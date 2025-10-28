17 сладких шедевров, каждый из которых претендует на звание произведения искусства
Есть две категории людей: те, кто без проблем покупает готовый торт в магазине, и те, кто может провести 22 часа с пинцетом и тысячами блесток, чтобы вручную создать копию «Звездной ночи» на бисквите. Нам повезло собрать фотографии из второй категории, которые создали кондитеры-любители. Они не работают в пекарнях и не заканчивали кулинарных академий, но их фантазия и терпение позволяют им создавать не просто десерты, а настоящие маленькие шедевры.
«Сделала вкусняшки на Хэллоуин. Если что, я не профессионал»
- Сначала я подумала, что это нейросеть. © Otherwise_Unit_2602 / Reddit
«Мой муж попросил на свой день рождения торт в виде аксолотля»
«Вот что сотворила моя мама»
«Я испекла торт в виде горной коровки!»
«Мой тыквенный торт»
«Цвета вышли просто суперскими»
«Торт на день рождения, который я испекла для своей крестной в прошлом году»
«Я не преувеличиваю, когда говорю, что это мое самое большое достижение»
«Испекла торт на день рождения моей дочери»
Если и макаруны сделаны своими руками то шедевр. Хотя даже если покупные - вкусно и резать почти одинаковыми кубиками вполне удобно.
«Торт, который я испекла, вдохновившись фильмом „Малефисента“»
«У меня были тысячи блесток, пинцет и мечта. Через 22 часа картина Ван Гога „Звездная ночь“ на торте была готова!»
«Шоколадно-кофейный тарт с маскарпоне, который сейчас охлаждается в холодильнике, а я сижу здесь и с ума схожу от него. Я как раз собираюсь его разрезать»
«Мой пряничный домик. Я занял 1-е место на конкурсе»
«Моя подруга заказала торт в виде кольца из „Властелина колец“ для своего парня — я старалась как могла»
«Дочь испекла вот такие печеньки»
«Это пироженки!»
«Я давно хотела попробовать клубничный торт и решила, что мой день рождения — хороший повод для этого»
- Это невероятно! Я просто в шоке от такого уровня таланта. © whocares_71 / Reddit
А вот еще подборочка кулинаров, которые пытались создать шедевр, но вышло то, что вышло.
Комментарии
Надоели эти пекари (или переводчики?). Торты не пекут. Пекут пироги. Пирожки пекут. Коржи для торта можно испечь, но торт не пекут. Торт собирают.