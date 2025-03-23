18 отцов, которые решили смастерить крутые штуки для своих детей

Существует стереотип, что отцы меньше времени уделяют детям. Действительно, далеко не каждый сможет сравниться с мамой в этом вопросе. Но некоторые отцы не жалеют свободного времени, рук и креатива, чтобы смастерить для своих детей что-то эдакое. И можно смело сказать, что детям таких пап очень повезло.

"Сделал Лего-кровать для моего сына. На самом деле я сам мечтал о такой же"

"Наши дочки буквально одержимы Тейлор Свифт. Так что мы с женой сделали для них копии костюмов певицы на Рождество"

"Я сделал для дочки такой букетик на корсаж для танца отца и дочери"

"Мы с моим 5-леткой настоящие фанаты и смастерили несколько дроидов из "Звездных войн". Обожаю проводить время вместе"

"Мы с дочкой вместе делали для нее мышиный дом"

Это так мило! Особенно уборная крутая. © kizmitraindeer / Reddit

"Украсил джинсовую курточку для дочки"

"Я обновил старый книжный шкаф для сына"

"Ночник с тираннозаврами для сына. Секции меняют цвета"

"Перед отпуском сделал нам с сыном одинаковые "арбузные" футболки"

"Построил для дочки новую кровать со встроенным комодом и столом"

"Теперь у дочки есть своя игровая площадка на нашем заднем дворе"

"Мы решили сделать для наших девочек в комнату акцентную стену"

"Сказочное дерево для моей дочки"

Лампа вписывается просто потрясающе! © saturnthesixth / Reddit

"Я смастерил для дочки столик для игр с песком и водой"

"Теперь у дочки есть дом для игр. Сам построил его из паллет"

"Это первое, что я когда-либо строил. И сразу - игровой дом для сына. Кое-что доделать еще нужно, но в целом готов"

"Теперь это стол для Лего"