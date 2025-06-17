«Желудок у котенка не больше наперстка…
Но жрет он, сволочь , как собака!…»
20+ историй о том, как животные раскрыли характер человека лучше любых тестов
Завести домашнее животное — это не только умиляться его проделкам. Это и про привычку к ответственности, и про то, как легко питомец может перевернуть ваше представление о себе и других. Кто-то души не чает в кошках, кто-то тает от собак, а кому-то и вовсе неясно, зачем терпеть лишние хлопоты ради хвоста.
Даже у одного и того же человека взгляды могут меняться: еще вчера кот бесил своими выходками, а сегодня без него — как без воздуха. Питомцы порой вытаскивают из нас лучшее. А иногда — вскрывают в людях такое, что хочется перейти на другую сторону улицы и забыть про этого человека навсегда.
- Знакомому понравилась соседка. Увидел, что она гуляет с собакой, и решил тоже завести пса — якобы случайно встретиться на прогулке и познакомиться. Взял собаку в приюте, пару раз выгулял, подкатил к красотке, а девушка отшила его без особых церемоний. И тут он решил, что раз ничего не вышло — собака ему не нужна, надо ее обратно в приют сдать. Случайно об этом узнала и решила, что так быть не должно. Уговорила отдать пса мне. Ни о чем не жалею — собака суперская, а со знакомым больше не общаюсь. Тот кто способен на такое предательство, может выкинуть и гадость похуже.
- Моей мамы не стало год назад. А у нее жила кошка — мама подобрала ее котеночком, кормила из пипетки, грела в кармане халата. И вот мамы нет, а кошка осталась — она старая уже, слабая. Естественно, забрала ее к себе. А через полгода ко мне перебрался мой парень. И вот все его устраивало, кроме кошки. Почему? Кто его знает. Аллергии у него нет, она к нему особо не лезла, под ногами не вертелась. Но вот бесила просто фактом существования. Он уже и друзьям предлагал отдать, и на улицу «отпустить». Но после пары разговоров я довольно резко осадила его, сказав, что кошка остается тут и это не тема для обсуждения. Однажды после 12-часовой смены прихожу домой, а кошки нет. Побежала искать, носилась по двору и окрестностям часа 3, пока соседская девочка не отдала мне мою кошку, заодно показав снятое на телефон видео, как мой парень выносит кошку и оставляет около мусорных баков. Парень со скоростью света перешел в раздел бывших, его вещи были упакованы и отправлены к его родителям. © Карамель / VK
«Желудок у котенка не больше наперстка…
«Муж принес с работы котенка»
- Когда мы потеряли нашу собаку, это был настоящий кошмар. Обошли весь район, развесили объявления, перерыли соцсети, писали в местные группы, спрашивали у всех прохожих. Неделями искали, но безрезультатно. В какой-то момент пришлось смириться. Прошло полгода. Пишет знакомая волонтер: «Нужно взять собаку на передержку, пока ищем хозяев. Ты ведь сможешь?» Ну, конечно, смогу. Привозят мне пса. Вижу — обычная дворняга, немного потрепанная, худенькая. И вдруг она кидается ко мне, виляет хвостом, запрыгивает на руки, лижет лицо, скулит от радости. А я стою, смотрю на нее и понимаю — это же наша собака. Полгода, столько слез, столько надежд, и вот она снова здесь. Словами не передать, какое это счастье! © Не все поймут / VK
- Встречаюсь с парнем уже год. Он великолепен: внимательный, заботливый. Но вот беда — привязан к собаке от прошлых отношений. Каждый раз, когда его бывшая звонит и говорит, что уезжает на выходные, бросает все и бежит к ней на помощь, чтобы покормить это чудо. Мы даже отменили нашу поездку на курорт из-за собаки. Я понимаю, что животное — это ответственность, но, честно говоря, кажется, что он просто ищет повод видеться с бывшей. © Ситуация / VK
- Муж всегда мечтал завести собаку, я была против. Но он так настаивал, что я сдалась. Взяли из приюта щенка. Ох, и намучились с ним! Муж умилялся, а я пыталась воспитывать и строить. В итоге вырос послушный и управляемый пес, но слушался меня. С мужем развелись, он решил забрать пса, я была рада. Но спустя два месяца муж взмолился, чтобы я забрала собаку назад. Мол, он его не слушается, огрызается, ходит в туалет на пол, на прогулках убегает, грызет и портит вещи. Я отказалась, потому что мне не нужен был пес. Тогда бывший сказал, что выкинет его. Стало жалко животину, забрала к себе. И поскольку воспитала его я, меня он прекрасно слушался. Ни одного косяка! Ну вот я только не люблю я собак, мне было трудно. Но со временем, глядя, как пес на меня смотрит, как доверяет мне, как слушается, полюбила его. И хоть бывает в лом выходить гулять каждое утро и вечер в любую погоду, я рада, что у меня есть это мохнатое чудо. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
