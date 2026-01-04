15+ кулинарных экспериментов, где от триумфа до провала — один шаг
У каждого из нас есть своя история о кулинарном провале. Но одно дело — пересолить суп, и совсем другое — устроить на кухне эпическую катастрофу, которая запомнится на годы. Представьте: друг, который создает пиццу, похожую на что угодно, только не на пиццу. А что, если вы хотели немного обжарить курицу, но по ошибке залили ее кокосовым маслом, а потом еще и уронили в суп остатки сломанной чеснокодавилки? Мы собрали смешные и нелепые провалы на кухне, которые доказывают: даже если блюдо выглядит тревожно, это еще не повод его не съесть. Главное — история!
«Мне 34. Папа решил на мой день рождения приготовить торт. Так долго мы никогда не ржали»
«Я испортил суп из-за ошибки»
«Я хотел немного обжарить курицу перед добавлением овощей и воды, чтобы она стала мягче, но там было две бутылки масла: одна подсолнечного, а другая кокосового. По ошибке взял кокосовое масло, я попытался исправить это, добавив петрушку, мяту, кинзу, каперсы и куркуму, но запах кокоса не исчез.»
«Что я хотела сделать и что получилось»
«Чеснокодавилка сломалась у меня в руках, и осколки теперь плавают в моем супе»
«Мой друг приготовил пиццу»
«Я потратил три часа на приготовление тонны жаркого, но никто из моей семьи не захотел его есть, потому что оно выглядит не очень»
«Я впервые попробовала приготовить леденцы с лимонной цедрой, но это закончилось полным фиаско»
«Мы попробовали приготовить онигири. Сдались. Вместо этого сделали рисовый пирог»
«Невестка приготовила „курицу Альфредо“»
- Вот что происходит, когда люди учатся готовить с помощью видео в интернете. © Sweepy_time / Reddit
«Этот хлеб мой папа испек на День Благодарения»
«Я попыталась испечь торт „Шантильи“. Обратите особое внимание на слово „попыталась“»
«Приготовил холодец из сардин и маринованных огурцов для рождественской вечеринки. Никто это не ел»
«Стейк „идеальной средней прожарки“, который приготовил мне папа»
А папа уверен, что сковородка со стейком хотя бы секунду стояла на плите?
«Готовлю свою первую запеканку. Запеканка — это просто набор случайных ингредиентов, которые бросаешь в форму и запекаешь, верно?»
Набор случайных ингредиентов - это паэлья. Иногда пицца. Запеканка - это то, что запекается.
«Наши попытки приготовить пиццу»
«Я была в праздничном настроении и приготовила фрикадельки в виде глаз, и теперь никто не хочет их есть»
Их едят, они глядят... Блин как в душу смотрят, вкуснятина
«Впервые попробовала приготовить французский тост»
