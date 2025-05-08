12 человек, которые «в нагрузку» к мужу или жене получили и их родственничков

Все истории об очень странных родственниках, но больше всего потряс "мой брат жены". Это ж кто такой? Брат мужа или брат жены? Или общий брат? Тема как-то не раскрыта. Из дальнейшего понятно, что это брат жены, но зачем же его муж называет "мой" - как-то не очень понятно.