18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение

3 часа назад

Есть такие люди, которые могут вывести из себя, наверное, даже тибетского монаха. Логика их слов и поступков настолько своеобразна, что предугадать ее нет никакой возможности. И это не злодеи, не хулиганы, а просто мастера по части доведения до белого каления. И герои нашей статьи столкнулись с настоящими профессионалами в этой области.

  • Соседка, с которой общаемся, попросила в долг тысячу на неделю. Сумма небольшая, дала. Через 10 дней в 23:00 заносит долг, извиняется, что задержала. С самого утра от нее звонок: «Одолжи тысячу!» Радостно сообщаю, что денег нет. И тут она начинает орать, что у нее на эти деньги были планы и она специально их поздно занесла, чтобы магазины не работали.
    Под конец она и вовсе выдала: «Вот скажи, с чего тебе приспичило именно ночью тратить мои деньги?!» © tikorotaro / Pikabu
  • В купе 3 человека: я, тетка лет под 40 и ее дочка. Женщина мне: «Не одолжите ножик? Нам курочку порезать». Ну, мне не жалко, даю. Они едят, а потом тетка возвращает мне грязный нож. Я ей говорю, мол, могли бы и помыть. А она с пафосом так: «С чего это я, должна ваш нож чистить?» Ну, ничего, я пошел в туалет, помыл ножик, убрал молча. Часа через 4 тетка снова его просит.
    — Нет, не дам.
    — Почему?
    — Потому что вы абсолютно некультурная особь.
    Раскраснелась, задышала, выбежала куда-то... Наверное, проводнице побежала жаловаться. Минут через 20 вернулась и начала резко собирать вещи. Потом они с дочкой еще час в тамбуре торчали, до нужной станции. © Vekna / Pikabu
  • Мне в 2 часа ночи позвонила какая-то баба и сказала не лезть в их с Максом семью, иначе она позвонит моему мужу и все расскажет. Я растолкала мужа, шепнула: «Это тебя!» и отдала ему трубку, а сама спать. И слышу сквозь сон, как муж такой: «Да-да, я с ней утром об этом поговорю».
    Утром методом исключения мы выяснили, кто такой Макс, и муж разговаривал уже с ним. Оказалось, это приятель с его работы, которому он дал мой номер телефона для связи, когда тот что-то нам возвращал. Блаженная звонившая оказалась его относительно новой девушкой, которая решила убрать конкуренток радикальным способом: обзвонив всех баб в его телефоне. Так что утро у паренька вообще не задалось. © Priorita999 / Pikabu
  • Занимаюсь 3D-сканированием. Пишет мне мальчик лет 16, кажется.
    — Я бы очень хотел уметь так же, как вы.
    — Ну, похвальное желание, одобряю.
    — А вы бы могли взять меня в ученики?
    — Почему бы и нет. Мог бы.
    — А сколько вы будете мне платить, чтобы я у вас учился? © snakegreen / Pikabu
  • Мы с соседкой говорили, что хорошо бы на лето совместно нанять няню для детей. Но мы с мужем в итоге решили отправить наших в летний лагерь. Соседка разобиделась и приказала своим детям держаться подальше от наших. Через 3 недели игры в молчанку моя жена получает сообщение: «Я была недоступна эмоционально, а теперь недоступна физически. Мы уезжаем из города на ближайшие пару недель, но, возможно, сможем пообщаться, когда я вернусь».
