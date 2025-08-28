17 трудоголиков, у которых, кажется, произошел системный сбой

Интересное
2 часа назад

Иногда работа не отпускает нас даже во сне или на отдыхе. Профдеформация и привычки — это ведь не шутки! Вот несколько историй людей, которые ушли с работы домой, но работа следует за ними по пятам.

  • Я автослесарь по ремонту КамАЗов. Моя жена говорит, что я вечно во сне что-то чиню. А самый прикол был, когда я сказал: «Надо нам руль на КамАЗе поменять».
    — Какой руль? У нас и КамАЗа-то нет.
    — Но поменять-то надо. © kyla616 / YouTube
  • Работаю с собаками. Когда ко мне приехала в гости мама, я запускала ее в дом по команде «домой». Зато когда фотографировала маму на фоне достопримечательностей, после каждого снимка так хвалила, что мама осталась в полнейшем восторге. Еще автоматически хвалю прохожих за правильные действия: какой-то парень подъехал к мусорке, чтобы выбросить бутылку, а я ему: «Good boy!» © pannikinjuli
  • Работаю геодезистом. При передаче тахеометра напарнику из рук в руки, прежде чем разжать пальцы, спрашиваю его: «Взял?» И не отпускаю прибор, пока не услышу от него подтверждения. Недавно заметил за собой, что говорю это на автомате. Например, передаю кружку другу и спрашиваю: «Взял?» © bablja / Pikabu
  • Я педагог и могу 10 раз объяснить одно и то же, но разными словами, без психов и нервотрепки. И мне нравится использовать годами выработанный «успокоительный взгляд», и поставленный педагогический голос. Вот так и в ЗАГСе на своей же свадьбе я выстроила и угомонила свою толпу гостей за 1 минуту, работница ЗАГСа пригласила меня работать к ним. © olive.in.berlin
  • Мама работала вице-президентом в крупной компании. Однажды в час ночи в одном из зданий сработали сигнализации, и нам домой позвонили, чтобы мама помогла все отключить. Она берет трубку и выдает: «Не волнуйся, это просто сигнализация для лекарств от менопаузы». © youngatbeingold / Reddit
  • Я однажды стояла в очереди за парнем, у которого капюшон куртки был вывернут наизнанку. Задумалась о чем-то и вывернула его как положено. Парень оглядывается на меня в шоке... А я: «Ой, простите, я просто в детском саду работаю». Посмеялись оба. © ya_strandjord
  • Работаю курьером. Друзья отметили мою манеру подтверждать в конце разговора полученную информацию. Друг приглашает встретиться, и я в конце разговора: «Итак, заведение такое-то, адрес такой-то, 19:00, все верно?» © Gennadiy78 / Pikabu
  • Подруга решила меня свести с парнем. Договорились встретиться в кафе. Пришла туда уставшая, после смены, села напротив и выдала такое, от чего пацан вышел в туалет и оттуда не вернулся: «Снимайте верхнюю одежду».
  • Я четыре года работала в зоне приемки магазина. Был трудный период, когда приходилось рано вставать и поздно уходить. Я принимала товар днем и даже во снах. Однажды принимаю хлебушек рано утром — и вдруг просыпаюсь от будильника в своей кровати. «Ааа! Я не закончила!» — и быстро снова уснула, чтобы допринять хлеб. © PanikAAAAAA / YouTube
  • Я уже 30 лет операционная сестра, муж — анестезиолог. После последних ночных я отсыпалась, и мне приснилось, что коллега стучит в дверь: срочное кесарево. Я в трусах и майке вскакиваю и кричу: «Петр, я готова!» А муж спокойненько так: "Ну вот и славненько. Будем оперировать или сначала в магазин съездим? «Старшая дочь говорит: «Мама, а Петр — это наш новый папа?». Короче, ржала вся семья. © i.b-r1177 / YouTube
  • Я год училась на актера дубляжа. Решили с мамой сходить в оперетту, и в итоге весь спектакль я смотрела только на то, как актеры открывают рот на разных звуках © Лика Безумная / ADME
  • В типографии, где я работаю, водятся огромные крысы. Недавно мне приснился сон: по комнате бегала огромная крыса. Она гонялась за мной, а я пытался спрятаться за печатной машиной. Крыса запрыгнула на станок и приготовилась к прыжку. Я ударил ее ногой, и она упала на пол. Крыса посмотрела на меня и голосом моей жены сказала: «Ты что, с ума сошел?» Оказалось, что я во сне пихнул жену. Четыре дня прошло, а она до сих пор припоминает. © Рабочие истории / VK
  • Мой муж работал в обувном магазине — обувь продавал даже во сне. Потом устроился в салон связи и по ночам перечислял мне, что входит в той или иной тариф. Но вишенка на торте — его работа менеджером. Теперь он меня по ночам продавать учит. © No_Dragonfruit_9656 / Reddit
  • Работаю на скорой. У меня были сутки сплошь из вызовов, где требовалось снимать ЭКГ, спать было некогда. Еду со смены на вторую работу и на всю маршрутку вместо просьбы об остановке выкрикнула: «Расслабимся и помолчим!» Выражение лиц пассажиров словами не передать. © Юлия / ADME
  • Я метролог со стажем, то есть во всем люблю точность. В задумчивости я ввела пин-код в банкомат и последнюю цифру машинально округлила (например, вместо 4 нажала 5) — и так три раза подряд. В метрологии при подсчетах обязательно применяется округление чисел, и часто только в большую сторону. В итоге карту заблокировали. © Ksaverija / ADME
  • Я швея со стажем, сейчас в основном занимаюсь ремонтом одежды (на это уходит меньше времени, чем на индивидуальные заказы, и обработка идет быстрее). Постоянно обращаю внимание, кто во что одет: как сидят брюки, правильно ли подшиты, не торчит ли подкладочная ткань, как скроен рукав (платье или блузка), какой принт полнит, а какой стройнит и так далее. Особенно бросаются в глаза вещи из ткани в клетку — рисунок необходимо подгонять по всему изделию, если оно скроено не по косой. Замечаю, если одежда перешита, отремонтирована или «с чужого плеча». Люблю свою работу, свое дело. Уважаю ручной труд и мастеров, которые виртуозно владеют своим ремеслом. © Евгения Гайдамака / ADME
  • В свободное время я сижу на сайтах знакомств. И благодаря этому поняла свой диагноз — профессиональная деформация. Нормального мужчину для отношений в сети не найти. Поэтому, как только я понимала, что у нас ничего не получится, я все равно продолжала переписку: выясняла навыки, подробности о нынешнем месте работы — и начинала хантить. Итог: несколько десятков закрытых вакансий за год. И я все еще одна. Трудоголизм меня погубит. © Не все поймут / VK

А для тех, кого не отпускает тема работы, у нас есть классная статья: 14 диких вопросов на собеседованиях, которые поставили соискателей в полный тупик.

Комментарии

Уведомления
Евгений Молотов
22 часа назад

Крыса посмотрела на меня и голосом моей жены сказала: «Ты что, с ума сошел?»
Не могу остановиться смеяться 😂😂

-
-
Ответить
ЧРА
21 час назад

Была похожая история. Дрался с кем-то во сне и пнул изо всех сил. Попал по стене. Очень больно было.

-
-
Ответить

Похожее