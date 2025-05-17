15 забавных доказательств того, что мужчины и женщины на все смотрят по-разному
Народное творчество
41 минута назад
Люди, связанные отношениями, часто обнаруживают, что у них со второй половинкой может быть кардинально разный взгляд на одни и те же вещи. Иногда это приводит к ссорам, разногласиям и недопониманиям, а порой выливается в уморительную историю и делает связь между влюбленными только крепче.
- Думала, таких людей не бывает, но пару лет назад познакомилась на работе с женщиной, которая реально никогда не показывалась мужу без макияжа. Она ложится спать позже, встает раньше, и все ради того, чтобы муж видел ее только «красивой», и штукатурки там хватило бы на пятиэтажный дом. Я вежливо молчала, ну а она несла в массы мысль о том, что так и должна делать «Настоящая Женщина». Недавно ее прищучила одна неприятная болячка, ее положили в больницу, и там было не до косметики. И муж, когда принес еду, жену свою не узнал. Ей пришлось специально звонить, чтобы он убедился, что это она, просто без макияжа. По возвращении домой он с ней развелся, потому что она его почти 6 лет обманывала. Она восприняла это как подтверждение своей теории. Я даже и не знаю, кто больший балбес в этой ситуации — муж, который 6 лет не видел, что его жена накрашена, или эта женщина. © Карамель / VK
- Когда я забеременела, мы встречались с парнем 5 лет. Он предложения не сделал, но мы купили квартиру, жили, как семья, но без штампа. Родили еще двоих детей. И у людей челюсти отвисают, когда узнают, что мы не женаты. А муж эпично заявляет: «А я пока что не готов. А что вас так удивляет? Это вообще-то очень серьезный шаг!» © Мамдаринка / VK
- Моя история любви началась немного забавно. Все началось с того, что решили мы с подругой съездить в другой конец города в магазин за булочками. Настроение у нас было как раз на поиск приключений. В итоге, мы встретили знакомого и попали на шашлыки с его друзьями. А когда шашлыки были готовы всем разложили на тарелочки по два кусочка. Вот только одному не хватило и я без задней мысли просто отдала один свой. После, этим же вечером, я получила штраф за рулем, когда накосячила на перекрестке. Все меня успокаивали и только тот, с кем я поделилась шашлыком, говорил, что так мне и надо, мол, внимательнее нужно быть. С того дня мы с ним практически не расставались, живем сейчас вместе уже больше года. А когда он говорит, что я его проклятие, я отвечаю, что так ему и надо. © Карамель / VK
- Отправила мужа в магазин, предварительно написав список. Зная мужа, список составила со всеми подробностями и уточнениями, где только могла. Вернулся муж, разбираю пакет, и не нахожу кашу детскую. Я к нему: «Где? В списке была под номером 1», а он мне: «Так вон и гречка, и рис, и овсянка». То есть, именно так выглядит каша детская безмолочная для младенца, по субъективному мнению моего мужа. Но надо отдать должное, аргумент: «А что в крупах этих молоко есть, по-твоему?» — действительно резонный. © Палата № 6 / VK
- Обзавелись дачей, там нужно ремонт делать, стал потихоньку приобретать себе необходимые инструменты. Жена за каждой покупкой уточняет зачем оно мне надо, приговаривая, что мне некуда тратить деньги и можно бы и обойтись без этого. Ага, конечно, вот только я купил набор лезвий строительных, а через час уже застал жену, вырезаемой ними какую-то поделку для ребенка в садик. Приобрел болгарку, пришел с работы, а она ею лак со старого шкафа снимает, говорит перекрасить решила. Со сваркой та же беда — сидит фигурку какую-то из старых труб делает. Про молоток и отвертки я вообще молчу... Мне кажется я единственный в мире мужчина у которого женщина забирает все инструменты для себя. © Карамель / VK
- Я заметила, что когда женщины предлагают вам что-то понюхать, обычно это что-то приятно пахнет. А вот если мужчина, то лучше приготовиться к тому, что это будет худший запах в вашей жизни. © sparkinsky / Reddit
- Муж пишет: «Смотри, что ты оставила в ванной. Тебе же к врачу надо, только я не знаю, кто такое лечит. Что у тебя с ушами? Откуда зеленый цвет?» Объяснила ему, что красное — это помада, а зеленое — тени. И тут его озарило: «Так вот почему палочки так быстро заканчиваются!» Для него стало открытием, что ватные палочки можно использовать не только для ушей.
