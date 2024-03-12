15 доказательств того, что люди, которые работали в торговле, в цирке не смеются и над драмами не плачут

Те, кто хоть недолго занимался продажами, подтвердят, что эта работа — кладезь увлекательных историй. То клиенты приходят со странными просьбами и предложениями, то коллеги попадаются с приветом, а порой и сам уже не замечаешь, как чудить начинаешь.