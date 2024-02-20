14 человек, чья беспардонность отбивает всякое желание делать для них добро

Вот иногда хочется помочь людям по доброте душевной: скидку сделать, в трудной ситуации выручить... Да только бывают такие экземпляры, к которым ты с добром, а они наглеют и на шею тебе садятся. И даже не поблагодарят, мол, как удобно сидеть.