«Часто говорят, что крысы противные, а я уже 30 минут лежу и не шевелю рукой, чтоб не разбудить его»
- Два года в отношениях просила завести кошку. Люблю животных, сама ухаживаю за ними. После двух лет наконец-то поехали и взяли. Я платила, я ее просила и я ее кормила потом. Естественно, парень тоже кошку в итоге полюбил. Решили расстаться, и он с пеной у рта доказывал, что это его животное, а не мое. С какого перепуга? В итоге собрала все вещи и кошку, когда был на работе и съехала. Теперь меня упрекают, в том, что я бессердечная. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Решили с парнем пожить вместе. Привезла из дома своего котика. А на днях поссорились, я в истерике уехала к подруге на пару дней. И только потом вспомнила, что в доме остался котофей. Испугалась, что мой со зла ему что-то сделает или просто поить-кормить перестанет. А парень звонит и заявляет: «Мы тут с пушистым подумали, и решили, что нам такая хозяйка не нужна. Раз ты можешь о малыше забыть, как тебе доверять вообще можно?» И получается, теперь не он виноват, а мне как-то надо перед ними извиняться.
- Месяц назад сняли с парнем квартиру. Спросили у хозяйки, можно ли завести кота? Она ответила: «Да, пожалуйста, никаких проблем, животных я люблю и ничего против не имею». Позавчера пришла, увидела нашего котенка, который живет у нас уже 2 недели и сказала: «Не люблю рыжих котов — избавьтесь, в моей квартире его быть не должно!» Ну а мы что — мы съезжаем и ищем новую квартиру. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
«Полгода назад он выбрал меня, уснув в моей кроссовке. Теперь он мой лучший друг».
- Завели собаку — помесь лабрадора и гончей — и, хотя столкнулись с трудностями щенячьего возраста, быстро привыкли друг к другу. Благодаря любви нашего питомца к еде дрессировка шла легко: за горстку корма собачка была готова на все. Послушная, веселая и добрая, она стала неотъемлемой частью нашей семьи. Но на прошлой неделе все изменилось. Наш «маленький ангел» превратился в настоящего демона. Из клетки она вышла с лаем, прогулки превратились в мучение: она тянула поводок, реагировала на все вокруг, а команды будто забыла. Мы долго гадали, что могло случиться. Все стало ясно в тот момент, когда я обнаружил, что купил неправильный корм. Упаковки выглядели почти одинаково, но состав отличался. После возвращения к прежнему корму наш щенок буквально мгновенно стал прежним: послушным, спокойным и ласковым. Эта история напомнила нам, как важны привычки для наших питомцев, и что их поведение часто зависит от нас. Каждый раз, когда собака «провинилась», в конце концов, выяснялось, что виноваты были мы. © Even-Car-3099 / Reddit
- Уехали с мужем на полгода по работе в другой город, сняли квартиру поближе к офису. Заходим, обустраиваемся, и тут слышим шорохи. Каково же было наше удивление, когда обнаружили в квартире кота! Оказалось, он уже больше года жил один — хозяева уехали работать за границу, а его просто оставили. Раз в неделю кто-то приходил насыпать еду в миску и наливать воду в тазик. Первое время кот бегал от нас и прятался, но через пару недель привык, начал спать с нами на кровати и провожать нас к дверям. К концу нашей командировки уже не представляли, как его тут бросить. Забрали домой, и теперь этот пушистый товарищ — наш лучший друг. © Карамель / VK
«Когда попросил бабушку посидеть с твоей черепашкой»
