14 людей, которые рвут в клочья дурацкие шаблоны

Наши герои вдохновляют своей свободой от стереотипов. Они идут переучиваться в 30, женятся и заводят детей в 40. Женщины плюют на списки «мужских» профессий и работают, кем хотят. А мужчины запросто уходят в декретный отпуск и ведут быт. Эти люди делают только то, что велит душа, а не навязанные обществом клише. И их истории впечатляют.