Ты чужая, но любишь,
Любишь только меня.
Ты меня не забудешь
До последнего дня"

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© Nobel Foundation / Wikimedia Commons

12.

«Я не имею больше власти
Таить в себе любовные страсти.
Они кипят во мне от злости,
Что мой предмет любви меня к себе
Не приглашает в гости»

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© Unknown author / Wikimedia Commons

13.

«Запрягай мечту в повозку дней
Да возьми поводья посильней.
Все вернется снова, как вчера,
Растревожат сердце вечера»

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© Unknown author / Wikimedia Commons

А если вы любите сравнивать, то вот вам статья о людях, которые круто преобразились и теперь не могут сдержать эмоций.

Комментарии

Уведомления
Noumen
25 минут назад

У классиков могли быть и неудачные строки, современные авторы могут неосознанно копировать тех, кто им нравится. Цой вдохновлялся Серебряным веком, например. Но Маяковского и Хармса ни с кем не спутаешь

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