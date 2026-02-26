20+ человек создали дома настоящий цветущий сад и теперь наслаждаются вечным летом

Зима обычно ассоциируется с холодным белым или прозрачно-голубым — цветом льда и спящей природы. Зелень мы привыкли оставлять лету. Но герои нашей статьи решили обмануть календарь и превратили свои квартиры в вечнозеленые оазисы. Теперь они принимают душ в компании тропических лиан и срывают бананы прямо на собственной кухне. За каждым таким цветущим подоконником скрываются не только литры удобрений, но и целая бездна любви ко всему живому.

«Моя королева становится все более великолепной»

«Маленький уголок счастья»

«А это фото для всех любопытствующих. Вот как выглядит мой домашний сад в суровую зиму»

«Проснулся как раз вовремя, чтобы поймать идеальный свет на моей стене из листьев»

«Иногда мне прям не по себе от вида этого растения»

Раньше у каждого второго были. А вот в цветении только 1 раз видела, у женщины- ботаника. Пахнет неприятно, но как помню, только с близко расстояния.

Ты растишь это в помещении? Вот это ты смелая! Они же воняют тухлым мясом. © Al115 / Reddit

«Мой семейный портрет. Горжусь невероятно!»

Как по мне, то перебор. Это уже не удовольствие, а работа - каждый полить, протереть, повернуть, сухие листья убрать, и это если все здоровы. Каждый день по несколько часов? А пересадить... 😳

«А кто-то еще выставляет так растения, чтобы те посмотрели на мир снаружи и осознали, как им хорошо быть внутри?»

«Моя любимая комната во всем доме. Тут у меня настоящие мини-джунгли»

«Наконец-то! Мои домашние тюльпаны готовы распуститься»

«3 месяца назад у меня было всего 4 растения. А теперь 45! Почему меня никто не предупредил о таком эффекта!»

«Пришлось укрепить штангу в ванной, чтобы она выдерживала мои растения во время тропического полива»

«Гибискус продолжает поднимать мне настроение своими цветами»

«Как вам закат на веранде моих родителей?»

«Сегодня эта комната выглядит особенно уютно»

«Вот такая у меня ванна с видом на заснеженный пруд»

«Это наша гостиная. Как можно догадаться, мы с женой любим растения»

«Ну что, похоже, что у меня наконец-то есть отдельная комната для растений. На выходных обустрою все, повешу полки»

«Я живу отнюдь не в тропиках, но вырастила такой бананчик! Я добивалась этого несколько зим»

«Как вам моя столовая?»

Мне кажется, есть опасность задеть эти вазы рукой, если ею случайно взмахнуть. Ну и такое обилие штук, висящих над головой, повышают мою тревожность — а вдруг упадут.

«Медленно, но верно превращаю свою комнату в настоящий сад»