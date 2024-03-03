17 человек, которые хотели просто вызвать специалиста на дом, но не тут-то было
Народное творчество
17 минут назад
Нельзя просто взять и спокойно вызвать сантехника или там водопроводчика. Ведь суровые дяди с чемоданом инструментов сразу скажут, что и краны у нас не те, и вообще что за безрукий тут все устанавливал. И как тут не рассказать об этом в интернете.
- У подруги забился слив в ванной. Вызвала сантехника. Стоит, смотрит, как он достает огромный такой ком черных волос! Видимо, чистить слив после принятия душа — не ее черта. Смотрит на ком, краснеет. Сантехник выдает: «Мороки много с длинношерстными! А че за песик?» «Песик» зовется Полиной, но она не призналась! © DarkElf2000 / Pikabu
- Ни что так не мотивирует делать работу быстро и ответственно, как услышанный за окном диалог электриков, ковыряющихся в подстанции во дворе:
— Вася, а зачем ты кабель дергаешь постоянно?
— Да не дергаю вроде. Эта коробка изначально так косо висела. © MACTX3B / Pikabu
- Строитель делал мне потолок, закончил работу, с кем-то переговорил по телефону и смотрит на меня виновато...
— Что-то случилось?
— Можно я козлы и инструмент у вас до завтра оставлю?
— Не вопрос, а что стряслось?
— Да я думал, меня мои коллеги на машине заберут, а они к вечеру гульнуть решили... © Doddy / Pikabu
- Заказывал столешницу на кухню. Работники попросили, чтобы мы купили смеситель и сифон заранее, чтобы вырезы сделать под нужный размер. Все купил. Слив от сифона был прямоугольным. Ну, думаю, нормально. В итоге работники сделали слив сифона круглым и больше по размерам, чем нужно, и это не переделать. Пришлось искать новый сифон. Когда указал на недостаток, они еще скандал закатили. © ImbaLife2 / Pikabu
- Сижу дома, окно открыто. Слышу разговор строителей, которые то ли кондиционер вешают, то ли фасад дома утепляют:
— Да гады они, наворовали все.
— Почему сразу наворовали, может, заработали?
— Да где сейчас можно заработать?
— Программистами. Один сайт сделать кучу денег стоит. Ты вот знаешь, как сайт сделать?
— Ну... нет.
— Вот и не трепись, инструмент лучше подай.
Дальше работали молча. © Bristel / Pikabu
- Запустила белье в стиральную машинку, включаю — не работает. Проверила все, в розетку включила, сама розетка работает. Дверцу закрыла, отсек для порошка закрыла. Стою туплю и не понимаю, что делать. Вызвала мастера, он приехал через час. Посмотрел на машинку, устроил допрос на тему «Что вы с ней делали?», и после 5 минут размышлений просто подвинул ее. И она включилась! Сказать, что мне было дико стыдно — ничего не сказать. © bengala / Pikabu
- У меня потек кран. Вызвала мастера. Где-то час после его ухода все было нормально, но потом кран стал течь еще больше. Я в шоке, звоню в его контору, требую исправить это недоразумение — меня игнорируют и говорят, что деньги не вернут и переделывать тоже не будут. Хожу злая по квартире, наступаю на левую ногу и тут меня пронзает дикая боль в пятке. Подумала, что заноза. Сама извлечь не смогла и пошла к подологу. После очень неприятной процедуры извлечь источник боли удалось. Им оказался мужской ус! Врач спросил меня, может, у меня усатый муж? Нет у меня никого. И тут вспоминаю усатого и бородатого сантехника. Короче, был у меня в доме мужик всего час, а сколько проблем от него... © Палата № 6 / VK
- Муж вызвал сантехника, чтобы починить забившийся унитаз. А я зашла в туалет и забыла закрыться. Муж открывает дверь, я на унитазе сижу, и этот гений серьезно говорит мужику: «А вот и сидит проблема, из-за которой забился унитаз». Хотела утонуть в нем от стыда... © Палата № 6 / VK
- Захожу в квартиру, а там электрик и незнакомая женщина сидит на банкетке. Я у мамы, отойдя подальше, спрашиваю: «Кто это?» А она выдает: «Представляешь, это жена электрика». Это же насколько нужно не доверять мужу, чтобы шататься с ним на работу? Мадам так и сидела, пока он не закончил работу. © Подслушано / Ideer
