16 ситуаций, когда сеанс у психолога принял неожиданный поворот
Психология
1 час назад
Обращаясь к психологу, мы надеемся, что он поможет нам решить личные проблемы. И уж никак не ожидаем, что этим психологом окажется бывшая девушка нашего возлюбленного или скучающий во время сеанса специалист, который не помнит, о чем мы говорили на предыдущей сессии. Одним героям этой статьи повезло попасть к настоящему профессионалу, а другие вышли из кабинета в полной растерянности. Впрочем, и психологам есть что рассказать о своих клиентах.
- Записалась к психологу. Как-то она попросила меня рассказать о моем парне. Я выдала, что у нас любовь и все супер. Она кивает и спокойно так: «Простите, что молчала, но я его бывшая». У меня аж все застыло. А она продолжает: «У нас с ним были отношения, но он бросил меня после того, как я потеряла ребенка». И вот я сижу, думаю, она это по психологии или чисто по-женски мне советы дает? Типа мстит или реально спасает? И еще, это вообще профессионально психологу себя так вести? © Не все поймут / VK
- Перестала ходить к своему последнему терапевту. Она спросила, как у меня дела, и я потратила около 20 минут на разговоры о том, с чем я борюсь. А потом она сказала: «Ну что, это все? Думаю, на сегодня мы закончили». А до конца сеанса оставалось еще 40 минут. © PM_ME_YOUR_BUNNY / Reddit
- Последний раз ходила к психологу во время развода. В какой-то момент поняла, что она просто с интересом слушает мою историю. Ничего не обсуждает, не заставляет меня задуматься. Просто слушает все отведенное время. © Хильдур / ADME
- Мой психолог забывала буквально все, о чем мы говорили на последнем сеансе. Она давала мне упражнения, а когда я отчитывалась, спрашивала, зачем я это делаю. Недолго я к ней ходила. © palaverrr / Reddit
- Однажды в начале сеанса психолог спросила, как у меня дела, я ответил. А затем у меня возникло сильное желание спросить, как дела у нее. И не из вежливости, а потому что действительно хотел узнать и, возможно, помочь ей. Наши сеансы с ней очень помогли мне, но я начал думать о ней больше как о друге, чем как о профессионале. Так я понял, что это конец нашим профессиональным отношениям. Она не сделала ничего неправильного, просто мы виделись достаточно долго, чтобы отношения изменились, по крайней мере, с моей стороны. © expat_mel / Reddit
- На приеме психолог попросила меня несколько минут не думать о розовом слоне. Я сначала не поняла, к чему все это. Пыталась не думать, но думала только о нем. Когда время истекло, она спросила меня, о чем я думаю. А потом сказала, что чем больше пытаешься не думать о чем-то и заталкиваешь это в глубину своего сознания, тем больше склонен думать именно об этом. Вот почему мои мысли поглощали меня, и у меня были ужасные флешбэки. Благодаря ей я смогла справиться со своим посттравматическим расстройством, депрессией и тревогой. Она была чудесной. © ZoeDurrant1601 / Reddit
- Мне повезло, я попал к отличному психотерапевту. Он научил меня не носить все время свою историю с собой, а просто жить моментом и быть настоящим. Он научил меня разнице между умом и осознанностью, другому образу мышления, другому складу ума. Теперь меня мало что беспокоит. Я чувствую себя гораздо более похожим на себя прежнего. В этом и есть смысл. © Unknown author / Reddit
- Мне 21 год. У меня приятная внешность, спокойный характер, хорошая фигура, благо собой я занимаюсь, но я учусь на психолога. Каждый раз, когда я знакомлюсь с парнями, и они узнают мою специальность, начинаются консультации. Вчера парень, даривший мне цветы, попросил помочь ему: его родители невесту не принимают, как быть? Я устала помогать всем и вся с личной жизнью. Платите за консультации! Достали! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды психолог спросила, есть ли что-то, что я хотела бы сделать, но, как мне кажется, уже не могу. Я ответила, что хотела бы поступить в юридический университет, но это уже не в моих силах. Тогда она сказала: «Ты ведь знаешь, что все еще можешь поступить? Никто не должен давать тебе на это разрешение». Так вот, в мае я получу степень доктора права. Сомневаюсь, что она понимала, насколько мощное влияние оказали на меня ее слова в тот день. © sethscoolwife / Reddit
- Моя подруга — психолог с большим стажем. Недавно она мне выдала: «Смотрю на тебя все время, и кажется, будто у тебя нет травм, не вижу их». В тот момент у меня был только один вопрос: «А что, должны быть?» И она мне стала рассказывать, что травмы есть у всех и их отсутствие ненормально. Я задумалась: либо я действительно ненормальная, либо она так себе психолог. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас с мужем давно не ладилось. Мы постоянно ссорились, разбегались, жили месяцами отдельно. Потом по привычке сходились, но ненадолго. И вот решили попробовать все сначала, но с помощью семейного психолога. Он нас послушал, дал выговориться, а потом сказал, что нам придется много работать, если мы действительно хотим быть вместе. И спросил, готовы ли мы к этому. Мы обещали подумать, вышли на улицу, пообедали вместе последний раз и решили, что нет, не готовы. Вот и получилось, что развелись с мужем после похода к психологу. © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем пошли к консультанту по браку, которая в тот момент переживала развод. Она была такой озлобленной. Мы сходили на 2 сеанса. И знаете, ей действительно удалось объединить нас. В нашей неприязни к ней. © Chat__Noir / Reddit
- На одном из приемов психолог сказала мне: «Замечайте чувства, как листья на реке. Называйте их тем, чем они являются, а затем отпускайте их. Позвольте им плыть по реке мимо вас. Не осуждайте себя за то, что они у вас есть, и не вовлекайтесь в них. Просто признайте их, отпустите и двигайтесь дальше». Я отчетливо помню эти слова, потому что этой стратегией преодоления трудностей я пользуюсь почти каждый день. © obligated_existence / Reddit
- Я пришла на прием, а дверь была заперта. Подождала 15 минут, потом позвонила ему. Никакого ответа. Он взял трубку только через несколько минут. Сказал, что у него грипп, он в постели. Извинился, что не позвонил, чтобы отменить прием. После разговора я пошла в продуктовый. И знаете, что я там увидела? Как он делает там покупки. Он пригнулся, увидев меня. Я больше к нему не возвращалась, а он так и не позвонил, чтобы спросить, почему. © Beths_T****** / Reddit
- Психолог сказала, что я никогда не добьюсь успеха в сфере, которая меня интересовала. И предложила просто найти хорошего богатого мужчину и выйти за него. Это было 10 лет назад, мне тогда было 14 лет. Хорошо, что я была бунтаркой, потому что, если бы она сказала это кому-то другому, это могло бы серьезно испортить ему психику. Теперь, будучи взрослой, я работаю в той самой сфере и замужем за успешным мужчиной. © Unknown author / Reddit
- Я — психолог. Месяца два назад появилась у меня пациентка — очаровательная девушка. Я постепенно влюбился в нее. И вот ее состояние стало улучшаться, я уже хотел рассказать ей о своих чувствах. Как вдруг она призналась, что готовится к роли девушки с проблемами, тренировалась, так сказать. Оказалось, она безумно веселая. А я все еще влюблен в те огромные печальные глаза, которые смотрели на меня 2 месяца. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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