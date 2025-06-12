20+ историй о спасенных котиках, которые пережили трудные дни — и теперь мурчат от счастья

Несмотря на свою независимость и гордый нрав, кошки не всегда справляются с жизненными передрягами в одиночку. Болезни, холод, голод и равнодушие — все это может сломить даже самого упрямого хвостатого странника. К счастью, на их пути встречаются люди с большим сердцем. Мы собрали истории и фотографии тех, кто не прошел мимо — и чья забота превратила кошачью беду в мурчащее счастье.

«Юки был совсем больной, когда я его забрала. А вот каким он стал теперь — шесть лет спустя»

«Честно, такого кота вы еще не видели. Это как младенец в доме. Мяукает без умолку (сиамец все-таки), и ему постоянно нужно внимание, хоть обдай его любовью с ног до головы. Лезет на плечо, подставляет пузо — он обожает, когда его чешут именно там. А еще он может часами сидеть у меня на руках и мурлыкать, как будто другого счастья ему и не надо. Я правда счастлива, что когда-то его нашла»

«Нашли этого крошку, орущего ночью в кустах»

«Отвезли его домой, помыли (моя девушка нашла так много блох) и накормили. На следующий день мы пошли к ветеринару, чтобы его осмотрели и сдали анализы. Ему нужно было имя, ну мы и выбрали — Тотально Активный Кот-Обнимашка, сокращенно Тако».

«Я нашел ее на даче в заброшенном сарае. Она была очень слабенькой, но нам удалось ее выходить. Теперь она живет в любима семьей и обожает коробки»

«Из-за болезни мои предки хотели отказаться от нее. Забрала к себе и выходила»

Нельзя просто пойти и завести одного кота

Подруга покупала мейн — куна. Созвонилась с клубом, внесла предоплату. Сказали: «Забирайте». Выходит из подъезда, а в кустах какой-то кипиш: птичий гомон, чей-то вой. И прямо под ноги ей вываливается нечто лохматое, грязное и хрипящее. Оказалось, в кустах вороны обижали котенка, но тот упорно, сквозь ветки шиповника, продрался к дороге и упал подружке под ноги. Пришлось сажать в переноску и бегом тащить к ветеринару. Вороны котейку знатно потрепали, остался он в ветклинике. Съездила подружка за своим мейн-куном, а через неделю поехала за найденышем, забрала из клиники и привезла домой. И так хорошо эти два типа спелись, что уже 8,5 лет на одной лежанке спят в обнимку, не разлучаются практически никогда. © Евгения Андреева (Л-Г) / Dzen

«Я нашла этого кота свернувшемся калачиком в парке, где я работаю. У него было множество инфекций и дефицит веса. Мы его вылечили и он набрал приличный вес. Теперь это мой мальчик»

«Нашли 4-месячного котенка посреди проселочной дороги. Добро пожаловать в нашу семью»

«Нашел маленького оранжевого мальчика, застрявшего на дне ливневой канализации, и теперь у меня есть новый лучший друг! Познакомьтесь с Тео»

Когда кот выбирает тебя — уже не отвертишься

У меня не стало старенького кота и я начал искать котенка. Хотелось и красивого, и от кошки мышеловки, так как живу в частном доме. Как-то возле сарая увидел котенка, рыже-белого. Худой, грязный. Ел замоченный комбикорм для кур. Не понравился он мне. Но не стал прогонять. Вечером пришла кошка и увела его. И так продолжалось несколько дней. Днем приходит, а вечером кошка уводит. Потом этот котенок притащил к нам крысу чуть меньше себя. Я ему говорю: «Остаешься у меня с условием, что будешь ловить мышей». И он остался. Кошка несколько дней за ним приходила, а он не пошел. Начал домой таскать все. Мышей, крыс, ящериц. Ужа раз притащил и несколько раз сусликов. Вырос, весь в шрамах. Настоящих боевой кот. Вот смотрю на его рыжую, бандитскую морду и думаю: ведь это не я его выбрал, а он меня. © И / Dzen

«Спасли его с улицы. Только посмотрите, как он доволен»

«Я взял его с улицы несколько месяцев назад. Теперь посмотрите на него — вот на что способны тунец и любовь!»

«Он был абсолютно диким уличным котом, мои родственники забрали его к себе»

Иногда кота даже и заводить не приходится, он заводится сам собой

Ночью слышим — кричит кот, будто в квартире, а мы ничего не можем понять, ведь у нас нет животных. Наутро выяснили, что это бездомный котенок провалился в электрический щиток, и орет оттуда. Мы благополучно его вытащили. О был худой, облезлый, голодный. Остался с нами, назвали Тесла. Семь килограмм весит этот красавец теперь. © Подслушано / VK

«Он превратился из маленького несчастного котенка в счастливого кота»

«1.5 года назад эта маленькая беспризорница подошла к нам и мяукнула. Она явно очень нуждалась в доме и теперь у нее есть все, что нужно»

Кот, у которого не осталось прошлого — но зато появилось настоящее

Летом сидим с женой на даче на веранде. Жена жарит сырники на ужин, смеркается. Вдруг магнитная антимоскитная сетка на двери разошлась и в нее просунулась здоровенная белая морда, с хриплым «Мур-р». На запах пришел огромный белый кот. Мы сначала приняли его за котенка: весь в клещах, шерсти почти нет — кожа просвечивает. Но очень воспитанный и интеллигентный. С нашим котом подружился моментом. Вынули клещей, отвезли к ветеринару. Там выяснилось, что коту примерно 2-3 года, кастрирован и он чистокровный мейн-кун! За оставшиеся до зимы два месяца обошли всех вокруг, смотрели все объявы о пропавших — нет. Перед зимой забрали домой. Сейчас это огромный, весом в 9,5 кг невероятно пушистый — 10-15 сантиметровая белая нежнейшая шерсть — красавец-кот. Что у него случилось, почему оказался на улице, почему так отощал, почти как мумия, почему лишился почти всей шерсти? Загадка! Вот уже второй год этот невероятно умный, ласковый, но с характером, котик скрашивает наши дни. © Виктор Zavropod / Dzen

«Найдена совершенно больной посреди улицы, теперь она здорова и любима»

«Прежние хозяева переехали и бросили ее, но теперь она обрела новый дом»

«Он прожил на улице 2-3 года, перенес сильные морозы»

С котом шутки плохи — в раз найдет все, что плохо лежит

Подруга подобрала на улице кота, принесла домой. Ночью спит и вдруг слышит очень странный шум, забегает в коридор: на полу валяется распотрошенная сумка, а у кота изо рта торчит пачка успокоительного «Персен». Кот вытащил таблетки из сумки и таскал по всему коридору, что-то унюхал. Оказалось, что это успокоительное их привлекает похлеще валерьяны. Подруга с котом живет душа в душу, но таблетки старается убирать от него подальше.

«Ее нашли под мусорными контейнерами за рестораном, сейчас ей намного лучше»

«На самом деле это он меня спас и делает с тех пор делает каждый мой день намного лучше»

«Как будто мне нужен был еще один кот»