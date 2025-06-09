Сразу же было бы хорошо прописать, как клиенту не надо себя вести со специалистом.
7 признаков, которые помогут отличить хорошего психолога от плохого
Решение обратиться к психологу или психотерапевту часто дается непросто. Оно связано не только с надеждой избавиться от проблем, но и с тревогой о том, что специалист не обладает необходимыми навыками. Действительно, в этой сфере встречаются люди, которые выполняют свою работу спустя рукава или не соблюдают профессиональный кодекс. Но если вам попался именно такой, не останавливайтесь — вы обязательно найдете того, кто поможет вам сделать жизнь лучше. А чтобы определить, нужный ли человек перед вами, прочитайте нашу статью о признаках непрофессиональной работы психолога или психотерапевта.
Осуждает вас
У терапевта, как и у всех остальных людей, есть собственное мнение. Но если он делает пренебрежительные замечания, разговаривает с вами снисходительно или отпускает язвительные комментарии, это не даст вам раскрыться и довериться ему. В таком случае что вы делаете в его кабинете?
Говорит вам, что делать
Да, терапевт может дать вам совет или поделиться своим мнением, но он не должен указывать вам, как себя вести. Он также не имеет права обвинять в ваших проблемах других людей и поощрять вас делать то же самое. Ведь терапия нацелена на то, чтобы вы сами взяли на себя ответственность за свою жизнь и научились принимать самостоятельные решения.
Хочет быть вашим другом
В процессе работы вы можете проникнуться самыми теплыми чувствами к вашему терапевту, но он — не ваш друг. Он оказывает вам услугу, а вы за это платите. Если он относится к вам не как к пациенту, он просто тратит ваше драгоценное время. А попытки вовлечь вас в свои личные дела, пообщаться за пределами кабинета или заставить выполнить какие-то поручения — веский повод говорить о нарушении профессиональной этики.
Слишком много говорит о себе
Если терапевт слишком много рассказывает о себе, это очередной «красный флаг». Иногда какие-то случаи или примеры из жизни терапевта могут помочь в процессе работы, создать доверие между вами, но терапия — это прежде всего про вас и о вас. Именно за это вы и платите.
Давит на вас
Терапевт может направлять вашу беседу, но если он настойчиво расспрашивает вас о том, о чем вы пока не готовы говорить, это тревожный знак. Ваши отношения должны быть построены на доверии и открытости, а давление этому не способствует. Когда вы говорите, что вам некомфортно что-то обсуждать, хороший терапевт услышит вас. Если проблема слишком важна, чтобы ее игнорировать, он лучше подождет и затем мягко вернет вас к ее обсуждению.
Рассказывает вам о других клиентах
Если терапевт пересказывает вам истории из жизни других клиентов, легко заподозрить, что он может кому-то рассказать и о вас. Хорошие терапевты ни с кем не делятся конфиденциальной информацией, разве что с коллегами, от которых хотят получить совет, и то без упоминания деталей и подробностей.
Не может объяснить принципы своей работы
Когда вы выбираете специалиста, он обычно рассказывает о том, как именно он работает, какие теоретические знания применяет и как его подход будет полезен для решения вашей проблемы. Если терапевт не может внятно изложить свои методы, он вам не подходит.