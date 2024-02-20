14 человек, чья беспардонность отбивает всякое желание делать для них добро
Вот иногда хочется помочь людям по доброте душевной: скидку сделать, в трудной ситуации выручить... Да только бывают такие экземпляры, к которым ты с добром, а они наглеют и на шею тебе садятся. И даже не поблагодарят, мол, как удобно сидеть.
- Сейчас иду по тротуару у остановки, а там мадам в авто стоит в сугробе и шлифует. Ну я ж джентльмен — захотел помочь даме. Подхожу к ней, жестом показываю опустить стекло — ноль реакции. Хорошо, что мужик прохожий тоже подошел — взялись мы и стали ее выталкивать за капот назад. Получалось с трудом. Тетка сидит, газует, снег на нас кидает. Мужик у ее окна смог добиться, чтобы она приоткрыла окно, и сказал ей не газовать сильно. Она послушалась. А сугроб очень высокий был, и она днищем на нем сидела наглухо. В общем, вытолкнули ее из сугроба, а она по газам и уехала. Ни «спасибо», ни «пожалуйста». © Jedditte / Pikabu
- Сегодня клиент попытался расторгнуть договор и вернуть аванс. Договор был заключен 2 дня назад. Но причина расторжения меня просто убила. Он знаком с моими родителями, от них он узнал, что мы с женой решили на годовщину съездить на море, а так как годовщина у нас в декабре, то на море — это только в жаркие страны. И теперь он требует вернуть деньги, так как не собирается спонсировать мой отпуск на море. Дословно: «Будет какой-то монтажник зимой на море на мои деньги загорать!» И скидку он выбивал через моих родителей, а теперь звонит маме и просит, чтобы она на меня повлияла. © qwertyknyz / Pikabu
- Подарили мне ужин на двоих в классном ресторане. Позвала одну подругу — та стала ныть, что муж не выдержит сидеть с детьми аж целый вечер и она пойдет с условием, что малых возьмем с собой. Отказалась. Предложила другой — эта начала намекать, что я могла бы передарить сертификат ей, ведь у них с парнем как раз скоро годовщина. И вообще, «это же явно подарок для влюбленной пары». В итоге пошла одна и отлично провела время, вкусно поела и даже потанцевала. © Подслушано / Ideer
- Была у меня несколько лет назад клиентка — бабушка 1935 года рождения. У нее не стало дочери, и бабушка делила с внучкой наследство — квартиру. Обе — наследницы первой очереди, завещание тоже было, но нотариус накосячил, а владелицы квартиры не стало уже давно. До меня бабушка ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело сложное, а денег — пшик. Ну и решил по доброте душевной помочь. Практически даром. Провозился почти 1,5 года, решение было в нашу пользу — можно праздновать. Но тут приходит ко мне эта бабушка:
— Милок, ты б деньги мне вернул!
— Это с какой радости? Вы же квартиру получили!
— Получила. Но ты же ничего не сделал! Это суд так решил! © kka2012 / Pikabu
- На меня обиделась хорошая знакомая. Живем рядом, иногда ходим друг к другу поболтать, выпечкой друг друга угощаем и так далее. Недавно ей сделали небольшую операцию. После выписки зашла ее навестить, принесла тортик. Сидим пьем кофе, и тут она говорит, что врачи запретили ей месяц напрягаться и поднимать тяжелое, а дома уже такой бардак, аж тапки к полу прилипают. И дальше ну очень прозрачные намеки на то, какая бы я была молодец, если бы по-дружески убрала у нее хотя бы на кухне. Знаете, если бы она жила одна как перст, я бы без вопросов ей всю хату отдраила лучше, чем мистер Пропер. Но вообще-то у нее есть муж 35 лет от роду и две 13-летние дочери-близняшки выше меня на голову. Немного опешив, я поинтересовалась, почему не привлечь к уборке домашних. Знакомая с обидой ответила, что это их дело, а с моей стороны не очень красиво совать нос в чужой монастырь. Так я и не совала, пока меня не попытались назначить уборщицей при трех здоровых лбах! © Подслушано / Ideer
- Я фотографирую иногда. На бесплатной основе один раз фотографировал девушку. Состоялся диалог:
— Слушай, снимки супер, мне нравится. Я тут вечеринку организовываю, крайне нужен фотограф.
