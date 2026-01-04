15+ кулинарных экспериментов, где от триумфа до провала — один шаг

У каждого из нас есть своя история о кулинарном провале. Но одно дело — пересолить суп, и совсем другое — устроить на кухне эпическую катастрофу, которая запомнится на годы. Представьте: друг, который создает пиццу, похожую на что угодно, только не на пиццу. А что, если вы хотели немного обжарить курицу, но по ошибке залили ее кокосовым маслом, а потом еще и уронили в суп остатки сломанной чеснокодавилки? Мы собрали смешные и нелепые провалы на кухне, которые доказывают: даже если блюдо выглядит тревожно, это еще не повод его не съесть. Главное — история!