20 домашних животных, которые растворились в интерьере так же просто, как сахар в горячем чае
Животные
28.07.2026
Домашние животные обладают удивительным талантом превращать повседневную жизнь в захватывающую игру в прятки. Порой кажется, что кошка или пес прошли профессиональные курсы маскировки, ведь они умудряются бесследно исчезать в пределах одной комнаты. В этой статье собраны живые кадры и рассказы, главными героями которых стали находчивые животные. Например, кот, который решил переждать генеральную уборку в коробке, или собака, спрятавшая голову в сапог. Эти уютные зарисовки обязательно подарят вам самые светлые эмоции.
Пользователь подготовил два футбольных мяча к чемпионату мира
Девушка с утра потратила полчаса на поиски своей кошки
Вы думаете кота нет в саду, а он есть
Спряталась вместе с добычей
- В открытое окно на днях залетела ласточка и кошка сразу начала охоту. Я вовремя спасла птичку, а вот кошка обиделась. Со мной не общалась пару дней, дулась. Вчера вечером услышала опять возню на лоджии, понеслась смотреть, а кошки нет. Давай с дочерью ее искать, звать, манить вкусняшками. Нет кошки. Собираемся идти искать на улицу. И тут я случайно увидели кончик хвоста за открытой дверью в детскую. Заглядываю за дверь, кошка сидит и охраняет огромную саранчу. Запомнила, что птицу забрали и саранчу уже от нас спрятала.
Здесь точно нет двух котов
Когда на кухне за вами наблюдает пара внимательных глаз
Когда зашла не в ту дверь
- Ночью у нас был сильный ливень с грозой, прямо шторм! Сквозь сон слышу как воет ветер, а потом понимаю, что это кто-то воет. Встаю, выхожу в коридор, включаю свет, а там Машка! Это соседская кошка. Видимо, как начался ливень, она решила спрятаться на террасе, потому что порывом ветра открыло неплотно закрытую дверь в дом. А потом другим порывом дверь захлопнуло, и Машка оказалась в западне, потому что наш сон охраняет наш Панти. Как только я открыла дверь, она со всех ног бросилась прочь!
На этом фото кот замаскировался под грядку
А здесь, кажется, кто-то выбрался из своего домика
Это могло быть фото просто занавески в ванной, но тут кто-то притаился
Лучше на всякий случай спрятаться от грозы
- Вспомнила про дворнягу Рекса, который жил на стройке многоэтажного дома, где работал мой папа. Он любил кататься с работягами в люльке и очень боялся грома. Как-то они с отцом пришли в местный магазинчик, на улице шарахнуло, и Рекс тут же попытался спрятаться под прилавок. Влез где-то наполовину. Продавец верещит: «Уберите собаку», отец пытается вытянуть его за задние лапы, а тот вцепился в ножку прилавка и сопротивляется. В другой раз забежал с улицы в вагончик строителей и спрятал голову в пустой сапог как страус.
Собаки тоже умеют проявлять чудеса маскировки. Как, например, этот «малыш» на диване
Кошкам на столе точно делать нечего
- Эта мастерица маскировки так не считает.
А вам не кажется, что кто-то здесь за вами наблюдает?
А у этого пользователя пес нашел свое любимое местечко под лестницей
Потерять котика можно в любой момент
- Мы с мужем затеяли генеральную уборку с перестановкой мебели. Вдруг я понимаю — подозрительно тихо. Нашего кота нигде нет. Обыскали всю квартиру: под ванной, в стиралке, на шкафах. Муж пошел искать в подъезде, а я села на пол в гостиной и вдруг слышу мурчание, которое доносится из коробки рядом. Аккуратно отодвигаю край, а там в обнимку со стеклянными игрушками, свернувшись идеальным клубочком, спит наш кот. Он просто нашел самое мягкое, теплое и безопасное место, чтобы не участвовать в уборке.
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Этот пес точно доволен своей маскировкой
Хозяин этого пса понял, что его друг не хочет вставать с кровати
А этот пользователь обнаружил у себя в кабинете кота, когда туда зашел
Котик в тайне от всех решил заняться йогой
Еще больше статей о братьях наших меньших, в которых собраны фото и истории о чудесах их смекалки и сообразительности:
Фото на превью goodashbadash79 / Reddit, Reddit
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