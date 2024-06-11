14 людей, которые рвут в клочья дурацкие шаблоны
Наши герои вдохновляют своей свободой от стереотипов. Они идут переучиваться в 30, женятся и заводят детей в 40. Женщины плюют на списки «мужских» профессий и работают, кем хотят. А мужчины запросто уходят в декретный отпуск и ведут быт. Эти люди делают только то, что велит душа, а не навязанные обществом клише. И их истории впечатляют.
- Взял декретный отпуск на работе. Так понравилось, что выходить не хочется. За ребенком уход есть, дома порядок, время на тренировки нахожу. Жена работает, и ей нравится, нам на жизнь хватает. Конечно, в финансовых вопросах становится неудобно перед женой. Но, как представлю свою ужасную работу, заснуть полночи не могу. Никому не говорю, потому что должность хорошая и зарплата тоже, и все ждут моего выхода. © Подслушано / VK
- Мой муж не умел готовить, когда мы только поженились. Он не мог пожарить яичницу, его кулинарные навыки сводились к макаронам с сыром и готовой пицце. Сейчас мы женаты 12 лет, и он феноменальный повар. Дело в том, что через 2-3 года после свадьбы мой муж на какое-то время стал безработным, зарабатывала только я. Мы поговорили, и он взял на себя всю работу по дому. Включая готовку. Оказалось, супругу это нравится, и у него это круто получается. Теперь мы воспитываем наших детей так, что они должны освоить все домашние дела независимо от пола. © katerintree / Reddit
- Сменила профессию в 30 лет, вернувшись к тому, чем занималась в школе. В универ шла вопреки всем, ибо хотелось сложную, специфическую специальность. Тогда казалось, что чем сложнее, тем интереснее и больше оплачивается. Увы, все вышло наоборот. Было скучно, муторно, а потом и проблемы с поисками работы и «скажи спасибо, что платим тебе копейки, но увольняться не смей, где мы такого спеца найдем». Не выдержала — ушла, начала все сначала. За два года вышла на большую зарплату, работать легко и интересно. Но как же я жалею, что не сделала этого сразу! Не было бы этих лет скитаний по съемным халупам, экономии на всем и здоровье в частности. Могла бы уже тогда как сыр в масле кататься. Не могу избавиться от мыслей об этом. © Подслушано / VK
- Мой муж — один на миллион. Когда мы только поженились, он работал четыре дня в неделю по 10 часов. У меня было пять очень напряженных рабочих дней. С утра по пятницам, когда я уходила на работу, муж брался за стирку и глажку. После убирал двор, затем — дом. А когда я вечером возвращалась домой, он усаживал меня на крыльце, и мы отдыхали. А на выходных наслаждались прогулкой по озеру. © JustMyThoughtNow / Reddit
- Мне 31 год. Сделала тату на руке, неделю потом ходила в эйфории от того, что решилась на такое. Через два месяца покрасила волосы в зеленый цвет. И плевать, что на меня в нашем маленьком городе смотрят косо. Скоро еще с парашютом прыгну. Такое ощущение, будто только жить начала. © Подслушано / VK
В 28 сделала первую и единственную тату на запястье. Если хочу спрятать, надеваю часы. Ни о чем не жалею.
- Я плачу за мужчин на свиданиях. И даже иногда подвожу их. Кажется, мужчины это оценивают, и многим из них я в конечном итоге понравилась. Я так поступаю просто потому, что мне все равно, кто за кого заплатит. Но мужчины почему-то думают, что таким образом используют меня. © blueberryscones46 / Reddit
- Я только в 38 лет родила свою первую дочку. Ей сейчас три месяца. Это такое счастье — быть мамой. Все окружающие: соседи, друзья, знакомые — раньше грустно смотрели на меня из-за того, что не было детей. А когда уже живот стал виден и после рождения дочери все стали поздравлять меня. До сих пор улыбка с лица не слезает от радости быть мамой, от поздравлений друзей, коллег. И правда, когда говорят, что 40 лет — удивительный возраст. Кто в декрет, кто в студенты, кто замуж, кто в бабушки. © Мамдаринка / VK
- Работал в автомобильной компании. У нас там была женщина-механик. Дама жесткая, не боялась бросить вызов кому угодно, в работе была очень самостоятельной. Мы больше не коллеги, но я бы с удовольствием нанял эту женщину в свою компанию, если бы мог себе позволить бизнес. © sumguyontheinternet1 / Reddit
«Кажется, мужчины это оценивают, и многим из них я в конечном итоге понравилась».
