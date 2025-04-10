20 случаев, когда ахнули даже опытные садоводы
Цветоводы, даже с многолетним опытом, всегда могут столкнуться с неожиданными сюрпризами в мире растений. В этой статье мы собрали случаи, которые удивили даже самых опытных любителей флоры.
"У моей тети уже 30 лет растет монстера"
- Блин, а ее можно было вот так держать? © pinpinbo / Reddit
"В тот же день, когда я пересадила хлорофитум, прилетела пара голубей и устроила гнездо"
- Это самое аккуратно сделанное гнездо голубей, которое я когда-либо видел! © squashqueen / Reddit
"Что за такой металлический кактус я нашел на работе?"
- Аллоаудия Процера — лиственный суккулент с Мадагаскара. И он очень вкусный. © oblivious_fireball / Reddit
"Сегодня моему бонсаю из бугенвиллии исполнился год!"
"Узамбарские фиалки в самополивных горшках смотрятся просто идеально!"
"У нас дома впервые расцвела лилия Вуду!"
- Я не думала, что такое можно вообще дома держать! © dr_elena05 / Reddit
"Делюсь своим «домашним деревом» — это фикус бенджамина"
Наверняка очень светлое помещение, бенджамины очень требовательны к натуральному освещению
- Честно, сначала подумал, что это искусственное растение! © acraw794 / Reddit
"Цветок-толстянка, растет у родителей друга — ей всего 3 года!"
- Три года? Да ей скорее тридцать! Вот это да! © Maelstrom_Witch / Reddit
"Мой колеус"
А это товарищ может конкретно быстро вымахать при надлежащем уходе
"Переоборудовал кладовку в "зеленую" комнату"
"Подумал, вам понравится этот 100+ летний цветок-толстянка, который нам подарил клиент"
"Мой горшок-принтер процветает"
"Вместо штор в ванной у мамы растут два филодендрона"
"Наш маленький домашний цветок"
"Как такое возможно? У моей узамбарской фиалки цветут цветы разного цвета"
Явление называется спорт. Растение было одного сорта, скорее розового, более интересного, но мутировало и стало обычным фиолетовым.
"Лист моей 15-летней монстеры, которую я поместила в рамку"
"Мой 10-летний фикус бенджамина"
"Просто посмотрите на эту красоту!"
"Посмотрите на размер этой монстеры из ботанического сада во Флоренции"
"Фиолетовая традесканция моей бабушки"
О, вот этот сорт традесканции умеет цвести! Другие не умеют, а этот - умеет.
Мир растений полон сюрпризов, и даже опытные цветоводы могут быть удивлены. Каждое новое открытие делает увлечение растениями еще более захватывающим.
Если вам интересно, как цветоводы-любители делают это хобби ярким и увлекательным, читайте эту подборку.