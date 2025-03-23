18 отцов, которые решили смастерить крутые штуки для своих детей
Фотоподборки
10 минут назад
Существует стереотип, что отцы меньше времени уделяют детям. Действительно, далеко не каждый сможет сравниться с мамой в этом вопросе. Но некоторые отцы не жалеют свободного времени, рук и креатива, чтобы смастерить для своих детей что-то эдакое. И можно смело сказать, что детям таких пап очень повезло.
"Сделал Лего-кровать для моего сына. На самом деле я сам мечтал о такой же"
- Вы потрясающий отец! © __justpeachyy / Reddit
"Наши дочки буквально одержимы Тейлор Свифт. Так что мы с женой сделали для них копии костюмов певицы на Рождество"
"Я сделал для дочки такой букетик на корсаж для танца отца и дочери"
"Мы с моим 5-леткой настоящие фанаты и смастерили несколько дроидов из "Звездных войн". Обожаю проводить время вместе"
"Мы с дочкой вместе делали для нее мышиный дом"
- Это так мило! Особенно уборная крутая. © kizmitraindeer / Reddit
"Украсил джинсовую курточку для дочки"
"Я обновил старый книжный шкаф для сына"
"Ночник с тираннозаврами для сына. Секции меняют цвета"
"Перед отпуском сделал нам с сыном одинаковые "арбузные" футболки"
Кажется, пацан мечтает оказаться подальше от бати и этой фотки xD
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"Построил для дочки новую кровать со встроенным комодом и столом"
"Теперь у дочки есть своя игровая площадка на нашем заднем дворе"
"Мы решили сделать для наших девочек в комнату акцентную стену"
"Сказочное дерево для моей дочки"
- Лампа вписывается просто потрясающе! © saturnthesixth / Reddit
"Я смастерил для дочки столик для игр с песком и водой"
"Теперь у дочки есть дом для игр. Сам построил его из паллет"
"Это первое, что я когда-либо строил. И сразу - игровой дом для сына. Кое-что доделать еще нужно, но в целом готов"
"Теперь это стол для Лего"
"Сделал для дочки такую двухъярусную кровать. Возможно, однажды я начну продавать подобные"
Еще больше прочитать о крутых отцах и вдохновиться на подвиги можно в других наших статьях:
Фото на превью Foolishcoyote / Reddit
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