20+ человек создали дома настоящий цветущий сад и теперь наслаждаются вечным летом
Зима обычно ассоциируется с холодным белым или прозрачно-голубым — цветом льда и спящей природы. Зелень мы привыкли оставлять лету. Но герои нашей статьи решили обмануть календарь и превратили свои квартиры в вечнозеленые оазисы. Теперь они принимают душ в компании тропических лиан и срывают бананы прямо на собственной кухне. За каждым таким цветущим подоконником скрываются не только литры удобрений, но и целая бездна любви ко всему живому.
«Моя королева становится все более великолепной»
«Маленький уголок счастья»
Смотришь на горшки, на вид за окном - и становится понятно, в чем прелесть растений дома
«А это фото для всех любопытствующих. Вот как выглядит мой домашний сад в суровую зиму»
Как по мне - человеку с книжкой и кружкой там приткнуться негде)
«Проснулся как раз вовремя, чтобы поймать идеальный свет на моей стене из листьев»
«Иногда мне прям не по себе от вида этого растения»
Раньше у каждого второго были. А вот в цветении только 1 раз видела, у женщины- ботаника. Пахнет неприятно, но как помню, только с близко расстояния.
- Ты растишь это в помещении? Вот это ты смелая! Они же воняют тухлым мясом. © Al115 / Reddit
«Мой семейный портрет. Горжусь невероятно!»
Как по мне, то перебор. Это уже не удовольствие, а работа - каждый полить, протереть, повернуть, сухие листья убрать, и это если все здоровы. Каждый день по несколько часов? А пересадить... 😳
«А кто-то еще выставляет так растения, чтобы те посмотрели на мир снаружи и осознали, как им хорошо быть внутри?»
Да, я своим избалованным ссылку в общий коридовюр делаю - фиалка чахла, сейчас вся в бутонах)) Вносить не спешу
«Моя любимая комната во всем доме. Тут у меня настоящие мини-джунгли»
«Наконец-то! Мои домашние тюльпаны готовы распуститься»
Класс! Вот это действительно крутой букет будет, а не эти веники из цветочных магазинов
«3 месяца назад у меня было всего 4 растения. А теперь 45! Почему меня никто не предупредил о таком эффекта!»
«Пришлось укрепить штангу в ванной, чтобы она выдерживала мои растения во время тропического полива»
«Гибискус продолжает поднимать мне настроение своими цветами»
«Как вам закат на веранде моих родителей?»
Это просто мечта. Сидишь в ротанговом кресле, смотришь на закат, читаешь книжку.
«Сегодня эта комната выглядит особенно уютно»
«Вот такая у меня ванна с видом на заснеженный пруд»
«Это наша гостиная. Как можно догадаться, мы с женой любим растения»
«Ну что, похоже, что у меня наконец-то есть отдельная комната для растений. На выходных обустрою все, повешу полки»
«Я живу отнюдь не в тропиках, но вырастила такой бананчик! Я добивалась этого несколько зим»
Я, как человек практичный, порадовалась: наконец-то не только красивое, но и вкусное. Прочитав здесь в комментах, что они так себе на вкус, огорчилась. )
«Как вам моя столовая?»
Мне кажется, есть опасность задеть эти вазы рукой, если ею случайно взмахнуть. Ну и такое обилие штук, висящих над головой, повышают мою тревожность — а вдруг упадут.
«Медленно, но верно превращаю свою комнату в настоящий сад»
«Все гости приходят и думают, что это растения моей жены. А вот жена думает, что у меня уже зависимость. Ну что, есть тут мужчины-садоводы?»
А вы на какой стороне? Поставить фикусов и монстер повсюду или хорошо, если один кактус возле компьютера стоит?
Комментарии
Крутая подборка. В эти холода хоть на фото посмотреть с зеленью приятно
У меня только кактусы и суккуленты выживают. Хотя. Я даже литопсы умудрилась загубить. На даче сделала альпийскую горку из одних кактусов. Один так обрадовался, что его пересадили, тут же зацвел.
Мой максимум - две луковицы в банках с водой у кухонного окна.
И мантра для каждой по утрам: не будешь давать зеленые перья - пойдешь в суп!