- Купила породистую кошку, угрохала кучу денег — долго копила, и родители помогли, так как я студентка и пока что не работаю. Думала, что она всегда будет меня радовать, встречать и мурлыкать. А теперь лежу и плачу. Плачу, потому что она разгрызла мои наушники, которые стоят недешево, разодрала весь диван, обои. И я понимаю, что еще одна ее выходка — и я не выдержу. Столько сил и денег не требует даже ребенок. Стоило 10 раз подумать, прежде чем заводить себе породистого питомца. Лучше бы взяла котенка из приюта, который безумно любил бы меня. И денег не потратила бы, и счастья больше. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В тридцатиградусную жару нашла на улице щенка. Он лежал без движения, только немного поскуливал. А когда я взяла его на руки — завыл. Отнесла к ветеринару. Тот подлечил малыша и честно сказал, что на улице шанс того, что он может пострадать еще сильнее — огромный. Я не знала, что делать, и позвонила отцу, чтобы он разрешил взять собаку домой. Папа сомневался, но согласился. Но когда я принесла щенка, мама выгнала меня с ним на улицу. Даже воды в бутылку набрать не разрешила. Мне 18, я учусь на первом курсе и живу с родителями. Но я больше не хотела возвращаться домой, поэтому поехала к бабушке. Она не очень любит собак, у нее три кота, но нам со щенком была рада. А к вечеру приехал и папа, который сказал, что не смог повлиять на решение мамы, но сможет повлиять на ситуацию. Он снял нам квартиру, и теперь я с папой и щенком живу там. А мама осталась одна в четырехкомнатной квартире и говорит, что примет нас назад «только без животного». Но я уже привязалась к Вафельке, и не отправлю ее на улицу. Спасибо, что папа поддерживает меня в этом решении. © Палата № 6 / VK
«Любимый чемодан».
- Заказал такси после работы, настроения нет, все как обычно. Сел на заднее сиденье, поздоровался, назвал адрес, все как полагается. Едем, и вдруг я вижу, что из-за водительского кресла выглядывает... хвост! Представьте себе, хвост! Кошачий! Оказывается, этот водитель ездит на работу вместе со своим котом. А я еще удивился, как это у него за тысячи поездок средний балл остается пятеркой. © Не все поймут / VK
- У меня дочь просит котенка, хотя дома живет взрослая кошка. Она не воспримет котенка. Уже пробовали знакомить — рычит, забивается под мебель. Мне такой стресс для кошки не нужен. Объяснила это дочери. Она приняла этот факт. Но моя подруга — кошатница, каждый раз, как мы с ней видимся, начинает свою песню о том, что нам надо завести еще кошку. Что ребенок хочет, а я такая злыдня не завожу. И как только я уже не объясняла этой подруге, что ну нет. Она все равно считает меня черствой. Но у меня есть отличный аргумент. Говорю роди второго ребенка, и я сразу же заведу котенка. Пока вроде работает. © vykhodnye / Pikabu
«Когда она вот так на меня смотрит, мое сердце тает».
- Всегда была «кошатницей». Все детство и юности рядом со мной были кошки, и даже в редкие моменты их отсутствия я не думала, что заведу собаку. Собаки никогда не привлекали меня — я не ненавидела их, но и особой симпатии не испытывала. Все изменилось, когда я встретила будущего мужа. Незадолго до нашего знакомства он потерял своего любимого пса и очень скучал по собаке. Когда мы переехали в место, где разрешены питомцы, первым делом завели щенка — немецкую овчарку. Для него это был привычный выбор, а для меня это оказалось настоящим вызовом. Мне пришлось научиться терпению, пониманию и преодолеть свои предубеждения. Щенки требуют постоянного внимания, тренировок и ухода, что сильно отличается от заботы о кошках. Были дни, когда я думала, что не справлюсь. Но видя, как счастливо муж возится с собакой, я поняла, что она останется с нами. Сейчас, когда нашему «хулигану» восемь месяцев, он все еще требует много времени и усилий, но я продолжаю учиться и понимать, что все приходит с опытом. Теперь у нас трое бенгалов, чтобы удовлетворить мою любовь к кошкам, и наша неугомонная немецкая овчарка, которая стала важной частью семьи. © EdgeofSaturn / Reddit
- Жили в квартире моего благоверного. Завели щенка. За пустяковую провинность муж выкинул нашу собаку на улицу. Кинулась искать, развесила объявления, обещала награду — все напрасно. Прорыдала месяц, подала на развод и пообещала себе, что больше никогда не свяжу свою жизнь с тем, кто может так поступить с животным. Развелась, влезла в долги и купила свою квартиру, чтобы никто не мог мне диктовать как жить. И все равно продолжала ездить в тот парк, где бывший оставил моего любимца. И однажды случилось чудо — я увидела мужчину, который вел на поводке мою собаку. Пес меня узнал, но парень вовсе не рвался с ним расстаться. И я его даже где-то понимаю. Но он мне разрешил приходить и гулять вместе с ними. И кажется, что я нашла не только собаку, но и того, с кем я бы хотела быть вместе.