Конечно, все любят галантных дам.
- Восемь лет назад поступила на фельдшера. Мечтала людям помогать, с горящими глазами ездила на учебу, все получалось и нравилось запредельно. А после первого курса ушел из жизни папа, и я не смогла, отчислилась. Долго искала себя, пробовала разное, но быстро перегорала. И вот мне 26, в этом году снова поступаю на фельдшера. Счастлива. 30 лет мне в любом случае будет, а так будет 30 лет с желанной профессией! © Подслушано / VK
- Мои родители развелись, когда им было за 40. Помню, как грустил отец. Он сказал, что слишком стар, чтобы когда-либо снова завести отношения, и беспокоился, что останется одиноким до конца жизни. Я заверила его, что 46 — это совсем не старость и что у него все получится. В итоге папа познакомился с женщиной на футбольном форуме. Они встречались около года, а затем поженились. Моя мачеха на 9 лет старше моего отца, на момент знакомства ей было за 50. Жизнь иногда и такое выкидывает. © littlemybb / Reddit
- Молодой человек сказал, что не может жениться на мне, потому что не накопил на достойное кольцо. При этом мы вместе уже семь лет, мне надоело ждать. И я подумала: а почему это он должен делать предложение. Зарабатываю больше него, так что купила кольца и вечером осуществила план. Обалдел, но согласился. © Подслушано / VK
- Купила себе цветы. И пришла ко мне подружка. Сразу заметила, спросила, почему не рассказываю о новом парне. «Ты сама себе купила? Да не гони!» Говорю: «Для меня это жест любви к себе». Но подруга гнет свое: унизительно это, и все. А через неделю она взяла и поставила в своей комнате цветы. Я увидела, когда зашла к ней в гости, и была приятно удивлена. Точно знала, что она купила их сама, потому что ни один парень не додумается собрать такую причудливую композицию, как сделала Лиза. © Карамель / VK
- Работаю врачом. Одна из моих любимых пациенток — 91-летняя женщина с фиолетовыми волосами, пришла к нам из-за нерегулярного сердцебиения. Я попросила ее раздеться, чтобы сделать ЭКГ. В итоге увидела у нее две огромные татуировки в виде звездолета. Она сказала, что сделала их на свое 80-летие, потому что ей уже плевать, кто что думает. Еще и следующую татушку запланировала, в виде виноградной лозы. © Notorious_mmk / Reddit
- Подружка сделала предложение своему парню. Они встречались всего четыре месяца. Но ей внезапно захотелось порадовать его дорогим подарком. Купила перстень. А во время мирных дурачеств в шутку встала на одно колено и позвала жениться. Так парень в ответ согласился! Ведь негоже отказывать даме, которой сам уже купил кольцо и хотел предложить то же самое буквально на днях при удобном случае. © Подслушано / VK
Только посмотрите, какими милыми и красивыми бывают предложения руки и сердца.
Комментарии
не против тату, но в 70-80+ и далее лет клиента мастер должен очень учитывать и особенности кожи и думать о реакции организма, наверно.
Интересно, когда человечество дойдёт уже к полной смене гендерных ролей. Первые шаги- налицо.
ни один парень не додумается собрать такую причудливую композицию
===
Хм, а парень не может ртом попросить в цветочном "что-то причудливое"?