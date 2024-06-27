14 мужчин, которые одной левой ломают стереотипы о себе
Даже в прогрессивном 21 веке есть люди, которые считают, что удел мужчины — приносить домой мамонта. А быт, забота о детях и прочее его не касается. Проявлять чувства ему тоже нельзя. И почему-то у него обязательно должно быть маскулинное хобби. К счастью, находятся мужчины, которым не зазорно готовить, сидеть с детьми и быть нежными.
- Слегла однажды с температурой 38. Кровь из носу надо было как-то поставить себя на ноги к вечеру, потому что начальница требовала прислать отчет. Так мой парень отпросился с работы и строго-настрого запретил что-либо делать (кроме отчета). Взял на себя все дела по дому, сделал мне завтрак, обед и ужин. Весь день подносил лекарства и лакомства. Целую трапезу мне устраивал, с первым, вторым и десертом. Обожаю его за эту заботу.
- У меня есть сосед, мы дружим. Он выращивает цветы в подъезде и на клумбе перед домом, моет 2-3 раза в неделю подъезд, окна, вечно все убирает. А тут пришел ко мне, вымыл всю квартиру: пол, посуду, кухню, ванную, туалет. Перед уходом еще предлагал белье погладить. А мне хорошо. Год в декрете, времени ни на что не хватает с ребенком. Муж пришел с работы, обалдел от чистоты. © Подслушано / VK
- Я обожаю рисовать, но в декрете на это совсем не находила времени. Каждый раз думаю, что уложу малышку и порисую, но к вечеру так устаю, что просто привожу себя в порядок и ложусь спать. Недавно поделилась этим со своим мужем. И уже на следующий день он поехал на работу на час раньше и, соответственно, раньше вернулся домой. Забрал малышку, а я наконец-то достала свои любимые краски, кисти и полотно. И с таким наслаждением порисовала, что уже сутки чувствую себя самой счастливой в мире. Муж пообещал делать так почаще, и я очень благодарна ему за это. © Мамдаринка / VK
- Мой муж сидит в декрете, а я работаю. Может, кто-то скажет, что это неправильно и я «недомать». Но так уж вышло, что у мужа лучше получается воспитывать детей, а у меня — управлять подчиненными. Муж сам говорил, что во главе с ним наш и без того небольшой бизнес давно бы развалился. Да, мы странная семья. Но мы очень счастливы и желаем счастья каждому, кто поддерживает нас. © Мамдаринка / VK
- У двенадцатилетней дочери впервые начались критические дни. Мы разговаривали с ней об этом. Но, когда все началось, дочь растерялась и испугалась. Я волновалась и решила отпроситься с работы. Но, когда пришла, все уже было хорошо. Дочь с мужем смотрели мультфильм, она была веселой и спокойной. Я спросила, чем могу помочь? И дочь без стеснения сказала, что папа все сделал. Он сам показал, как пользоваться прокладкой. Еще раз рассказал о том, что это признак взросления и не нужно бояться, ведь это означает, что все происходит так, как надо. Потом муж заказал пиццу, сделал доченьке ромашковый чай с мятой, и они сели смотреть мультфильм. Весь вечер я лежала вместе с ними, обнимала дочь, держала мужу за руку и не могла поверить, что мне так повезло. В моем детстве тема месячных была абсолютным табу для мужчин, и я до сих пор помню, как со стыдом проскакивала в ванную мимо отца, держа прокладку в руках. А мой муж не боится женской физиологии. И папа сделал для девочки главное: не пристыдил ее, а помог принять все и осознать. Очень горжусь мужем и нашей семьей. © Мамдаринка / VK
- Мой муж всегда помогал мне с ребенком. Как только я родила, он сразу был задействован в уход за малышом. Супруг попросил научить его пеленать и менять подгузник. Ночью я имела возможность выспаться, поэтому целый день у меня были силы, чтобы ухаживать за ребенком и делать все по дому. Мужа с работы я всегда встречала с ужином, а потом мы вместе играли с ребенком. Первые месяцы жизни сына прошли легко, потому что у меня была поддержка мужа, а у него — моя забота. © Мамдаринка / VK
- Мужчины, которые занимаются домашними делами и не хнычут, как 13-летние подростки, — это круто! Мы с мужем распределяем работу по принципу предпочтения. Мой супруг — отличный повар. Когда мы только начали встречаться, он пригласил меня в гости и приготовил французский луковый суп. Я поняла, что он идеальный муж. Он до сих пор готовит большую часть еды. Я же могу подстричь газон и живую изгородь. Муж не любит работать во дворе. Если рубашку надо погладить, то у него это получится намного лучше, чем у меня. А у меня лучше получается мыть полы, так что мы распределяем работу поровну. Это называется работать в команде. © Beth C / Quora
- Общалась однажды с парнем. Работает в автомастерской, а в свободное время занимается разведением цветов. Буквально целыми днями может ухаживать за ними, покупать и сажать новые, облагораживать клумбы. Даже книги читает про цветоводство. А самые любимые цветы у него — розы. Вот такой вот брутальный, но нежный механик.
