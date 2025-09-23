18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение

Есть такие люди, которые могут вывести из себя, наверное, даже тибетского монаха. Логика их слов и поступков настолько своеобразна, что предугадать ее нет никакой возможности. И это не злодеи, не хулиганы, а просто мастера по части доведения до белого каления. И герои нашей статьи столкнулись с настоящими профессионалами в этой области.