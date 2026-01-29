17 случаев, когда домашние цветы неслабо так удивили

Герои нашей статьи обожают растения и совсем не прочь ими похвастаться. И у них не обычные фиалки да герани, а довольно интересные экземпляры. В этой подборке вас ждут: кактус, который не поливали 9 лет, шлюмбергера, которой стукнуло 136 лет, и еще много всего любопытного.

«Я купил этот стол на распродаже и переоборудовал его внутреннее пространство под миниатюрный орхидариум»

«За полгода только одной орхидее не понравились условия. Сейчас в столе около 25 разных растений, 16 или 17 разных видов».

«Моя 136-летняя шлюмбергера. Она передавалась из поколения в поколение и пережила множество путешествий»

Вот это да! Какая она большая и красивая! Сколько историй она могла бы рассказать! © golfingphysio1 / Reddit

«Хотели придать нашей гостиной тропический колорит. Купили растение, начали поливать его рисовой водой, и смотрите, что оно отчебучило»

© cycleburger / Reddit Olga Dubrowski 16 часов назад У меня денежное дерево стало как-то чахнуть. Я несколько раз подсыпала из кофемашины кофейные остатки под растение. Дочь, по специальности ландшафтный дизайнер, знающая много о растениях, подозрительно на это косилась. А денежное дерево ожило, листья стали толще, крепче. Прямо-таки эталон здоровья - - Ответить

Внимание: Рисовая вода действительно содержит крахмал, азот и калий, которые могут стимулировать рост. Однако садоводы предупреждают: если вода забродит в почве, это может привлечь вредителей или вызвать плесень. Так что этот «фокус» требует осторожности и хорошего дренажа.

Ух ты! Да как такое вообще возможно? © sffood / Reddit

«Моя циклофилла впервые зацвела»

Так красиво и будто нереально! Поздравляю! © xgucyx / Reddit

«9 лет назад мой друг поместил этот кактус в банку и забыл о нем. Ни воздуха, ни полива. Только посмотрите на него сейчас! Он не только жив, но и дает ростки»

Да, это такой способ искусственного размножения растений. В банке свой микроклимат. © Xeroberts / Reddit

Внимание: это работает только в герметичной среде по принципу замкнутой экосистемы. Не пытайтесь просто забыть кактус на шкафу на 9 лет, он этого не переживет!

«Какая же она очаровательная!»

«Купила пару лет назад ананас в супермаркете, посадила, и вот он дал суперсочный плод. Как же я этим горжусь!»

«4 года назад мне подарили черенок с одним листочком, из него выросло неуклюжее нечто. Только посмотрите, как он цветет!»

«Мое эпифитное растение зацвело! Я думала, такое бывает только в мифах и легендах»

«Это, пожалуй, самое странное и интересное растение, которое мне дарили»

«Вырастила лилию из семян»

«Диоскорея слоновая»

«Это моя самая любимая новая орхидея»

Ух ты, прямо как спирали ДНК! © Basking_SeaTurtle / Reddit

«Приспичило посадить дома мяту. Один росток сразу стал выделяться, рос как конь. Дал цветок и какие-то шишечки. Он нас точно не съест?»

«Вот вам куст розмарина. Вырастил из магазинного заморыша»

«Записалась к новому врачу. Прихожу, а у него в приемной вот такое растение. Ну значит, точно хороший врач, можно ему доверять»

© Ok-Yogurtcloset-621 / Reddit Плодожорка 14 часов назад В больницах и поликлиниках часто вижу пышно цветущие растения. Может, дело в том, что в этих заведениях задуманы большие окна, и регулярные влажные уборки? - - Ответить

«Подскажите, что это вообще такое? Я всегда думал, что у меня суккулент. Маленький отросток отец привез мне лет 12 назад»

«Он прекрасно прижился у меня в горшке, постоянно разрастался, я столько „детей“ раздал, а все равно много осталось. А сейчас именно тот самый первый отросток превращается в дерево! Или что это такое? Я думал, суккулент зацветать начал, но никакого намека на цветы нет, при этом бутоны уже полураспущенные вроде. Он с каждым днем становится все больше и больше!»