18 волшебников, которые вырастили на подоконнике такое, что просто диву даешься

Выращивать что-либо — задачка не из легких, ведь у некоторых даже кактусы могут завянуть. А уж выпестовать растение у себя в квартире и даже собрать с него урожай — это мастерство высшего уровня. Герои нашей статьи благодаря пробам и ошибкам смогли выполнить этот квест и с гордостью поделились плодами своих трудов.

«Спустя два с половиной года я наконец-то смогла съесть свое комнатное растение»

Я впечатлен! Сам пытался 4 года вырастить и ничего не получилось. © handstands_anywhere / Reddit

«Я так горжусь нашим лимонным деревом. В этому году оно уродило 21 лимон!»

«Глаз радуется свежей зелени, когда за окном еще лежат не растаявшие сугробы снега»

«Может, он и маленький, но какой же он острый!»

«Моему базилику 8 месяцев. Я купила его в продуктовом магазине и рассадила растения по разным горшкам. После этого они начали расти буквально с удвоенной скоростью»

«Мое самое первое мандариновое дерево. И я съем его плоды»

«Я вырастила на своем подоконнике помидорчики»

«В детстве отец купил мне апельсиновое дерево. Спустя более 50 лет оно стало членом моей семьи. Плоды кислые, но мой друг каждую весну ждет урожая, чтобы сделать потрясающий мармелад»

«Наконец-то я попробовала плоды монстеры! Если вам интересно, то по вкусу они напоминают банан, ананас и клубнику вместе взятые»

«Все показывают свои потрясающие домашние растения, а у меня есть 8-летняя петрушка»

«Я работала из дома, а на досуге ковырялась в балконном огороде. И даже добилась кое-каких успехов. Например, мои помидоры и огурчики созрели раньше, чем у мамы!»

«В качестве эксперимента решили вырастить что-нибудь эдакое дома. Спустя чуть больше двух недель вот что получилось»

«Редис. Мне казалось, что это будет совсем просто. Но не все сорта подходят для квартиры»

«Урожай на балконе. Было вкусно, но мало»

«Решили с детьми в качестве эксперимента посадить дома томаты черри. В общей сложности у нас выросло 10 кустов. Оказались очень вкусные сладкие помидорчики»

«Я попробовал вырастить арбуз на подоконнике у полярного круга. И вот что у меня вышло»

«Второй год занимаюсь балконным земледелием»

«Сегодня утром обнаружил на полу отвалившийся банан, а значит он точно созрел. Место действия — подоконник, пациенту 4,5 годика, эмигрировал к нам с Кипра в раннем возрасте»