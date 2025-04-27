17 объявлений, за которыми наверняка скрывается какая-то история

Народное творчество
29 минут назад

Обычная прогулка может запомниться надолго из-за неожиданного объявления или яркой вывески. Особенно если такие надписи изначально создавались с серьёзной целью, но в итоге превратились в забавную шутку. Иногда объявления даже могут изменить чью-то жизнь. Если не верите, то посмотрите эту подборку.

Суровый маркетинг⁠⁠

Спасибо, что предупредили

«Скрестил пальцы за Кузю⁠⁠»

Весеннее обострение

  • Недавно ехал в маршрутке и увидел объявление с номером телефона: «Нужна жена до 30 лет». Через несколько дней еще в одной маршрутке лицезрел другое объявление: «Нужна любовница до 42 лет». Эх, весна! © Подслушано / Ideer

«Увидела объявление на подъезде. Меня бы точно не взяли»

Отличные новости

«Первое правило владельца принтера»

ucTepu4ka
14 часов назад

Да-да. Я такого правила не знала. Много лет назад это было. Как же достали тогда🤣

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  • Не показывать ему, что ты торопишься — вот первое правило! © nebot / Pikabu

Ох уж эти риэлторы

История одного велосипеда

  • В подъезде несколько лет стоял бесхозный велосипед. Моя соседка написала объявление: «Заберите, пожалуйста, хочу поставить туда коляску, тяжело ее спускать каждый день». Никто не откликнулся, она выкинула велик, а спустя 2 года года хозяин велосипеда объявился. Уже все забыли про велосипед, а он теперь требует компенсации и подкладывает мусор в почтовый ящик соседки. © Подслушано / Ideer

Зато честно

«Выбор очевиден⁠⁠»

«В одном из биотуалетов форта⁠⁠»

Когда знаешь, как привлечь внимание к объявлению

оксана анненко
15 часов назад

У нас в подъезде висело объявление: заказные убийства. И ниже мелким шрифтом про тараканов, клопов и пр

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  • Реально чума, попросишь выкосить газон, а они еще и деревья спилят, и яму выроют перед домом. © sortmen / Pikabu

Люди, спасибо!

  • Моя бабуля собирала наклейки из магазина, чтобы потом купить там по акции сковородку. И к концу акции ей не хватало всего несколько штук. Так она не растерялась, написала объявление и повесила в лифте. Мол, уважаемые соседи, если у вас есть лишние наклейки, киньте в почтовый ящик квартиры № 10. Ей накидали столько, что хватило на 2 сковородки! И до сих пор кидают, уже для других акций. Люди, спасибо! © Подслушано / Ideer

Это судьба

  • Когда мне было 10 лет, заявила маме, что вырасту и куплю себе волка. Недавно увидела объявление: «Отдам в добрые руки. Необычный пес». На фото — огромная пушистая морда с диким взглядом. Позвонила, договорилась, приехала и это реально волк. Точнее, гибрид, но на волка похож больше, чем на собаку. Хозяин рассказал: «Взял щенком, но не справился, слишком сложный». Смотрю на этого зверя, он — на меня. Молча. Внимательно. Я говорю: «Ну что, поехали домой?». А он раз и лизнул мне руку. В общем, теперь у меня волк. Ну, почти. Он еще не знает, что спать надо в ногах, а не на моей голове, но в остальном все отлично. © Мамдаринка / VK

«Чудесное объявление⁠⁠»

«Мастера названий»

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