- Шел по улице, никого не трогал, тут — бац! Хаски. Красивый, грязный, ласковый и совершенно бездомный. А я так давно хотел себе собаку завести — уже и дом свой есть, и зарплата, и все возможности. Забрал, отвез в ветклинику, все у животины в порядке. Довольный привез домой. Первую неделю нарадоваться не мог — пес ласковый, да еще и бесплатный! Ну кто не любит халяву?! Через неделю он погрыз тапки. Но что там тех тапок? Тьфу. Потом он раздербанил подушку. Обидно, досадно, но ладно. Потом были пожеваны мои кроссовки. Потом зарядка для телефона, дверные косяки, кровать, диван, кресло. За месяц он уничтожил столько, что можно было бы купить самолет. Пришлось отвезти его к кинологу. Процесс обучения идет, но очень медленно, а грызет он все очень быстро. © Не все поймут / VK
Хаски - очень активные собаки, с ними надо очень долго гулять и бегать, а иначе они будут безобразничать дома. В Мурманске, где я живу, за городом есть загородный комплекс, где можно отдохнуть - с турбазой, где можно покататься в упряжке, которую тянут несколько хаски - скорость они развивают довольно приличную.
«Нашему хаски сегодня годик».
- До того как мы завели немецкую овчарку, я целыми днями могла валяться в постели, бесконечно листая соцсети. Мой парень часто находил меня в том же положении, в котором оставил утром. Сейчас все изменилось. Каждый день я делаю что-то новое с нашим хорошим мальчиком: мы гуляем, играем в мяч, учим команды. Я полюбила процесс тренировок и радуюсь его успехам, будь то новая команда или идеально выполненное упражнение. Мы даже завели друзей среди соседей — владельцев двух доберманов, с которыми устраиваем совместные игры — это то, что я никогда раньше не делала. Пока пес был щенком было тяжеловато и я иногда даже плакала, так уставала, но теперь все наладилось. © OurDevilLord / Reddit
- Взяла с улицы котенка. Пролечила, привила, купила игрушки и суперпремиум корм. Почти полгода пыталась завоевать его доверие — не-а. Единственное, что изменилось с первого дня пребывания дома — к лотку и кормушке ходит при мне и полежать в домике может. На руки не приходит, гладиться не дается, играет с удочкой по пару минут, потом уходит гонять мышей в одиночку. Сегодня отдала его девушке, которая отозвалась на объявление. Я хотела себе друга и делала для него все, что могла. Но эгоистичная пушистая морда, которой от меня нужен только корм, мне не нужна. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Бывшая мечтала о коте. Ее коллеги подобрали на улице котенка, хотели отдать в приют, но сначала попробовали найти «ему» — они говорили, что это кот, просто еще маленький — хозяев. В итоге я согласился взять его себе. Тогда мы жили еще не вместе, но у меня квартира была своя. Сразу на берегу договорились, что все траты и уход делим поровну. В итоге «кот» оказался мелкой и наглой кошкой. Ну и как водится половинке оказалось интересно только играть и тискать котейку, а весь уход постепенно лег на меня. Даже когда стали вместе жить само собой разумеющимся было что убирать лоток, насыпать корм, менять воду было моей обязанностью. Если я не насыплю корм — кошка останется голодной.
В конце концов, это стало поводом для капанья мне на мозг. Мол, ты кошку любишь больше, чем всех остальных, ты о ней слишком много заботишься. А что мне еще делать, если это никакая не живая игрушка, а беззащитное существо, которому нужен уход и лечение, а кроме меня это никому не надо? В итоге расстались. Вопрос с кем останется кошка даже не поднимался. Да и фигушки бы я ее отдал — очень привязана она ко мне. Да и я без нее загрущу. © Welshman / Pikabu
«Чемпион мира по пряткам».
