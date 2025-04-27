17 объявлений, за которыми наверняка скрывается какая-то история

Обычная прогулка может запомниться надолго из-за неожиданного объявления или яркой вывески. Особенно если такие надписи изначально создавались с серьёзной целью, но в итоге превратились в забавную шутку. Иногда объявления даже могут изменить чью-то жизнь. Если не верите, то посмотрите эту подборку.