17 трудоголиков, у которых, кажется, произошел системный сбой

Крыса посмотрела на меня и голосом моей жены сказала: «Ты что, с ума сошел?»
Не могу остановиться смеяться 😂😂
Иногда работа не отпускает нас даже во сне или на отдыхе. Профдеформация и привычки — это ведь не шутки! Вот несколько историй людей, которые ушли с работы домой, но работа следует за ними по пятам.
Была похожая история. Дрался с кем-то во сне и пнул изо всех сил. Попал по стене. Очень больно было.