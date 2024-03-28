20+ жилищ, в которых сюрпризов оказалось не меньше, чем в Тайной комнате из «Гарри Поттера»

Многим из нас в детстве хотелось найти клад или тайную комнату, но все так и осталось в мечтах. А вот наших сегодняшних героев судьба услышала и подготовила такой сюрприз в их собственном жилье, что сложно было на весь интернет о нем не похвастаться.

«Нашел сокровищницу в своей ванной комнате. Прямо в шкафчике, который висит над раковиной»

«В квартире ушедшего из жизни деда нашли ключи от гаража. Где находится гараж, знали лишь примерно, но все-таки нашли. Еле открыли. И вот что обнаружили внутри»

«ВАЗ-21011 1979 года выпуска. В отличном состоянии. Выставили объявление о продаже, и через 2 недели машинка уехала на эвакуаторе в частный музей за весьма солидную сумму».

«Купил дом со старым сейфом в стене. Ключ в замочную скважину входит, но не поворачивается»

«Друг нашел у себя дома канализационную трубу, которая уходила за стену. Решил узнать, куда она ведет. Проделал дыру в стене и обнаружил туалет. Даже салфетки и картина на месте»

«Нашли серебряный слиток в недавно купленном доме моих друзей»

На месте ваших друзей я бы как следует там осмотрелась. Точно говорю: люди, которые что-то прячут, часто делают это не в одном месте. © SilverApeSilverApe / Reddit

«У нас есть коллекция старых фотографий нашего дома. На одном из снимков изображена гримерная, которая, как мы думали, была разрушена при реконструкции дома»

«Каково же было наше удивление, когда во время ремонта ванной обнаружили за стеной ту самую комнату, целую и невредимую. И вот как мы ее отреставрировали».

«Переехал в пустующую родительскую квартиру. При перестановке обнаружил заначку в $ 1 000, датированную апрелем 2004 года. Как порядочный сын, вернул ее родителям»

Будет весело, если заначку сделал только один из родителей. © iqvolovpi / Pikabu

И притом вовсе не забыл о ней. © ScorpiusGTR / Pikabu

«Переехала в новую квартиру и наткнулась на кусок скотча, который был закрашен краской и приклеен к книжной полке. Под скотчем скрывалась тайна»

«Нашел на съемной квартире. Теперь есть чем платить за нее»

«Строитель, работавший у меня, рассказал мне о сценарии, который когда-то нашел на складе. Оказалось, что это — оригинальный сценарий фильма „Крестного отца“ да еще и с рукописными заметками»

«Мыл зеркало и обнаружил за ним потайной шкафчик. Блин, а я ведь 4-й год живу в этой квартире!»

«Обнаружил жуткую комнату на чердаке. Металлическая решетка на двери, встроенный свет, зеленые стены и низкий потолок. Мне пришлось нагнуться, чтобы сделать эти фото»

«Мой друг переехал в новый дом. Это оставили предыдущие хозяева»

«Жена нашла банку из-под кофе, которому более 100 лет, в нашем старом доме»

«Въехал в новую квартиру. Делал ремонт и при снятии старого паркета обнаружил спрятанный сверток, бережно обернутый в скотч. Любопытства ради решил его раскрыть. Меня прокляли?»

В поликлинику сходи — там тебе переведут. © temitch91 / Pikabu

Скорее всего, это просто оберег. Такие пишут, а потом носят на груди в кожаном треугольном мешочке. Типа амулета.

«Друг обнаружил в этом доме небольшую проблему в виде термитника»

«Наткнулся на коробку в потолке. Круто, сокровище! Позвал жену, гадали что там. И вот открыли. Внутри была газета и куча старых денег»

«Когда сняли квартиру, обратили внимание, что у соседей на балконах лежат грецкие орехи. А вскоре узнали, для кого»

«Сегодня и до нас очередь дошла. Дали ей орехов. Гостья дала себя сфотографировать и неспешно ускакала на соседний балкон».

«Я думал, что мой дом построили люди, пока не нашла вот это»

«Нашел это в коридоре подвала. Следил за ним, пока не прошел мимо, на всякий случай»

«Нашел „образец стула“ в подвале дедушкиного офиса»

«Две драгоценности из детства, которые я нашел сегодня в своем подвале»

«После того, как бабушки не стало, я таки добрался до нажитого добра. Сам прожил там 30 лет, ностальгия накрыла, тоскливо стало. Это вот, мои первые коньки»

«Нашел в заброшенном здании, Я вот даже и не знаю, открывать или не стоит...»

«Cын случайно нашел у нас во дворе карту с кучей всяких подсказок, которые привели нас к такому вот кладу»