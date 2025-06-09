7 признаков, которые помогут отличить хорошего психолога от плохого

Решение обратиться к психологу или психотерапевту часто дается непросто. Оно связано не только с надеждой избавиться от проблем, но и с тревогой о том, что специалист не обладает необходимыми навыками. Действительно, в этой сфере встречаются люди, которые выполняют свою работу спустя рукава или не соблюдают профессиональный кодекс. Но если вам попался именно такой, не останавливайтесь — вы обязательно найдете того, кто поможет вам сделать жизнь лучше. А чтобы определить, нужный ли человек перед вами, прочитайте нашу статью о признаках непрофессиональной работы психолога или психотерапевта.