Я думаю, жена не навсегда инструменты забрала себе: так и быть - даст попользоваться! :) И какая же она всё таки умелица у него: и болгаркой работает, и сварку освоила.
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- После того, как мы с женой начали жить вместе, я обнаружил, что моя она никогда не издавала звуков громче, чем при обычной вежливой беседе. Ни один человек из всей ее семьи никогда не слышал, чтобы она кричала, повышала голос, вскрикнула при удивлении, ничего. Если ее напугать, она просто ахнет и отпрянет назад. Если она ушибет палец на ноге, ее первая реакция — скривиться и замолчать. Я же полная ее противоположность. Если я ударюсь пальцем ноги, то люди в соседней квартире тут же узнают об этом. А уж если меня пощекотать, то визг будет стоять такой, то уши заложит. © Unknown author / Reddit
- Жили с девушкой в моей квартире. В один прекрасный день, вернувшись с работы, не смог попасть домой, замок был новый. Через пару часов мне выкинули сумку с моими вещами. После этого я вызвал службу по вскрытию дверей и полицию. Оказалось, что мадам решила разорвать отношения, но съезжать с квартиры ей было некуда, а я, следуя ее логике, мог уехать жить к родителям. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Забираю после работы жену. Садится в машину, на меня поглядывает. Вдруг ни с того ни с сего начинаются наезды, что я ничего не замечаю. Я спрашиваю, мол, что я должен заметить, а она отвечает, что подстриглась. Взглянул, а эта страдалица cидит в шапке. © Интересно / Telegram
- Звонит сегодня моя девушка, рыдает. Обидела, мол, ее мама, оскорбила, наговорила всякого и обозвала! Я давай ее успокаивать, надо же что-то было сказать. Ну и сказал: «Милая, не плачь, возможно, твоей маме не хватает культуры, раз она тебя так оскорбила». Тут моя девушка перестает реветь и как заорет: «Замолчи, никто не имеет права оскорблять и ругать мою маму, кроме меня», — и кладет трубку. Такая вот логика. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с пластическим хирургом. Все свидание рассказывал о болезненном разводе и что согласен только на сожительство. Намекал на свое финансовое положение, зачем-то открывал мобильный банк и показывал свой счет. А после встречи внезапно прислал СМС — попросил перевести деньги за еду, которую я съела. © Подслушано / Ideer
- Удивляюсь, что мой муж помнит дорогу к месту, где мы были 20 лет назад, но не может вспомнить, где он оставил свои очки 2 минуты назад. А еще он не любит пробовать что-то новое: марку автомобиля, ресторан, напиток. Но в то же время именно он, когда мы едем в отпуск, выбирает там для нас весьма необычные развлечения. © BEFEMS / Reddit
- Я обычная брюнетка с неидеальной фигурой, неровными зубами. В целом довольно милая. Но стоит мне накрасить пухлые губы красной помадой — я преображаюсь. Кардинально два разных человека. Со мной сразу все пытаются знакомиться, делают комплименты, для меня открывают двери, мне предлагают помочь донести пакеты из магазина, на работе мужчины всегда останавливают свой взгляд и охотнее реагируют на мои просьбы. Но стоит стереть красный цвет — я снова чувствую себя неприметной. © Подслушано / Ideer
- Недавно увидел, что жена смотрит видео с мужчинами: как они танцуют, готовят и все такое. На мое недоумение она сказала: «А что такого? Я просто смотрю». Ну ок. На следующий день я демонстративно смотрел такие же видео с женщинами. Но почему-то мои аргументы в стиле «Я просто смотрю» не прокатили. © Подслушано / Ideer
Если вы любите читать подборки историй об отношениях, то милости просим заглянуть и в эти:
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