- Мне 16 лет, и у меня была потрясающая собака — годовалая акита. Она была крупной, но невероятно послушной и преданной. Я проводил с ней почти все свое время и был единственным, кто по-настоящему заботился о ней. Семья редко обращала на нее внимание, считая ее слишком большой и грозной. Но для меня она была настоящим другом. Все изменилось, когда мама решила продать собаку. Ей хотелось питомца поменьше, который был бы похож на кошку и не выглядел так внушительно. Я не мог повлиять на ее решение, и через неделю моя акита ушла в другую семью. А мама принесла щенка — трехмесячного белого терьера. Он оказался милым и дружелюбным.И мои родные ведут себя с ним совсем иначе. Они активно участвовуют в уходе за щенком, нахваливают его за те же поступки, за которые рукгали мою акиту: прыжки от радости, игривый лай, веселую суету. Это сильно меня ранит. Чем больше времени я провожу со щенком, тем сильнее тоскую по своей собаке, думая, как несправедливо с ней обошлись. © ta4378 / Reddit
- Однажды зимой шел я на работу. Мороз, снег хрустит под ногами, утро как утро. Вдруг слышу где-то рядом «мяу». Остановился, прислушался, смотрю — в сугробе маленький котенок. Весь замерзший, дрожит. Сначала думал, что ничего сделать не могу, ведь спешу на работу, а дома животных никогда не было. Но пройти мимо не смог. Снял перчатку, взял его в руки — холодный, как кусок льда. Завернул в шарф, понес домой. Позвонил на работу, объяснил, что опоздаю. Весь день занимался котенком: согревал, поил теплым молоком. Он сначала даже двигаться почти не мог. Но потом немного ожил, стал тихо мурчать. Тогда я понял, что оставлю его у себя. Сейчас прошло три года. Из того слабенького котенка вырос огромный пушистый кот. Лежит зимой на батарее, летом растягивается на подоконнике. © Не все поймут / VK
- Встречались с парнем уже 4 месяца. Встал вопрос совместного жилья и сразу же появились сильные разногласия. Я сейчас живу в квартире вместе с котом, ему уже 7 лет. Мой парень ужасно не любит котов, и тут дело не в аллергии, а в личной неприязни. Он категорически против, чтобы я перевозила кота в нашу общую квартиру, а я его бросить не могу. Родителям отдать не получиться, потому что у мамы аллергия, у друзей — собаки. Парень даже предлагал отдать в приют моего любимчика, а взамен мне купить любое другое животное. После таких слов, не раздумывая ни минуты, разорвала с ним отношения. Жаль потраченного времени, но кот для меня дороже. © Не все поймут / VK
«Мой котенок в день, когда я принесла его домой».
- Никогда не собиралась заводить комнатных собак! Ну, вот даже мысли не было. У меня же кошки, которые с собаками не дружат. Случайно прочитала объявление на сайте: «Отдам собаку в добрые руки». И вот уже вечером у нас этот чудо-пес! Неожиданно очень большой, несчастный и напуганный. Оказывается что мужу всегда нравилась эта порода — бассеты — а я никогда даже не подумала бы, что такой пес может быть моим. С утра мужу на работу, а я всю ночь сидела и плакала вместе с собакой, он оказался весь больной. Пролечились, поправились. Наладили контакт, что было крайне не просто, и через некоторое время мы не могли представить как раньше без него жили! Скажу больше, так сильно влюбились в эту породу, что через полтора года уже осознанно взяли еще такую же брошенку несчастную. Вот так и живем, любим их всех очень и кошек и собак. © Иринка Лазарева / ADME
- Был против чихуа, о котором так мечтал ребенок.
— Ты не будешь с ним гулять.
— Буду, честное слово буду!
— Тебе надоест всё это через неделю, потом придется заставлять.
— Не надоест! Никогда никогда не надоест!