— Нет проблем. Цена вопроса какая?
— Да платишь за вход на вечеринку пять соток и фотографируешь. Ну что, договорились? © good.user / Pikabu
- Когда мне было лет 13, родители затеяли ремонт. И все свободное время вместо гуляний я клеил обои, полы перекладывал, собирал шкафы и прочее. Было обидно, что меня используют как бесплатную силу. Мне 20, родители покупают дом с участком в кредит. Два года все свободное время я был там: рыл яму для септика, рассчитывал узлы электрики... Газовый баллон (дом без газа) возил на заправку — и ночью, и когда удобно родителям. Деньгами помогал. И всегда мне говорили, что семья — это важно, что надо помогать. В 29 лет я купил квартиру в ипотеку... И ничего. Сам делал ремонт, сам привозил материалы, сам платил. На просьбу о помощи от родителей получил: «Ну мы старые, не можем, устали» и прочие отмазки. Только через 2 года родители опять затеяли ремонт в квартире. С переклейкой обоев, выравниванием стен. И что вы думаете? Они резко «помолодели» и все свободные дни, все время после работы делали ремонт. На вопрос, что за дела, ответили: «Ну это другое». Больше родителям принципиально не помогаю. © Kpkz / Pikabu
- После окончания универа однокурсник уговаривал отдать мою «краснодипломную» работу парнишке на курс младше, чтобы у него тоже был красный диплом. На все мои объяснения по поводу антиплагиата и прочего было сказано: «Ну переделай там, чтобы человека не подвести, тебе же не сложно». А на мое закономерное «Не бесплатно» мне ответили: «Не, ну так некрасиво, людям надо помогать». © Liftostoy / Pikabu
- Жили все вместе: родители, сестра с мужем и ребенком и мы, трое братьев. Младший еще учился, старшего на работу не брали. Работал я. Приходил домой — там бардак, посуда грязная, еда не всегда оставалась. И тут повысили зарплату на работе. Сразу началось: «Дай денег на ребенка» — от сестры, «Дай денег на продукты» — от отца и братьев. Поначалу давал, мы же семья, а потом прикинул расходы. Кто-то на работе надоумил, мол, деньги получаешь, а что-то нет их у тебя. И перестал давать. И началось: и по дому-то я ничего не делаю, и деньги зажал, и вообще, в семье так себя не ставят. Начал тыкать их носом, что я работаю, некогда мне домом заниматься, а у ребенка отец есть, и это не моя проблема. Понял, что конфликты на этой почве будут только нарастать, и ушел снимать жилье. © vitonics / Pikabu
- Гуляла с собакой и нашла в траве смартфон. Позвонила «маме» из контактов. 40 минут ждала, пока ее чадо прибежит за своим телефоном. Перезваниваю, а она: «Ребенок устал после школы, а я с маленьким сижу. Подождите моего мужа, он через два часа с работы приедет, или занесите нам телефон». Оказалось, что они живут через две станции метро. На мой отказ она начала угрожать полицией. В общем, выкинула я смартфон. Не жалею ни капли! © Подслушано / Ideer
- Долго откладывал деньги на покупку машины, накопилось тысяч 300. В один прекрасный день звонит мне друг, с которым знаком лет 20, и просит одолжить ему 200 тысяч — якобы срочные семейные обстоятельства. Ну я денег дал, расспрашивать не стал, продолжил откладывать на машину. Пришло время получать долг обратно — естественно, услышал: «Не могу отдать всю сумму, есть 50, остальное частями». Но даже не это самое печальное во всей истории. Дружить мы перестали, раз в месяц мне приходится напоминать о себе, а последний случай меня просто вывел из себя. Скинул он мне на карту 5 тысяч, а потом позвонил и сказал что-то типа: «Ты, наверное, уже тратишь мои деньги вовсю, а я их от семьи отрываю». А самое забавное — занимал он, как выяснилось, чтобы пересесть с Avensis на новенький RAV 4. © SuperMikhail / Pikabu
