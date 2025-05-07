12 случаев, когда вторая половинка превзошла все ожидания

Истории
4 часа назад

Герои нашей статьи доказали: каждый человек способен удивить — и порой совершенно неожиданно. Особенно весело, когда кажется, что знаешь свою вторую половинку до последней мелочи, а она вдруг выкидывает такой фокус, что глаза на лоб лезут.

А еще обязательно загляните в бонус!

  • В 16 лет я работала в кондитерской. Ко мне мальчик каждый день ходил, покупал сто грамм ирисок и смотрел влюбленными глазами. Прошли годы, мне 27. Я — хозяйка кафе. Заходят два парня и один из них говорит: "Вы будете моей женой, потому что я в детстве был влюблен в продавщицу конфет. Вы очень на нее похожи, одно лицо. Через три года поженились (муж младше меня на 7 лет). Нашей дочке 30 лет. Есть внучка. © Фаина Р / Dzen
  • Мне было 10 лет, гуляла во дворе дома и меня сфотографировал сосед. На фото в кадр попали проходившие мимо парень с девушкой, лет 18-20. Прошло 10 лет, я вышла замуж и мой муж, рассматривая однажды мои детские фото, узнал в этом парне себя и девушку, с которой тогда дружил! © Alla / Dzen
  • Я в одной комнате в телефоне сижу, он в другой по клавиатуре клацает. Потом входит и так без затей: «Открой почту, там от меня предложение подать совместное заявление. В ЗАГС».
    Люблю его, незамысловатого. © Ната / Dzen
  • На днях жена звонит с претензией: «Ты с кем мне там изменяешь? Признавайся быстро! Где она у тебя: на работе, в подсобке или на кухне? Сюда давай ее!» Я в полном шоке выслушивал сотню претензий. Жена думала, что я ей изменяю с несуществующей девушкой. Пришлось успокаивать ее и узнавать все. Оказалось, что наша четырехлетняя дочь взяла ее телефон, начала мне звонить, а автоответчик сообщил, что я сейчас вне сети. Дочь и подумала, что это женщина какая-то говорит. © Палата № 6 / VK
  • Мой парень отказался есть базилик, который я купила в продуктовом магазине, потому что растение в горшке. Я спросила, где, по его мнению, фермеры хранят продукты, и он ответил, что у них есть «специальные зоны», которые стерилизуются. А мое растение, мол, несъедобное. Я просто смотрела на него ошарашенно. Не знала, как и реагировать. © buttery****** / Reddit
  • Мы через месяц общения подумали, что ребенка хотим. Когда получился, мне было сказано: «Ну че, жениться, наверное, надо, когда заявление подавать пойдём?» Сходили, 21 год вместе, пятеро детей, четверо животных, три квартиры. Вроде разводиться не собираемся. © Frady / Dzen
  • Всегда приезжаю в офис одним из первых. Меня с улыбкой встречает уборщица — пожилая женщина, которая уже несколько лет вычищает до блеска каждое наше офисное помещение. С ней всегда ее муж: ходит за ней, помогает, носит тяжелые пакеты. Гениальный мужчина. Я думал, что он у нас тоже трудоустроен, но нет. Человек работает в другом месте, но каждое утро он приезжает со своей женой, помогает ей и выносит мусор, потом едет к себе на работу. Как по мне, это достойно уважения. © Палата № 6 / VK
  • Давным-давно у меня были серьезные отношения длиной в 4 года. Он познакомил меня с семьей, сделал предложение. А вскоре я узнала, что жених мне изменяет. Причем узнала эту новость из сообщения от некоего анонима, который скинул мне скриншоты переписки жениха с любовницей. Тот даже не отпирался, лишь просил прощения и клялся, что больше ни-ни. Естественно, я ушла.
    Спустя какое-то время мне написал его старший брат. Осторожно поинтересовался моими делами, пригласил прогуляться и развеяться. А я взяла и согласилась. Ни на что серьезное не рассчитывала. Просто захотелось насолить изменщику хотя бы такой мелочью. Но при личных встречах мне удалось взглянуть на его брата иначе. У нас завязались отношения, мы поженились. Их семья нормально все восприняла, но не бывший, конечно. И лишь сейчас, после 8 лет счастливого брака, я узнала, что тем анонимом был мой нынешний муж. © Подслушано / Ideer
  • Я не просто удачно вышла замуж, а сорвала джекпот. Несмотря на то, что муж рос в полной семье, его папа дома был редко, он моряк. Воспитывала сына мама. Она его научила стирать, убирать, гладить, готовить. Полы муж моет лучше, чем я. За 2 года, что мы живем вместе, он накупил всякой техники в помощь. Но я никогда не забуду нашу первую совместную ночь. Просыпаюсь я, а любимый ползает на карачках по полу. Я сначала даже не поняла в чем дело. А у него по плану была утренняя влажная уборка. У меня был шок. Зато рядом с ним и я стала хозяйственнее. Но все равно рада, когда прихожу с работы поздно, а дома уже убрано и наготовлено. Сказка. © Рабочие истории / VK
  • Оказывается, мой муж всегда думал, что пчела и оса — это одно и то же насекомое, только в разное время года. Типа пчелы летом превращаются в ос. Люблю его, но как можно было до такого додуматься? © JobRich7841 / Reddit
Влад
1 день назад

Это из тех детей, которые в школе говорят, что этот предмет им не нужен. У них каждый день полон новизны и открытий.

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  • Пошел я в сад за дочкой. Встретил друга, он сказал: «Наши дети в один сад ходят, пошли, я сына заберу». Пришли, а друг сына найти не может, зовет воспитателя: «Где мой сын?» Воспитатель так внимательно осмотрела его и отвечает: «Вообще-то ваш сын уже неделю дома. Ваша жена говорит, что болеет». © Палата № 6 / VK
  • За 10 лет отношений не слышала от мужа ни единой жалобы. Утомление, отравление, простуду переносил стойко и никак не подтверждал стереотипы о поведении болеющих мужчин. Но вот стоило мне подарить ему конструктор и не убрать его из-под ног! Маленькая деталька, впившаяся в ногу, заставила 100 кг мужественности визжать на весь дом. Теперь зову его не иначе как «мой Ахиллес». © Подслушано / Ideer
  • Муж такой: «Терпеть не могу кошек!» А потом дочка у него котеночка на день рождения выпросила. Теперь у нас, блин, четыре кошки! Четыре! И всех он притащил. А вчера сказал, что терпеть не может собак. А сын щенка просит. Чего-то я волнуюсь теперь. И не откажешь — муж все-таки любимый. Лучше бы он какую-то полезную на даче скотину терпеть не мог! Куриц там, гусей. © Подслушано / Ideer

Бонус: когда телефон сделал автозамену, а муж решил не задавать лишних вопросов

Телефон заменил «спишусь» на «спишь» — прим. ADME.

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