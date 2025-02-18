Тест: А вы сможете отличить стихи именитых поэтов от текстов современных исполнителей?

Поэзию прошлого принято превозносить, а к нынешним авторам относиться со снисхождением. При этом тексты многих классиков и сегодня звучат необычайно актуально, а современные песни вполне могут быть похожими на произведения признанных мастеров. А вы легко сможете определить, чьи строки приведены ниже: маститых поэтов или современных исполнителей?
"Я не знал, что любовь — зараза, Я не знал, что любовь — чума" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Месяц плыл - разве это конец? Расстаемся навек мы с тобой. Звезды наши, как счастья венец. Лунный свет голубой, голубой..." Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Черный квадрат или все-таки солнечный круг? Вот бы уснуть, только валится утро из рук" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "То была не интрижка - Ты была на ладошке, Как прекрасная книжка В грубой суперобложке" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Дождь в лицо и ключицы, и над мачтами гром. Ты со мной приключился, словно шторм с кораблем" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ «О, если б я нищ был! Как миллиардер! Что деньги душе? Ненасытный вор в ней. Моих желаний разнузданной орде не хватит золота всех Калифорний» Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "В толпе я, как иголка в сене. Я снова человек без цели" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ «Так и мне узнать случилось, Что за птица Купидон; Сердце страстное пленилось; Признаюсь — и я влюблен!» Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Пишу тебе поверх кирпичных стен, Пишу на новгородской бересте. Так пишут на обрывках, на клочках, Слепясь, что без очков и что в очках" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Сейчас глаза твои и губы для меня услада, Любви не знал я более высокой. Когда меня разлюбишь ты, опять пойду куда-то, Влюбленный и безумно одинокий" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ "Ты чужая, но любишь, Любишь только меня. Ты меня не забудешь До последнего дня" Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ «Я не имею больше власти Таить в себе любовные страсти. Они кипят во мне от злости, Что мой предмет любви меня к себе Не приглашает в гости» Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ «Запрягай мечту в повозку дней Да возьми поводья посильней. Все вернется снова, как вчера, Растревожат сердце вечера» Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
А если вы любите сравнивать, то вот вам
статья о людях, которые круто преобразились и теперь не могут сдержать эмоций.