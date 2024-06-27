14 мужчин, которые одной левой ломают стереотипы о себе

У меня недавно был полный разрыв шаблонов. Снимали квартиру в отпуске, там микроволновка, муж хотел что-то разогреть, что-то не то нажал, она показывает ошибку. Все кнопки перенажимали, ничего не помогает. Я такая, её надо перезапустить. Пошла пробки искать, нашла, они на замке, пошла розетку искать, нашла, полезла отключать. Всё это время мой муж спокойно ждал, когда я закончу. Не нервничал, не торопил, без шовинистических подколов. Просто спокойно ждал. Я была даже в шоке. Хотела возмутиться, но не нашла на что. Аж возмутительно. Я ему говорю, у нас что такая теперь семья, где жена ремонтирует электронику? Он такой, ну я же знал, что ты всё исправишь. Просто возмутительно.