16 человек, которые просто хотели завести цветочек, а в итоге вырастили что-то из другой галактики
Народное творчество
1 час назад
Наверное, не у многих дома есть растения, источающие необычный запах, цветы, напоминающие Дракулу, или даже с пушистыми листьями. А ведь они все — не чья-то выдумка, а абсолютно реальны и растут в домах у обычных людей. Мы собрали 15+ поразительных растений, в существование которых сразу и не поверишь.
«Родня подарила цветочек. Вот какую жуть я обнаружила в нем сегодня!»
- Вы только к нему не наклоняйтесь.
«Пожалуй, это одно из самых крутых растений, существующих на свете»
А название написать религия не позволяет?
Хорошо, мы люди не гордые. Диоскорея слоновая.
- Я уже хотел пожаловаться на ужасное содержание черепах, пока не увидел вторую фотографию. © Fenriss_Wolf / Reddit
«Я никогда не видела таких странных цветов на растении, пока не купила этого малыша — и они стали еще более странными по мере роста»
«Это филодендрон, который неожиданно преподнес мне сюрприз. Никогда такого не было, а тут раз, и порозовел»
- Это он у вас так от солнца защищается, похоже. © orange_lighthouse / Reddit
«Я обожаю своего нового пушистика. Это крестовник „Крылья Ангела“»
«Наконец-то застала цветение своей „Королевы ночи“»
«Наконец-то, моя орхидея-Дракула расцвела. Я невероятно счастлива»
- Очень нравится, но так боюсь купить такую же... © uwodahikamama / Reddit
«Нашла эту герань умирающей в питомнике, ее уже собирались выбросить. Пришлось поработать, чтобы она превратилась в это»
«Эту чудо-орхидею вырастила моя бабушка»
«Обезьяньи хвосты в моем горшке»
«В прошлом году подарила маме растение, как у меня, и предупредила, что оно очень привередливое»
«В итоге она поливает его водопроводной водой и дает ей два часа солнечного света раз в неделю. На нем завелись вредители, поэтому она обрезала все листья, и посмотрите на него сейчас».
«В цветке как будто виднеется что-то, напоминающее голову инопланетянина»
«Я без конца любуюсь этой красотой, а муж говорит, что это напоминает ему кусок сырой говядины»
- А я когда увидела, сразу подумала о копченом лососе! © P********Pidgeon / Reddit
«Думала, что это сорняк, а он раз — и начал цвести»
«Моя алоказия как будто из фильма „Чужой“»
- Потрясающе! Ох, чего бы я только не сделала, чтобы заполучить такое растение! © boocrossing / Reddit
«Я думала, она будет просто расти вниз, но у нее, похоже, есть свой разум»
Фото на превью Appropriate-Ad3319 / Reddit