- Как-то писала дипломную работу на заказ. Обещали за нее деньги, сумма была оговорена заранее. А деньги мне тогда очень сильно нужны были. Отдаю по итогу работу, а со мной расплачиваются апельсинами и яблоками. Я так тогда плакала! Зачем мне эти апельсины, у меня от них лицо чешется! А клиент говорит: «Ну а что такого? Ты работу за 3 дня написала, тебе это ничего не стоило». Мои аргументы, что я кучу лет училась, чтобы написать эту работу за три дня, остались неучтенными. Короче, отдала эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула, и в моей душе зародился план мести. Я просто взяла и слила всю работу в сеть. Ну а дальше вы поняли: истошные крики заказчика при проверке работы на плагиат, угрозы — все как я «люблю». © captain20 / Pikabu
- Есть знакомая. Живет от меня в 100 км, но очень любит на онлайн-площадках находить товары в моем городе и просить меня получить заказ, мол, приеду — заберу. Пару раз я встречалась с продавцами, получала ее покупки, они долго у меня валялись, но потом она их забирала. А последней покупкой была электрическая мясорубка. Знакомая скинула деньги, я привезла покупку домой. Прошел месяц, потом другой. Говорю ей: «Забирай уже». Она такая: «Мне некогда». А мне эта мясорубка на фиг не сдалась. И тут мы собрались ехать в ее сторону: ей там до трассы доехать было километров 5, чтобы с нами пересечься. Звоню, говорю, что на следующий день будем там, мол, приезжай и забери свою мясорубку. Приехала она с таким лицом, будто денег мне безвозмездно принесла. «Она тебе что, мешает? Мне вот совсем некогда было сегодня сюда ехать». Больше я для нее ничего не покупаю и не получаю. © ShoVak / Pikabu
- Был такой момент: одолжил я другу 70 тысяч на машину, купил он себе авто. Прошло время, еще ни копейки не отдал, но как-то заехал ко мне — свозить нас с супругой по делам. Я сел в машину, подголовник как-то неудобно уперся в затылок, и я его решил головой немного придавить. Друг это мое движение увидел и на абсолютно серьезно недовольным голосом стал предъявлять: «Сломаешь — платить будешь». Не передать словами, что я почувствовал в тот момент. © OmnesOmnibus78 / Pikabu
Одно дело, когда с наглецами сталкиваешься на работе или на улице, и совсем другое — когда берегов не видит собственная родня. Предлагаем почитать, как справляются с беспардонными родственниками герои другой нашей статьи.
Комментарии
а мне вот не совсем ясна последняя история. Одолжил 70к, друг возит вас с супругой по делам, а ты слюной брызжешь? Откажись от его услуг и будешь иметь полное право кидать в него тапком. А пока он тебе помогает с твоими же делами, так может, увеличь немного срок кредитования? А то как-то двояко получается
Как то было. Проект был в работе , в процессе монтажа. И в это время покупаю новую машину. Заказчик сетует , как дорого ему обходятся мои услуги, вон и машину уже поменял и всё на его деньги. Уточняю у него , точно на его деньги? Тот вроде как настаивает . Тогда поясняю ему , что машина обошлась мне в автосалоне за 550000 , а по договору он мне заплатил на тот момент всего 30000 . То есть с него осталось 520000 долга и он может после этого говорить, что я благодаря ему машину купил. На этом подобные разговоры закончились.
Однажды меня, как в первой истории, откапывал охранник на рабочей парковке. А я уже, газуя и раскачиваясь, почти посадила аккумулятор. Короче, откопал он меня, я чудом из сугроба выехала и понимаю, что надо остановиться и поблагодарить, но побоялась, что заглохну уже напрочь. Так и уехала без спасиба. Больше 10 лет прошло, а я все помню и мне стыдно. Спасибо тебе, добрый человек!
Бабушка с наследством была уже. Adme думают, что если они они переделали сайт, мы не заметим баянов?
Мой принцип: никогда не давай в долг сумму, которую ты не готов потерять. На большие суммы есть кредиты в банке. Никогда не занимала денег у частного лица.
Бред. Любой нормальный человек за своим смартфоном бегом побежит, ибо в нем очень много ценной и бесценной информации и данных