12 случаев, когда вторая половинка превзошла все ожидания

Это из тех детей, которые в школе говорят, что этот предмет им не нужен. У них каждый день полон новизны и открытий.
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Герои нашей статьи доказали: каждый человек способен удивить — и порой совершенно неожиданно. Особенно весело, когда кажется, что знаешь свою вторую половинку до последней мелочи, а она вдруг выкидывает такой фокус, что глаза на лоб лезут.
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Это из тех детей, которые в школе говорят, что этот предмет им не нужен. У них каждый день полон новизны и открытий.
Телефон заменил «спишусь» на «спишь» — прим. ADME.