Так у нас появился Макс. И что вы думаете? Думаете ребенку очень быстро надоело гулять каждый день с собакой? Думаете ребенок каждый раз, идя гулять, не хочет брать собаку? Конечно! Это почти всегда так работает. И никакого смысла напоминать об обещаниях, клятвах и «честных словах». Дрессировать и обучать? Больше чем на 2 минуты у ребенка не хватает усидчивости и упорства. Угадайте теперь кто берет с собой чихуа всегда и везде? Кто теперь мирится с тем, что вся машина в шерсти? Кто терпит наглое вторжение под одеяло, когда под утро становится прохладно? Ну вы, наверно, уже поняли. Конечно именно тот, кто был больше всех против, когда решался вопрос о том, чтобы «завести собачку». Люди, которые далеки от домашних животных, порой, советуют пригрозить ребенку, мол, отдадим собаку в семью, в которой о нем будут тщательнее заботиться и сильнее любить. В общем это так не работает. Приходится гулять и любить... куда ж мы без него теперь?.. © trapwalker / Pikabu
«Этот уголочек дивана принадлежит ему».
- Считается, что собака должна подходить под ваш образ жизни, а не под тот, о котором вы мечтаете. И я с этим согласна. Но наш щенок оказался у нас случайно: его бросили, когда ему было всего две недели. Мы не планировали заводить собаку еще как минимум лет пять, но раз уж она с нами, делаем все, чтобы ей было хорошо. С ней моя жизнь изменилась. Я всегда мечтала больше гулять, ходить в походы, но находила миллион оправданий: то жара, то холод, то усталость. Теперь у меня нет выбора. Щенку нужна прогулка, и если раньше это было 10 минут, то теперь — 50. Хотела питаться здоровее, но чаще ела вне дома. Теперь я беру обед с собой, чтобы успеть вернуться домой, сводить собаку в парк и покормить. Щенок вынуждает меня убирать чаще: ее игры на заднем дворе и любовь к коробкам не оставляют мне шансов. Вместо того чтобы провести выходные на диване, я за два дня побывала в четырех разных парках. Она помогает мне добиваться целей, и хотя это бывает утомительно, я благодарна за то, что моя жизнь стала активнее и насыщеннее. © CaptainetteTeetee / Reddit
- У нас две кошки, которые стали частью нашей семьи достаточно давно. Когда семь лет назад мы переехали за границу, то взяли их с собой, хотя многие не решаются на такой шаг. Мы всегда заботились о них и любили их. Но с рождением нашей дочери что-то изменилось. Мы все еще любим наших кошек, но теперь у нас нет прежних сил и терпения, чтобы уделять им столько внимания, сколько раньше. Забота о новорожденном требует невероятных усилий, и теперь кошки уже не являются центром нашей вселенной. Раньше я мечтала, чтобы ребенок рос рядом с ними, а сейчас иногда кажется, что ухаживать одновременно за малышом и двумя кошками — это слишком. Мы все так же заботимся о наших питомцах, но наши отношения с ними стали другими. © factotum- / Reddit
«Моя кошка легко обгорает на солнце. Наконец-то она согласилась носить шляпку — теперь может подольше дремать на солнышке».
- Дочка просила лет с 9 хаски. Тогда мода на них пошла, к тому же у бабушки нашей собака была и дочка знала что ей предстоит. Как-то приезжали знакомые на несколько недель с самоедом и дочка, ей уже тогда 10 лет было, бегала гулять с ним каждый день после школы. Глядя на такое, наши сердца с супругом дрогнули и через год с небольшим мы взяли щенка. Вот уже шестой год периодически приходится напоминать дочери, что это она хотела и просила собаку, чтобы хоть раз — два в неделю вывела ее погулять. Запал прошел где-то через полгода. Зато младший сын, которому почти пять, счастлив, что у него такой крутой пес есть. С удовольствием ходит гулять с нами в любую погоду. © MARINAKosty / Pikabu
- Моя собака очень любит людей. Когда родился ребенок, она моментально приняла его в свою стаю и теперь постоянно присматривает за малышом. На большинстве фотографий ребенок вместе с собакой. И тут внезапно у бабушек и дедушек с этим проблемы: «Уберите собаку от ребенка!», «Собака его покусает!», «У ребенка появится аллергия!» Присылаю фото с ребенком, и если там рядом собака, получаю в ответ кучу злобных смайлов. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А вот еще несколько статей о хвостатых любимчиках и их людях: