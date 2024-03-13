20+ человек, которые о своих трудобуднях могут легенды слагать
Многие на работе только и думают о том, когда же домой. Да и чаще всего на работе ничего интересного не происходит — все те же коллеги с рассказами про детей и все те же клиенты. Однако бывает и так, что трудовые будни еще как запоминаются.
«Работаю в отеле, и мне один постоялец постоянно выдает чаевые карточками с покемонами»
«Работников в нашем местном ресторанчике нарядили вот в это»
«Нам тут в компании заявили, что мы не можем пользоваться обычными рюкзаками, а взамен выдали такие штуки»
«Ко мне на работе клеится бесящий клиент. Сто раз просила его прекратить, а толку ноль. Сегодня духи притащил. Пожаловалась начальнику, а он вообще ничего не сделал»
«Заботливый коллега решил меня порадовать»
«Нашел на полу».
«Приятель обнаружил это в уборной ресторана»
«Запрещено появляться на работе в слезах. И руки не забудьте вымыть».
«Коллега заявил, что разменял покупателю € 30 и в итоге набрал пакет мелочи. Мне пришлось все это пересчитывать, и сумма оказалась очень далека от нужной»
«Каждый день на работе кто-то переворачивает вот так рулон с туалетной бумагой. Подумываю о том, чтобы поставить ловушку»
«Коллегу попросили на работе тортики нарезать...»
Профдеформация. Профессиональный муж. Привык делать так, чтобы больше не просили.
«Пока меня не было, коллеги использовали мою чашку в качестве подставки для ручек»
«Жена работает в больнице, и сегодня она притащила домой остатки обеда. Утверждает, что это курица, но меня терзают смутные сомнения»
«Специальный пакет для транспортировки образцов. Биологическая опасность».
«Коллега обнаружил это под кипой старых папок»
А когда соберёшь много таких, твой коллега возьмёт маракасы и увеличит тебе инвентарь
«Ха-ха! Ты меня нашел!»
«Мне только что заплатили за завтрак парой ботинок»
«Клиент вернул мне этот сыр, пожаловавшись, что тот уже заплесневел»
«Сегодня кто-то уволок фигурку Тома Круза из кинотеатра, в котором я работаю»
«В компании неправильно напечатали мое имя на униформе. Сказали, что исправить это можно только за свой счет»
Правильное написание — Michael (прим. ADME).
«Контора выдала нам жутко неудобные стулья — у меня от него спина разваливалась. Притащила на работу свой, так меня заставили его убрать»
«А начальница заявила, что это не мое личное пространство и не мне его обустраивать. Дескать, она бы тоже себе с большим удовольствием диван поставила, но это все-таки рабочее место. Я аж онемела».
«Нас как-то начальник заставил в −40 °C работать. В награду за труды мы получили вот такие шапки. Непонятно даже, что на них вышито»
«Выживальщик ниже 40 — 2019».
«Обнаружил в рабочем туалете испуганного голубя»
«Дружный коллектив, говорили они»
В борьбе с пахучими коллегами все средства хороши
- Был мужик, который приходил на работу в лабораторию, выпинывал из-под стола древние тапки и переобувался. Так и ходили весь день по институту в этих жутких вонючих тапках поверх таких же ароматных носков. Уговоры не помогали. Однажды он ушел, а коллеги психанули и залили тапки жидким азотом. Он на следующий день наподдал тапкам ногой, как обычно, а они врезались в стену и разбились. © shanghai48 / ADME
А вот еще несколько коллег, после работы с которыми хоть вой:
Комментарии
Старьё разбавили монстром в заголовке - "трудобудни". Не-а, тут или крестик снять, или трусы надеть. Или договаривайте полностью, или не произносите. Иначе выходит пошлейшее подмигивание.
Понравилась последняя история), и она от нашего комментатора. Красноречиво😁
не уловила, что не в порядке с сыром...вроде, и правда заплесневел-возвращают
Чтоб не воровали?