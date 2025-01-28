20 фото «до» и «после» от тех, кто захотел изменений и добился их
Фотоподборки
1 день назад
Путь к выбранной цели редко бывает прост. И те, кто сумел дойти до нее, часто делятся своими снимками в интернете - и не только чтобы похвастаться, но и чтобы подбодрить тех, кто тоже хочет добиться такого же результата. Из таких фото и состоит наша статья.
"В прошлый Новый год решила худеть. Смогла! Все еще не верю"
- От тебя прежней осталась очаровательная улыбка! © RedditeRRetiddeR / Reddit
"Вот так я изменился за год"
- Я сначала подумал, что это отец и сын! © hemidak / Reddit
- Боже! Ты выглядишь как модель! © fa*** / Reddit
"Между этими фото - 7 лет и много усилий"
"Вот как я похудела за 3 месяца. Останавливаться не собираюсь"
"Дефицит калорий и спортзал! Чувствую намного больше энергии"
Фигурка была как у аниме-красотки, такая вся женственная и округлая, даже животика не было, стала обычная, ничем вообще не примечательная....
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"Сбросила 84 кг за 3 года"
«В субботу мне исполняется 30 лет, и я чувствую себя моложе, чем когда-либо»
«К 40-летию я сбросил 17 кг»
«Я достигла цели, к которой стремилась!»
«Сбросила больше 33 кг за 9 месяцев»
«8 лет назад я весил 130 кг, а сейчас — 75»
«Между этими фото — 1 год»
«Мне понадобилось разобраться со многими психологическими проблемами, от которых я „лечила“ себя едой. А еще я влюбилась в езду на велосипеде!»
«Скинула больше 30 кг»
«Разница между этими фото — 18 месяцев»
«Я в прошлом году и в этом, во время участия в Неделе моды»
- Ты копия Полумны Лавгуд! © thedawnthedusk / Reddit
«Вот так я изменилась за 12 месяцев»
«На фото слева я — подружка невесты, на фото справа — невеста я сама!»
«Примерно за 4 года я сбросила 40 кг. Я не осознавала, насколько велика разница, пока не нашла старые фото на своем компьютере»
«Я сбросила почти 100 кг»
А вот и еще несколько статей с фото тех, кто сильно изменился внешне:
Фото на превью hnnhchambers / Reddit
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