    Это вообще что было? Игнор из-за того, что мы решили отправить наших детей в лагерь вместо того, чтобы разделить расходы на няню? Так мы имеем полное право действовать в своих интересах. Соседка так и не извинилась за свое поведение. © Moderate_Human / Reddit
  • Пишу картины, выставляюсь, прилично зарабатываю, содержу родителей. Но буквально вся остальная моя родня при любой встрече считает нужным поинтересоваться, когда я уже повзрослею и найду себе нормальную работу в офисе. Когда отвечаю, за сколько продала картину, говорят, что такого не может быть. Любой семейный праздник как день сурка. В последний раз я отыграла весь диалог по ролям. Обиделись. © Подслушано / Ideer
  • Была у меня знакомая. Вместе в роддоме лежали. А потом она начала строчить мне комментарии в соцсетях: «Ой, вы только ползать начали?! А мы уже 2 недели как». Я спросила: «Зачем ты мне это пишешь? Чтобы показать, что твой ребенок умнее?» Так она почему-то обиделась и из друзей удалилась. © olga_s_psychology
  • Встретила в автобусе свою бывшую учительницу. Она сразу пристала, все ли у меня хорошо, замужем или нет. Брала мою руку и рассматривала кольца. Отвечаю, все хорошо с мужем и с родителями. А она вдруг взвизгивает: «Нет, так быть не может!», — и добавляет: «Моя дочка до сих пор не замужем!» © Подслушано / Ideer
  • В наш район переехала семейная пара, и новый сосед быстро стал душой нашей компании. Но вскоре я заметил, что, во-первых, ему жизненно необходимо, чтобы все внимание было направлено только на него. А во-вторых, он пересказывает одни и те же истории по кругу. И вот уже прошло 5 лет, но сосед продолжает развлекать нас теми же байками — слово в слово, и за это время не задал ни одного вопроса о нас. © DBCheshireMan / Reddit
  • Папа утром проспал на работу, уговорил его поехать со мной на трамвае — за 20 минут без пробок проскочим. Ну вот едем мы в трамвае, скоро наша остановка, а за билеты мы еще не заплатили. И тут вдруг папа видит кондуктора и как выдаст:
    — Женщина, вы нас не узнаете?
    — Нет.
    — Точно не узнаете?
    — Точно!
    — Это же мы, зайцы!
    С этими словами папа вылетает из только открывшихся дверей трамвая.
    45 лет человеку, потом еще что-то мне говорит, типа, пора взрослеть. © Истории из жизни / VK
  • Присела в парке почитать книгу. Минут 30 наслаждалась тишиной, и тут внезапно сзади: «Девушка!» Я обернулась, а там молодой парень. Идет словно на ощупь, просит: «Помогите!» На панике довела бедолагу до лавки. А этот балбес выдает: «Я ослеп от вашей красоты. Зрение вернется только, если номерок дадите». Ну? Точно бы голову проверить. © Не все поймут / VK
  • Думала, такие люди только в анекдотах встречаются. А как оказалось, рядом живут. У себя бревна в глазу не видят, а у тебя соринку найдут. С одной мамочкой мы в сад оформляли детей вместе. Моя на 4 месяца младше, но уже без подгузника была, на беговеле ездила, говорила хорошо. Нас в разные группы распределили. Так мне та мадам говорит: «Конечно, куда им в одну группу, мы-то в развитии вон где, но ты не переживай, к школе вы нас догоните». Я решила, что нам нужно в разные стороны. © obri_toys
  • Моя свекровь — прекрасная женщина. Основная цель ее жизни — это та, которую она сама себе ставит. Однажды это была сметана. Ей непременно хотелось навязать, ой, подарить кому-то сметану и она начала беспощадный обзвон. Сначала попыталась достать дочь, но получив жесткое «нет», быстро перешла на старшую невестку. Та к 40 годам тоже усвоила систему трех «нет» и подарить сметану не удалось.
    Тогда она взялась за старшего сына. Он как раз был на работе, поэтому был получен отказ. Но зато удалось пожаловаться на невестку. И то дело, да и что могло остановить мою свекровь? Недобро хмыкнув, она набрала старшего внука: «Саша, у меня сметанка... Жирная, деревенская, надо?» Саша как раз был на сессии. Странно, но он не мечтал о сметане.
    Свекровь добралась до среднего внука. «Э....», — промычал тот и она радостно записала это в положительные ответы. Взяв сметану, она двинулась в гости. Встретив в дверях сына, вернувшегося с работы, она пожаловалась на невестку, которая не ценит свежие продукты, и победоносно вручила любимому сыночке сметану. © user6877032 / Pikabu
  • Я установила для своей свадьбы дресс-код, который подразумевал, что никто не должен был носить цвета невесты. Гости могли либо одеться в соответствии с тематикой свадьбы, либо просто надеть все черное. Мне было все равно, наденут ли они бальные платья или джинсы, это был их выбор, и я просто хотела, чтобы им было удобно и весело.
