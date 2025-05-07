12 случаев, когда вторая половинка превзошла все ожидания

Герои нашей статьи доказали: каждый человек способен удивить — и порой совершенно неожиданно. Особенно весело, когда кажется, что знаешь свою вторую половинку до последней мелочи, а она вдруг выкидывает такой фокус, что глаза на лоб лезут.