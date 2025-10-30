Это вышивка крестиком. Специально пошла в первоисточник — там тоже английским по белому написано, что это вышивка крестиком. Что тут происходит вообще с переводами?
15 бабушек, которые творят такое, что хочется записаться к ним в ученики
Фотоподборки
4 часа назад
Вот уж где творческое начало наших бабушек раскрывалось на полную катушку — так это в вязании. То, что они делали со спицами и пряжей десятки, а то и более сотни лет назад, до сих пор поражает воображение, и превращается в настоящие семейные реликвии. В нашей подборке — шедевры от бабушек, достойные стать музейными экспонатами.
«Моя пра-пра-прабабушка связала это 175 лет назад!»
«Бабушка связала это в 1970»
- Шикарно! Я бы переделала свою квартиру под эту красоту! © gozunker / Reddit
«Вот такой вентилятор есть у моей бабули»
- По-видимому, вентилятор у нее еще используется как форма для шитья подушек. © K***aSun / Pikabu
- Боюсь представить, что у нее на крышке унитаза! © Unknown author / Pikabu
«Бабушке уже 82 года, но она все равно связала для меня одеяло на время учебы. Целых 3 месяца упорного труда»
- Всего 3 месяца? Но как? © knitternerd / Reddit
«Этот плед моя бабушка связала около 65 лет назад. До сих пор используется»
«Бабушки давно нет, а я жду первенца. Перебирала бабулину корзинку с рукоделием и вот что нашла»
- Я аж прослезилась. Вот это подарок из прошлого! © JG-UpstateNY / Reddit
«Попросила это чудо у бабушки, но она такая классная, что связала в двух экземплярах»
- А ваша бабушка может меня усыновить? © Hamtaur / Reddit
«Бабуля начала вязать кукольную одежду. Из-за болезни она уже не может вязать по схемам и выкройкам, но делает по-прежнему от души»
«Бабуля очень гордится этим пледом. Он сделан из обрезков от шерстяных носков»
- Терпению твоей бабушки можно только позавидовать. © eilatan5445 / Reddit
- Чистая магия! Я просто офигеваю! © smallamazonprincess / Reddit
«Бабуля прислала мне пончо, которое сделала в 1970-х. Представляете, вот это чудо она вязала, зажав одну спицу между коленями»
«Для каждого своего внука на 18-летие бабушка вязала такую прелесть. До сих пор это моя самая дорогая вещь»
«Свитер, который связала моя бабушка в 1960-х. К сожалению, он слишком мал для меня, но я все равно буду его беречь»
«Вот и я стал счастливым обладателем свитера от бабушки»
- Надеюсь, когда-нибудь мой внук будет выглядеть таким же счастливым, когда я ему свяжу свитер. © ged5 / Reddit
«Подарок на пятый день рождения от моей прекрасной бабушки. Он все еще висит у меня на стене — прошло уже 12 лет»
«Бабушка работала над этим пять лет с перерывами. Потрясающая детализация»
- Передай бабуле, что у нее теперь есть поклонники в интернете. Выглядит восхитительно! © smoltrain / Reddit
Если вы впечатлились от этих бабушкиных шедевров, обязательно загляните в эту подборку вязаных произведений искусства, которые люди используют в повседневной жизни.
Фото на превью straightblather / Reddit
Очень красивые работы 🤗 Пожалела, что так и не научилась вязать. Но несколько вышитых картин сделала (не таких больших, как в начале подборки, но все же:)
