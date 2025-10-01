16 человек, которые просто хотели завести цветочек, а в итоге вырастили что-то из другой галактики

Наверное, не у многих дома есть растения, источающие необычный запах, цветы, напоминающие Дракулу, или даже с пушистыми листьями. А ведь они все — не чья-то выдумка, а абсолютно реальны и растут в домах у обычных людей. Мы собрали 15+ поразительных растений, в существование которых сразу и не поверишь.

«Родня подарила цветочек. Вот какую жуть я обнаружила в нем сегодня!»

Вы только к нему не наклоняйтесь.

«Пожалуй, это одно из самых крутых растений, существующих на свете»

Я уже хотел пожаловаться на ужасное содержание черепах, пока не увидел вторую фотографию. © Fenriss_Wolf / Reddit

«Я никогда не видела таких странных цветов на растении, пока не купила этого малыша — и они стали еще более странными по мере роста»

«Это филодендрон, который неожиданно преподнес мне сюрприз. Никогда такого не было, а тут раз, и порозовел»

Это он у вас так от солнца защищается, похоже. © orange_lighthouse / Reddit

«Я обожаю своего нового пушистика. Это крестовник „Крылья Ангела“»

«Наконец-то застала цветение своей „Королевы ночи“»

«Наконец-то, моя орхидея-Дракула расцвела. Я невероятно счастлива»

Очень нравится, но так боюсь купить такую же... © uwodahikamama / Reddit

«Нашла эту герань умирающей в питомнике, ее уже собирались выбросить. Пришлось поработать, чтобы она превратилась в это»

«Эту чудо-орхидею вырастила моя бабушка»

«Обезьяньи хвосты в моем горшке»

«В прошлом году подарила маме растение, как у меня, и предупредила, что оно очень привередливое»

«В итоге она поливает его водопроводной водой и дает ей два часа солнечного света раз в неделю. На нем завелись вредители, поэтому она обрезала все листья, и посмотрите на него сейчас».

«В цветке как будто виднеется что-то, напоминающее голову инопланетянина»

«Я без конца любуюсь этой красотой, а муж говорит, что это напоминает ему кусок сырой говядины»

А я когда увидела, сразу подумала о копченом лососе! © P********Pidgeon / Reddit

«Думала, что это сорняк, а он раз — и начал цвести»

«Моя алоказия как будто из фильма „Чужой“»

Потрясающе! Ох, чего бы я только не сделала, чтобы заполучить такое растение! © boocrossing / Reddit