16 ситуаций, когда сеанс у психолога принял неожиданный поворот

Обращаясь к психологу, мы надеемся, что он поможет нам решить личные проблемы. И уж никак не ожидаем, что этим психологом окажется бывшая девушка нашего возлюбленного или скучающий во время сеанса специалист, который не помнит, о чем мы говорили на предыдущей сессии. Одним героям этой статьи повезло попасть к настоящему профессионалу, а другие вышли из кабинета в полной растерянности. Впрочем, и психологам есть что рассказать о своих клиентах.