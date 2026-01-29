17 случаев, когда домашние цветы неслабо так удивили
Герои нашей статьи обожают растения и совсем не прочь ими похвастаться. И у них не обычные фиалки да герани, а довольно интересные экземпляры. В этой подборке вас ждут: кактус, который не поливали 9 лет, шлюмбергера, которой стукнуло 136 лет, и еще много всего любопытного.
«Я купил этот стол на распродаже и переоборудовал его внутреннее пространство под миниатюрный орхидариум»
«За полгода только одной орхидее не понравились условия. Сейчас в столе около 25 разных растений, 16 или 17 разных видов».
- Это потрясающе! © rtthrowawayyyyyyy / Reddit
«Моя 136-летняя шлюмбергера. Она передавалась из поколения в поколение и пережила множество путешествий»
- Вот это да! Какая она большая и красивая! Сколько историй она могла бы рассказать! © golfingphysio1 / Reddit
«Хотели придать нашей гостиной тропический колорит. Купили растение, начали поливать его рисовой водой, и смотрите, что оно отчебучило»
У меня денежное дерево стало как-то чахнуть. Я несколько раз подсыпала из кофемашины кофейные остатки под растение. Дочь, по специальности ландшафтный дизайнер, знающая много о растениях, подозрительно на это косилась. А денежное дерево ожило, листья стали толще, крепче. Прямо-таки эталон здоровья
Внимание: Рисовая вода действительно содержит крахмал, азот и калий, которые могут стимулировать рост. Однако садоводы предупреждают: если вода забродит в почве, это может привлечь вредителей или вызвать плесень. Так что этот «фокус» требует осторожности и хорошего дренажа.
- Ух ты! Да как такое вообще возможно? © sffood / Reddit
«Моя циклофилла впервые зацвела»
- Так красиво и будто нереально! Поздравляю! © xgucyx / Reddit
«9 лет назад мой друг поместил этот кактус в банку и забыл о нем. Ни воздуха, ни полива. Только посмотрите на него сейчас! Он не только жив, но и дает ростки»
- Да, это такой способ искусственного размножения растений. В банке свой микроклимат. © Xeroberts / Reddit
Внимание: это работает только в герметичной среде по принципу замкнутой экосистемы. Не пытайтесь просто забыть кактус на шкафу на 9 лет, он этого не переживет!
«Какая же она очаровательная!»
«Купила пару лет назад ананас в супермаркете, посадила, и вот он дал суперсочный плод. Как же я этим горжусь!»
«4 года назад мне подарили черенок с одним листочком, из него выросло неуклюжее нечто. Только посмотрите, как он цветет!»
«Мое эпифитное растение зацвело! Я думала, такое бывает только в мифах и легендах»
«Это, пожалуй, самое странное и интересное растение, которое мне дарили»
«Вырастила лилию из семян»
Это глориоза, даже не родственник лилии. В источнике растение указано правильно, опять отсебятина эдми.
«Диоскорея слоновая»
«Это моя самая любимая новая орхидея»
- Ух ты, прямо как спирали ДНК! © Basking_SeaTurtle / Reddit
«Приспичило посадить дома мяту. Один росток сразу стал выделяться, рос как конь. Дал цветок и какие-то шишечки. Он нас точно не съест?»
- Мужик, нет времени объяснять, беги оттуда! © strs / Pikabu
- Это канатник Теофраста, или канатник Авиценны. © TheKingOfNight / Pikabu
«Вот вам куст розмарина. Вырастил из магазинного заморыша»
«Записалась к новому врачу. Прихожу, а у него в приемной вот такое растение. Ну значит, точно хороший врач, можно ему доверять»
В больницах и поликлиниках часто вижу пышно цветущие растения. Может, дело в том, что в этих заведениях задуманы большие окна, и регулярные влажные уборки?
«Подскажите, что это вообще такое? Я всегда думал, что у меня суккулент. Маленький отросток отец привез мне лет 12 назад»
«Он прекрасно прижился у меня в горшке, постоянно разрастался, я столько „детей“ раздал, а все равно много осталось. А сейчас именно тот самый первый отросток превращается в дерево! Или что это такое? Я думал, суккулент зацветать начал, но никакого намека на цветы нет, при этом бутоны уже полураспущенные вроде. Он с каждым днем становится все больше и больше!»
- Это молодило. И да, оно так цветет. © Neja / Pikabu