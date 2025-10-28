17 сладких шедевров, каждый из которых претендует на звание произведения искусства

Есть две категории людей: те, кто без проблем покупает готовый торт в магазине, и те, кто может провести 22 часа с пинцетом и тысячами блесток, чтобы вручную создать копию «Звездной ночи» на бисквите. Нам повезло собрать фотографии из второй категории, которые создали кондитеры-любители. Они не работают в пекарнях и не заканчивали кулинарных академий, но их фантазия и терпение позволяют им создавать не просто десерты, а настоящие маленькие шедевры.