20 случаев, когда ахнули даже опытные садоводы

Цветоводы, даже с многолетним опытом, всегда могут столкнуться с неожиданными сюрпризами в мире растений. В этой статье мы собрали случаи, которые удивили даже самых опытных любителей флоры.

"У моей тети уже 30 лет растет монстера"

Блин, а ее можно было вот так держать? © pinpinbo / Reddit

"В тот же день, когда я пересадила хлорофитум, прилетела пара голубей и устроила гнездо"

Это самое аккуратно сделанное гнездо голубей, которое я когда-либо видел! © squashqueen / Reddit

"Что за такой металлический кактус я нашел на работе?"

Аллоаудия Процера — лиственный суккулент с Мадагаскара. И он очень вкусный. © oblivious_fireball / Reddit

"Сегодня моему бонсаю из бугенвиллии исполнился год!"

"Узамбарские фиалки в самополивных горшках смотрятся просто идеально!"

"У нас дома впервые расцвела лилия Вуду!"

Я не думала, что такое можно вообще дома держать! © dr_elena05 / Reddit

"Делюсь своим «домашним деревом» — это фикус бенджамина"

Честно, сначала подумал, что это искусственное растение! © acraw794 / Reddit

"Цветок-толстянка, растет у родителей друга — ей всего 3 года!"

Три года? Да ей скорее тридцать! Вот это да! © Maelstrom_Witch / Reddit

"Мой колеус"

"Переоборудовал кладовку в "зеленую" комнату"

"Подумал, вам понравится этот 100+ летний цветок-толстянка, который нам подарил клиент"

"Мой горшок-принтер процветает"

"Вместо штор в ванной у мамы растут два филодендрона"

"Наш маленький домашний цветок"

"Как такое возможно? У моей узамбарской фиалки цветут цветы разного цвета"

"Лист моей 15-летней монстеры, которую я поместила в рамку"

"Мой 10-летний фикус бенджамина"

"Просто посмотрите на эту красоту!"

"Посмотрите на размер этой монстеры из ботанического сада во Флоренции"

"Фиолетовая традесканция моей бабушки"