    Так вот, бывшая подруга пишет мне: «Давай пришлю тебе фотку платья, которое я хочу надеть. Посмотришь, уместно оно или нет». По ее словам, она «не хотела затмевать меня на моей свадьбе».
    У меня и раньше были с ней проблемы, и я уже устала от ее выходок, но все же решила потерпеть ее в течение дня. Говорю: «Конечно, отправляй». И вот приходит мне сообщение, и я чуть со стула не падаю от смеха. Я думала, она шутит! Это было выцветшее черное мешковатое платье 70-х годов. Казалось, кто-то вытащил эту тряпку из мусорки и посыпал ее пылью. И это платье, в котором она боялась затмить невесту? Неужели она думала, что я приду на собственную свадьбу, натянув на себя грязный мешок?
    В общем, эта девица так и не пришла на нашу свадьбу. Честно говоря, мы все были рады этому. Думаю, она просто не получила от меня порции восхищения и поняла, что не будет в центре внимания, поэтому и осталась дома. © Maleficent_Fee_9462 / Reddit
  • В прошлые выходные друг позвал меня на день рождения. Нас было 9 человек, включая именинника — это важно, позже поймете, что к чему. Одна дама испекла торт для «новорожденного» и угощала им всех, кто собрался на праздник. И вот болтаю я с одной гостьей, а та барышня подходит к нам с 2 тарелками, на каждой из которых лежит по кусочку торта. Мы берем угощение и благодарим ее, а она почему-то делает странное лицо и уходит. Ну и ладно, мы продолжаем болтать.
    Я попробовал торт, но он мне не понравился, поэтому я отставил тарелку с ним. Но после вечеринки мне начал написывать ухажер этой дамы. Он сообщил, что его подружка плакала всю ночь из-за того, что ей не достался ее торт. Мол, я взял кусок назло ей, а ведь она нарезала торт всего на 8 кусочков и предложила мне его просто из вежливости. Она же добавила туда кокосовую стружку, которую я не люблю. © LeoHyuuga / Reddit
  • Заходит девушка к нам в отдел, судорожно что-то высматривает. Спросил — оказалось, коллега забрал ее компьютер в ремонт. Девушка в истерике: «На нем важная информация! Она мне срочно нужна!» Начали поиски — так в итоге оказалось, что в ремонт у нее забрали монитор, на который была наклеена куча бумажек-стикеров с важными записями. © Истории из жизни / VK
  • Недавно познакомилась с одним мужчиной, вроде все, как мне нужно: высокий, красивый, начитанный и при всем этом одинокий. Общались некоторое время и тут он начал активно напрашиваться ко мне в гости. Я ему предлагаю встретиться где-нибудь в городе и погулять, посидеть в каком-нибудь ресторане, но он все время уводит разговор в другую сторону и через некоторое время опять напрашивается ко мне.
    — Так, стоп! А почему, собственно, я тебя к себе должна приглашать?
    — Знаешь, я так люблю домашнюю еду, вот совсем не перевариваю ресторанную. И вообще, хочется дома уютненько посидеть, поболтать.
    — Вот и сиди у себя дома, раз любишь дома сидеть, я не люблю ни готовить, ни тем более домой кого-то приглашать и еще еду ему подавать!
    И ведь точно знаю, что человек очень хорошо зарабатывает. Но, оказывается, не любит тратиться на женщин. © Shanya200 / Pikabu
  • Жена тут на меня обиделась. Она фанатка чистоты. Ездила на весь день к подруге, а мы с сыном дома. Приезжает и спрашивает: «Что ели?» Говорю: «Картошку жареную, с котлетами. Но на кухне чисто!» Она давай ее драить и ворчать. А спустя час я показал ей чек из фастфуда. Ну вот и на что она обиделась? Теперь думаю, может, на самом деле я не так уж и плохо за собой убираю? © Sh52731 / Pikabu

