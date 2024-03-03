17 человек, которые хотели просто вызвать специалиста на дом, но не тут-то было

Нельзя просто взять и спокойно вызвать сантехника или там водопроводчика. Ведь суровые дяди с чемоданом инструментов сразу скажут, что и краны у нас не те, и вообще что за безрукий тут все устанавливал. И как тут не рассказать об этом в интернете.