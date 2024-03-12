15 доказательств того, что люди, которые работали в торговле, в цирке не смеются и над драмами не плачут
Народное творчество
11 часов назад
Те, кто хоть недолго занимался продажами, подтвердят, что эта работа — кладезь увлекательных историй. То клиенты приходят со странными просьбами и предложениями, то коллеги попадаются с приветом, а порой и сам уже не замечаешь, как чудить начинаешь.
- Я работаю кассиром уже много лет и повидала всякое. Хуже всего было, когда покупатель орал на меня и даже пожаловался моему менеджеру, а все из-за того, что я положила перец в пакет с яблоками. Он кричал, обзывал меня глупой и говорил, мол, неудивительно, что я работаю в магазине! А я, между прочим, простая студентка. Он, кстати, кроме яблок и перца, ничего тогда не купил. © Unknown author / Reddit
- Когда-то работала в торговле. И вот еду один раз на работу на метро. Следующая станция моя. И тут я почему-то беру и хлопаю по спине впереди стоящего мужчину и спрашиваю, не задумываясь: «Вам что-нибудь подсказать?» © Подслушано / Ideer
- На работе я должен ходить в голубой рубашке и черных брюках, классика жанра. Однажды коллега попросил сходить с ним после работы в автосалон, подобрать машину. Пришли, всю ощупали, подобрали, он пошел оформлять машину, а я остался возле нее. Тут появляется человек и давай меня расспрашивать про нее, а я, так как работаю в торговле, не растерялся и начал фишки рассказывать. Продал машину. © Подслушано / Ideer
- Работаю в торговле и думала, что меня уже нереально чем-то удивить, пока в очереди в аптеке не увидела, как бабулька гоняла фармацевта минут 10 за разными таблетками. Ну а потом отказалась их покупать, так как они круглые, а не овальные. Даже не знаю, от кого больше я была в шоке: от этой бабушки или от фармацевта, у которой не дрогнул ни один мускул на лице. © Подслушано / Ideer
- Вижу по камерам, как женщина берет туалетную бумагу и через весь зал швыряет в тележку мужу. Та падает на грязный пол, дама берет другую. Подхожу к ним: «Чего хулиганите?» Дамочка поднимает ор. Вежливо прошу перестать орать и забрать упаковку, которую изваляли. А она как ляпнет своему мужу: «Не разговаривай с ним, у него проблемы в жизни, вот он и пристал к нам. Пойдем, в этом магазине одни глупцы работают». © Zarkoncheg / Pikabu
- Я работаю в продуктовом, и сегодня один покупатель ни с того ни с сего стал на меня нападать. Сначала обозвал меня, а потом так снисходительно, но с ядовитой интонацией спросил: «И вот это вот — ваша карьера? А вы планируете когда-то выйти на пенсию?» Я, конечно, может, не идеальный работник, но не провоцировала его от слова совсем. Я изо всех сил старалась быть дружелюбной, но в конце все-таки не выдержала и спросила: «Мужик, у тебя проблемы какие-то?» © Princess-trashmouth / Reddit
- Я больше 5 лет работаю тайным покупателем. Пришлось походить по разным магазинам, я даже была фейковым посетителем кино. Может показаться, что это классная работа и легкие деньги. Но нет, проблем у меня хватает. По сценарию иногда приходилось ссориться с администраторами или продавцами. Из-за этого теперь во многих местах меня знают в лицо. Ну есть и другая сторона — исследуя любимые супермаркеты, я находила столько просрочки, что теперь закупаюсь только на рынках. © Палата № 6 / VK
- Я устроился на работу, проходил стажировку. Пришла как-то бабушка, мы с ней бродили несколько часов. Ходили и обсуждали технику, выбрали много всего. Но когда я предложил оформить выбранный товар и сформировать чек, она сказала, что не планирует в ближайшее время покупки. Поблагодарила и ушла. Это был провал. Но я запомнил его надолго и теперь всех предупреждаю, что необходимо спрашивать у покупателя, когда он планирует совершать покупку. © Подслушано розница / Telegram
- В студенчестве подрабатывала продавцом в магазине верхней одежды. Однажды пришел молодой мужчина со своей мамой выбирать себе куртку, я их консультировала. Мамочка все слушала, а потом как выдаст в мою сторону, мол, а давай-ка ты, дорогуша, выйдешь за моего Игорешу замуж! Повисла пауза, потом мы посмеялись и как-то все в шутку перевели. Куртку они купили и ушли, а я после смены выхожу и вижу этого товарища с цветами. Я так испугалась, что бросилась бежать и на работу потом не вышла. © Подслушано / Ideer
- Работаю на кассе в магазине, была у нас распродажа. Подходит супружеская пара с кучей всего. Я с улыбкой предложила открыть коробки, все проверить. Мужчина расцвел и говорит: «Спасибо вам, добрая девушка». А жена его напряглась и буркнула: «Все равно уценка, ничего не вернешь потом». Объяснила ей права потребителей, она удивленно так: «Ты смотри, действительно добрая. Редко такое встретишь». © Палата № 6 / VK
- Я работал в утреннюю смену в магазине бытовой техники. К нам зашла молодая пара, хотели купить микроволновку. Я нашел для них идеальный и по функциям, и по цене вариант, но когда дело дошло до покупки, они вдруг отказались. Я поинтересовался, в чем дело, и молодой человек меня удивил своим ответом. Он сказал: «Мы планировали весь день сегодня потратить на поиск подходящей микроволновки. Если купим сейчас, нам будет нечем заняться». © Dave Norris / Quora
- Работала в магазине белья. Мы должны были заниматься активными продажами. Пришла как-то женщина — нужны красные трусы. Я ей все варианты принесла и давай рассказывать про комплекты к ним. Она долго не могла выбрать, потом вдруг выдала: «А ведь я хочу их просто на люстру повесить». © valensiaga1 / Twitter
- Одна покупательница насмехалась надо мной и просила учесть дырки в швейцарском сыре, который я для нее взвешивала. Видите ли, она не хотела платить за пустоту. © Donna Ford / Quora
- Подрабатывала в магазине постельного белья и пришли ко мне мама с дочкой, искали покрывало. Я показала им сатиновое, они ощупывают, изучают. Тут мама дочке говорит: «Поцарапает наверно?» Я спрашиваю: «Кошка?» А она мне в ответ: «У мужа пятка». © dadsmoustaches / Twitter
- Я уже два года работаю в магазине косметики. Это самая веселая и самая отвратительная работа одновременно. Отвратительная она из-за клиентов. Порой приходят девушки с накачанными губами и начинают меня учить, делают вместо меня мою работу. Немного бесит такое. Но мы частенько смеемся над людьми, которые приходят к нам. Бывает, что один и тот же человек неделями приходит ради того, чтобы накраситься тестовой косметикой. Сначалa это бесило, теперь веселит. © Палата № 6 / VK
Продавцы и другие люди, работающие в продажах, могут поделиться массой интересных наблюдений. Например, о психологии богатых людей и о том, что на самом деле больше всего раздражает консультантов.
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Порадовала девушка тайный покупатель. Так искренне верить, что на рынке только свежак...
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