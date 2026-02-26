20+ человек создали дома настоящий цветущий сад и теперь наслаждаются вечным летом

Зима обычно ассоциируется с холодным белым или прозрачно-голубым — цветом льда и спящей природы. Зелень мы привыкли оставлять лету. Но герои нашей статьи решили обмануть календарь и превратили свои квартиры в вечнозеленые оазисы. Теперь они принимают душ в компании тропических лиан и срывают бананы прямо на собственной кухне. За каждым таким цветущим подоконником скрываются не только литры удобрений, но и целая бездна любви ко всему живому.

«Моя королева становится все более великолепной»

«Маленький уголок счастья»

Анжелика
6 часов назад

Смотришь на горшки, на вид за окном - и становится понятно, в чем прелесть растений дома

«А это фото для всех любопытствующих. Вот как выглядит мой домашний сад в суровую зиму»

«Проснулся как раз вовремя, чтобы поймать идеальный свет на моей стене из листьев»

Bisquit
23 минуты назад

Красиво. Но вот я думаю: а как пыль смахивать со всей этой красоты?

«Иногда мне прям не по себе от вида этого растения»

ИньЯна
18 минут назад

Раньше у каждого второго были. А вот в цветении только 1 раз видела, у женщины- ботаника. Пахнет неприятно, но как помню, только с близко расстояния.

  • Ты растишь это в помещении? Вот это ты смелая! Они же воняют тухлым мясом. © Al115 / Reddit

«Мой семейный портрет. Горжусь невероятно!»

ИньЯна
16 минут назад

Как по мне, то перебор. Это уже не удовольствие, а работа - каждый полить, протереть, повернуть, сухие листья убрать, и это если все здоровы. Каждый день по несколько часов? А пересадить... 😳

«А кто-то еще выставляет так растения, чтобы те посмотрели на мир снаружи и осознали, как им хорошо быть внутри?»

ИньЯна
15 минут назад

Да, я своим избалованным ссылку в общий коридовюр делаю - фиалка чахла, сейчас вся в бутонах)) Вносить не спешу

«Моя любимая комната во всем доме. Тут у меня настоящие мини-джунгли»

«Наконец-то! Мои домашние тюльпаны готовы распуститься»

Анжелика
6 часов назад

Класс! Вот это действительно крутой букет будет, а не эти веники из цветочных магазинов

«3 месяца назад у меня было всего 4 растения. А теперь 45! Почему меня никто не предупредил о таком эффекта!»

«Пришлось укрепить штангу в ванной, чтобы она выдерживала мои растения во время тропического полива»

«Гибискус продолжает поднимать мне настроение своими цветами»

«Как вам закат на веранде моих родителей?»

Анжелика
6 часов назад

Это просто мечта. Сидишь в ротанговом кресле, смотришь на закат, читаешь книжку.

«Сегодня эта комната выглядит особенно уютно»

«Вот такая у меня ванна с видом на заснеженный пруд»

«Это наша гостиная. Как можно догадаться, мы с женой любим растения»

«Ну что, похоже, что у меня наконец-то есть отдельная комната для растений. На выходных обустрою все, повешу полки»

«Я живу отнюдь не в тропиках, но вырастила такой бананчик! Я добивалась этого несколько зим»

Bisquit
14 минут назад

Я, как человек практичный, порадовалась: наконец-то не только красивое, но и вкусное. Прочитав здесь в комментах, что они так себе на вкус, огорчилась. )

«Как вам моя столовая?»

Bisquit
12 минут назад

Мне кажется, есть опасность задеть эти вазы рукой, если ею случайно взмахнуть. Ну и такое обилие штук, висящих над головой, повышают мою тревожность — а вдруг упадут.

«Медленно, но верно превращаю свою комнату в настоящий сад»

ИньЯна
9 минут назад

Много растений в спальне не полезно.. И не все полезны, изучите вопрос

«Все гости приходят и думают, что это растения моей жены. А вот жена думает, что у меня уже зависимость. Ну что, есть тут мужчины-садоводы?»

А вы на какой стороне? Поставить фикусов и монстер повсюду или хорошо, если один кактус возле компьютера стоит?

Elenaki Kavardaki
23 минуты назад

У меня только кактусы и суккуленты выживают. Хотя. Я даже литопсы умудрилась загубить. На даче сделала альпийскую горку из одних кактусов. Один так обрадовался, что его пересадили, тут же зацвел.

Руконожка Ай-Ай
22 минуты назад

Мой максимум - две луковицы в банках с водой у кухонного окна.
И мантра для каждой по утрам: не будешь давать зеленые перья - пойдешь в суп!

