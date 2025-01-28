20 фото «до» и «после» от тех, кто захотел изменений и добился их

Путь к выбранной цели редко бывает прост. И те, кто сумел дойти до нее, часто делятся своими снимками в интернете - и не только чтобы похвастаться, но и чтобы подбодрить тех, кто тоже хочет добиться такого же результата. Из таких фото и состоит наша статья.

"В прошлый Новый год решила худеть. Смогла! Все еще не верю"

От тебя прежней осталась очаровательная улыбка! © RedditeRRetiddeR / Reddit

"Вот так я изменился за год"

"Между этими фото - 7 лет и много усилий"

"Вот как я похудела за 3 месяца. Останавливаться не собираюсь"

"Дефицит калорий и спортзал! Чувствую намного больше энергии"

"Сбросила 84 кг за 3 года"

«В субботу мне исполняется 30 лет, и я чувствую себя моложе, чем когда-либо»



«К 40-летию я сбросил 17 кг»

«Я достигла цели, к которой стремилась!»

«Сбросила больше 33 кг за 9 месяцев»

«8 лет назад я весил 130 кг, а сейчас — 75»

«Между этими фото — 1 год»

«Мне понадобилось разобраться со многими психологическими проблемами, от которых я „лечила“ себя едой. А еще я влюбилась в езду на велосипеде!»

«Скинула больше 30 кг»

«Разница между этими фото — 18 месяцев»

«Я в прошлом году и в этом, во время участия в Неделе моды»

Ты копия Полумны Лавгуд! © thedawnthedusk / Reddit



«Вот так я изменилась за 12 месяцев»

«На фото слева я — подружка невесты, на фото справа — невеста я сама!»

«Примерно за 4 года я сбросила 40 кг. Я не осознавала, насколько велика разница, пока не нашла старые фото на своем компьютере»