- Мой папа отучился на художника-модельера. Работает в другой сфере, но нам с сестрой и мамой шьет потрясающие платья. Когда я готовилась к свадьбе, само собой разумелось, что нарядом займется папа. Мы с ним пересмотрели, наверное, миллион картинок, выбрали фасон (простое, но очень милое, с отделкой кружевом). Ткань у него в запасе была, он все раскроил и обнаружил, что нужного кружева в ближайших магазинах нет, у них только синтетика. Нужное можно заказать, но доставки ждать долго, а папа у меня нетерпеливый. В итоге он нашел схему, купил нитки и крючок и сам связал эту оборочку. Не мог допустить, чтобы его любимая дочка выходила замуж непонятно в чем! © Подслушано / VK
- Завидую своей подруге, у нее классный муж! Очень понимающий. Он ей каждый месяц дарит «сумку для месячных». В первый день месячных приносит шоппер (причем всегда новый), в который запакованы прокладки, тампоны, ее любимые сладости, обезболивающие таблетки, открытки со словами любви и еще что-то по мелочи. Я просто в шоке! Подруга говорит, когда он впервые ей вручил такую штуку, она тут же поняла, что выйдет за этого мужчину замуж. © Палата № 6 / VK
- Я принадлежу к той категории мужчин, которые охотно занимаются работой по дому. Хоть я и был младшим ребенком в семье и меня баловали, моя мама заботилась о том, чтобы я тоже занимался домашними делами. Я видел, как отец помогал матери по дому. Поэтому, когда я женился, моей жене не нужно было просить меня делить с ней обязанности — я начал делать это добровольно. Разделяя домашние хлопоты, мы научились лучше понимать друг друга. © Mani Shankar / Quora
- Больше года назад у меня родилась дочка. И я был на родах. В момент, когда моя жена могла остаться наедине с болью и страхом, я был рядом. Я услышал первый крик дочери, я взял ее на руки в первые минуты жизни. Это самое невероятное, что было в моей жизни. И я не понимаю тех, кто утверждает, что я чуть ли не герой. А еще больше бесят мужики, говорящие, что это противно. Люблю жену и дочку больше всего! © Подслушано / Ideer
- Решил я научиться вязать крючком. Медитативно оказалось. На работу как раз на электричке таскался — дорога стала приятнее. Вот еду как-то, а напротив два гопника сидят. Думаю: ну сейчас попаду со своим вязанием. И тут один из них выдает: «Дружище, тебе бы крючок взять не три с половиной, а четверку. Легче было бы намного!» Вот такого поворота событий я не ожидал. © Палата № 6 / VK
- Моя мама не умеет готовить. Она делает это, но не всегда вкусно. Папа уже привык к ее стряпне. А вот для меня блюда то слишком соленые, то жирные, то вообще недоделанные. И вот как-то я спросил у папы, почему он ничего не говорит маме. А он выдал секрет: оказывается, он еще до свадьбы знал, что мать готовить не умеет, но для него это не было важно. Зато папа готовит вкусно, поэтому делает это чаще. Я смотрю на них и понимаю, как сильно они дополняют друг друга. У меня лучшие родители. © Мамдаринка / VK
Жить так, как самому хочется, а не как навяжет общество, — вот девиз наших героев. Здесь истории о том, как люди делают татушки в преклонном возрасте, женщины работают в «мужской» сфере и рожают под 40, а мужчины запросто уходят в декрет.
Комментарии
Вот странный момент. Многим мужчинам действительно нравится вязание крючком. Вышивать - нет. Спицами - нет. А вот крючок да, дайте два, будем сидеть, медитировать.
Никогда не понимала всякие стереотипы и "женщина должна то, а мужчина сё". Что хорошо получается, к чему лежит душа, то и делай. Ведь результат будет лучше, разве нет? В чём логика таких стереотипов, что столь многие до сих пор за них цепляются?
Я охотно кран починю или розетку, там, а вот к готовке меня лучше не подпускать. Слава богу, взаимопонимание имеется.)
У меня недавно был полный разрыв шаблонов. Снимали квартиру в отпуске, там микроволновка, муж хотел что-то разогреть, что-то не то нажал, она показывает ошибку. Все кнопки перенажимали, ничего не помогает. Я такая, её надо перезапустить. Пошла пробки искать, нашла, они на замке, пошла розетку искать, нашла, полезла отключать. Всё это время мой муж спокойно ждал, когда я закончу. Не нервничал, не торопил, без шовинистических подколов. Просто спокойно ждал. Я была даже в шоке. Хотела возмутиться, но не нашла на что. Аж возмутительно. Я ему говорю, у нас что такая теперь семья, где жена ремонтирует электронику? Он такой, ну я же знал, что ты всё исправишь. Просто возмутительно.