15 людей, которые не испугались развалюх и создали в них настоящий уют

Многие считают ремонт непосильной задачей, особенно когда речь идет о ветхих или заброшенных постройках. Непонимание, с чего начать, и опасения, что усилия будут напрасны, часто останавливают нас. Однако герои нашей подборки не только решились на это, но и успешно преобразили старые или заброшенные здания в полноценные, современные дома.

«Я отремонтировал заброшенный дом в Каталонии. Мой первый проект своими руками»

Поздравляю вас, это выглядит замечательно. У меня ремонт в новом доме в самом разгаре, но это совершенно другой уровень. © prollysuspended / Reddit

И вправду хорошо получилось. А какой умопомрачительный вид из окна! © hassium / Reddit

«Только что закончили ремонт нашей кухни. После демонтажа стены кухня стала больше. Это заняло около восьми недель, и я все сделал сам, кроме столешниц»

Вау. Потрясающая работа. И впечатляет выбор отделочных материалов. © Straightouttheshire / Reddit

Это невероятно. Случайно не прорабом работаете? Если нет, то, возможно, это знак, что пора начать. © wirez62 / Reddit

«Преображение моего 100-летнего гаража»

Мне пришлось посмотреть на фотки несколько раз, чтобы убедиться, что это одно и то же здание. Феноменальная работа! © CooperDoops / Reddit

«Небольшой заросший участок за нашим гаражом. Работа заняла гораздо больше времени, чем хотелось бы»

Какое милое преображение! Красный кирпич — хороший выбор. © sunshineinthe813 / Reddit

«Капитальный ремонт 100-летнего дома»

«Требуется выдержка, чтобы довести такой проект до конца. Один из моих наставников как-то сказал мне: „Чего бы это ни стоило, просто продолжай двигаться — шаг за шагом“. Этот совет оставался со мной на каждом этапе этого путешествия» © travelogion / Reddit

«Восстановил фасад 100-летнего магазина. Разобрал все здание от пола до потолка. Установил металлические потолки — точно такие, как были раньше. Отшлифовал полы. Поставил совершенно новые окна и двери»

«Мы прожили в скучном белом доме больше восьми лет, и я наконец-то горжусь тем, что могу называть это место своим домом!»

«Возрождение 25-летнего сарая»

«Только закончили ремонт сарая. Он застал по крайней мере двух прошлых владельцев, и мы устали смотреть на это разрушающееся сооружение из окна нашей кухни. Крыша была повреждена, двери практически отвалились, а правая половина была почти непригодна для использования. Привезли полтонны материалов. Через хорошего друга заключили контракт на выполнение работ. А жене пришла в голову идея покрасить гараж в темный цвет, и получилось очень красиво. Отличное обновление пейзажа!» © stevedefnotsteveo / Reddit

«Гостевой санузел. Не делала ремонт своими руками, но составила план, изготовила мебель, выбрала плитку и краску. Довольна тем, что получилось»

Это действительно здорово. Отличный выбор и результат. Плитка, которой отделана душевая кабина, — такой классный завершающий штрих. © NotSureIfFunnyOrSad / Reddit

Не фанат черно-белого, но здесь сделано так классно. Великолепный выбор гранита. © distancetomars / Reddit

«Фотографии до и после того, как моя 150-летняя хижина была отремонтирована и превратилась в уютный дом»

Я влюбился в эту винтовую лестницу. © peaceatthebeach / Reddit

Идеально. Мне особенно нравится яркий оливковый цвет кухонных шкафчиков. Он придает кухне жизнерадостную атмосферу. © Leslie_Galen / Reddit

«До и после того, как мы превратили заброшенное здание, построенное в 1927 году, в свой дом. До начала работ он пустовал 7 лет»

Я не должен завидовать незнакомцам в интернете, но я это делаю. © tyseals8 / Reddit

Вы привнесли в дом столько индивидуальности, а не просто сделали скучный ремонт. Молодцы! © Away-Elephant-4323 / Reddit

«Заброшенный дом конца XIX века, который мы прямо сейчас возвращаем к жизни»

Ух ты! Дом будет красавцем! Молодцы, что взялись за это! © Such_Zookeepergame43 / Reddit

«Дом 1908 года постройки»

«Мы обновили участок рядом с домом, высадив жасмин — со временем он разрастется. Тротуарная плитка оригинальная, ее забросили на заднем дворе, а мы нашли и использовали для дорожки. Когда делали дренаж, рабочие заодно залили нам тротуар с нужным уклоном — получилось как надо» © onward- / Reddit

«Реставрация и преображение моего 118-летнего дома»

Выглядит очень красиво. Надеюсь, что он выдержит еще 118 лет. © Unknown author / Reddit

«Восстанавливаем сами заброшку в Провансе. И начали мы с потолка террасы. Сын уже отремонтировал и заменил прогнившие доски и покрасил потолок»

Мне нравится, представил, как у вас там все будет выглядеть. Должно получиться супер! Вам сил и здоровья завершить проект! © reallyVP / Pikabu