- Я настолько по-разному выгляжу с утра, что мебельщик, который собирал в квартире шкаф, поздоровался со мной второй раз, когда я вышла из комнаты накрашенной и с кудрями. © Подслушано / Ideer
- Неделю вызываем электрика из-за неисправного патрона в подъезде. Сперва он пришел без инструментов. Потом пришел с инструментами, но не с теми. На следующий день он забыл почтить нас визитом, после чего у него два дня выходных. Вчера он явился без инструментов, но понял, что дело в патроне. Сегодня он пришел с инструментами, но без лампочки, чтобы проверить патрон сразу, — не заметил, что исправная лампочка вкручена в неисправный патрон. Бесит! © Подслушано / Ideer
- Приходил электрик менять мне розетку, старенький такой, милый дедушка. Увидел мои картины и начал рассказывать про свое детство. Как любил рисовать, хотел стать художником, но не поступил. Видно было, что глаза загорелись и где-то в глубине души проснулась мечта. Подарила ему картину, чистый холст, кисти и несколько красок. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в будний день собиралась выходить из дома. Стою уже около двери, как вдруг слышу, что кто-то ковыряется в замке с той стороны. Я так испугалась, что стала кричать: «Уходите, я сейчас полицию вызову!» Звонила мужу вся в слезах. Оказалось, что это электрики чинили счетчик, который находится прямо над нашей дверью. © Подслушано / Ideer
- Вчера затеяла стирку, а получила потоп. Машинка фонтанировала изо всех щелей. Пришел мастер и за 3 минуты починил машинку: достал из трубы два детских носка. Кто-то из детишек решил поиграть в прачечную и засунул их в отсек для порошка. Вот это помощники! © Мамдаринка / VK
- От управляющей компании пришел мастер на все руки. Я снимаю жилье уже два года, и хозяин решил, что пора привести квартиру в порядок. Знаете, что было самым трудным? Попросить починить заедающий шкафчик в спальне. Потому что «это же мелочь, можно же потерпеть?» © OlgaBeshley / Twitter
- Меняли у нас в квартире трубы водопроводные. И вот чувствую я — что-то не то теперь с унитазом. Тепло и комфортно сидеть. Оказалось, что подключили нам горячую воду в сливной бачок. Пришел на следующий день мастер исправлять нам этот подогрев и начался цирк. Он уселся на корзину для белья, раздавил крышку. Быстренько ретировался после этого. © N_V_F / ADME
- Купила новые краны и вызвала сантехника, чтобы поставил. Он отказался, мол, ерунда новомодная. Поставил «свои, проверенные», замотал паклей и ушел, довольный. На второй день краны потекли, залили соседей. Полетела ругаться, а на меня посмотрели, как на инопланетянку и выдали: «У вас текут краны? Сами виноваты! Вы же их, наверное, крутили?» Я не нашлась, что ответить, ушла, вызвала другого сантехника, он поставил мои нормальные краны безо всякой проверенной столетиями пакли, с белой герметизирующей лентой, и они исправно служат уже лет 15. © Таисия К / ADME
А вот еще несколько человек, которые хотели просто хотели получить свою услугу, но не тут-то было:
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Над стёклами Земли летели облака,
Летели облака.
Летели купола, дороги и цветы,
Звоня в колокола, беспечные как ты.
Как капли молока, как здравствуй и прощай,
Как недопитый чай летели облака,
Летели облака.
Летели кирпичи, солдаты старых стен,
Богема и бичи, драконы перемен
Нестрашная vойна, не горькое вино
Печальная страна, а в ней твоё окно,
А в ней твоё окно.
Летели не спеша, порхали в неглиже,
Как юная душа, в сгоревшей парандже.
В Даос и Вифлеем, к окраине Земли,
От глупых теорем, оставленных в пыли,
Летели облака.
Зажгу на кухне свет, из века-сундука,
Где крылья много лет искали седока.
Достану, разомну, пристрою на спине
И запущу весну, и облака во мне,
И облака во мне.