1 час назад
17 сладких шедевров, каждый из которых претендует на звание произведения искусства

Есть две категории людей: те, кто без проблем покупает готовый торт в магазине, и те, кто может провести 22 часа с пинцетом и тысячами блесток, чтобы вручную создать копию «Звездной ночи» на бисквите. Нам повезло собрать фотографии из второй категории, которые создали кондитеры-любители. Они не работают в пекарнях и не заканчивали кулинарных академий, но их фантазия и терпение позволяют им создавать не просто десерты, а настоящие маленькие шедевры.

«Сделала вкусняшки на Хэллоуин. Если что, я не профессионал»

«Мой муж попросил на свой день рождения торт в виде аксолотля»

«Вот что сотворила моя мама»

«Я испекла торт в виде горной коровки!»

«Мой тыквенный торт»

«Цвета вышли просто суперскими»

«Торт на день рождения, который я испекла для своей крестной в прошлом году»

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что это мое самое большое достижение»

«Испекла торт на день рождения моей дочери»

Вайншток Анастасия
1 день назад

Если и макаруны сделаны своими руками то шедевр. Хотя даже если покупные - вкусно и резать почти одинаковыми кубиками вполне удобно.

«Торт, который я испекла, вдохновившись фильмом „Малефисента“»

«У меня были тысячи блесток, пинцет и мечта. Через 22 часа картина Ван Гога „Звездная ночь“ на торте была готова!»

«Шоколадно-кофейный тарт с маскарпоне, который сейчас охлаждается в холодильнике, а я сижу здесь и с ума схожу от него. Я как раз собираюсь его разрезать»

«Мой пряничный домик. Я занял 1-е место на конкурсе»

«Моя подруга заказала торт в виде кольца из „Властелина колец“ для своего парня — я старалась как могла»

«Дочь испекла вот такие печеньки»

«Это пироженки!»

«Я давно хотела попробовать клубничный торт и решила, что мой день рождения — хороший повод для этого»

  • Это невероятно! Я просто в шоке от такого уровня таланта. © whocares_71 / Reddit

А вот еще подборочка кулинаров, которые пытались создать шедевр, но вышло то, что вышло.

Lena L
1 день назад

Надоели эти пекари (или переводчики?). Торты не пекут. Пекут пироги. Пирожки пекут. Коржи для торта можно испечь, но торт не пекут. Торт собирают.

