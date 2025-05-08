Я предлагаю тем, кому не нравится моя еда, свежую капусту или не портить всем аппетит.
12 человек, которые «в нагрузку» к мужу или жене получили и их родственничков
Иногда, выходя замуж или женясь, люди получают не только вторую половинку, но и полный «набор бонусов» в виде тещи, свекрови, дядь, теток и прочих родственников. В этой подборке — истории как раз об этом.
- Жена брата моего мужа при каждой встрече жалуется на нехватку денег. И не просто один раз — это постоянно. То на комбинезон ребенку денег нет, то на обувь, то на трусы. Мы приезжаем не с пустыми руками, ребенку всегда что-то привозим, но денег напрямую не даем. Может, мой муж и помогает брату, не знаю. Муж работает на Севере, брат тоже попробовал — месяц поработал, тяжело, ушел. Честно, начинает напрягать постоянное нытье. У нас тоже не всегда все гладко с финансами, но мы об этом всем не рассказываем. Недавно она еще начала говорить, что и ее мама без денег сидит, кушать нечего, зарплаты не хватает... Мне все это кажется странным, а вам? © Подслушали у замужних / VK
- Праздновали день рождения мужа. Я, как обычно, приготовила все сама: картошку, курицу, котлеты, салаты с майонезом, бутерброды, торт. Пришел деверь с новой девушкой. Сели за стол — и понеслось: «Ой, как в деревне, как вы это едите, странно, что еще живы. Лучше бы уж доширак запарили. Я ем только свежие овощи и творог». Было очень неприятно, как будто грязью облили. Обидно, особенно когда мужчины ее поддержали — хотя сами ели за обе щеки. © Подслушано / VK
- Думала, истории про странных свекровей — преувеличение. Мы с женихом заехали в новую квартиру. Я перебирала белье, проверяла, свежее ли. Тут без предупреждения заходит его мама. Теперь рассказывает, что я ненормальная и мне к психиатру, потому что «нюхаю трусы». © Подслушано / VK
- Свекровь постоянно «дорабатывает» мои блюда. То в борщ фасоль добавит, то яйца в суп, то вообще смешает два разных — получается что-то вроде харчо с лапшой или рассольник со щавелем. Говорит: «Это я новый суп сварила». Естественно, никто это не ест, хорошо если успеешь заметить подвох. А она уверена, что выбрасывать еду — грех. В итоге суп доедает соседская собака. Если честно, уже нет сил. Скоро начну вешать замки на кастрюли. © Подслушано / VK
- Десять лет назад поругались с братом мужа. Он остался у нас с ночевкой и ночью, в приступе голода, съел все детские творожки — запас на несколько дней. Утром просыпаемся, а кормить малыша нечем. Ребенок был маленький, взрослую еду не ел, магазинов поблизости почти не было, а муж опаздывал на работу. Деверь тогда еще возмущался, мол, мы творожков пожалели, а он бы ради родных все отдал. Недавно у него родился ребенок, и он неожиданно позвонил — извинился. Сказал, что понял: не нужно было «выворачиваться наизнанку», хватило бы просто доехать до магазина. © Подслушано / VK
- Свекровь сказала, что я неправильно воспитываю трехлетнего ребенка — слишком мягкая, мол, он у меня на голове сидит, а у них в свое время все было иначе. Я выслушала, кивнула... и подумала, что скоро все сама поймет. Через пару дней она попросилась посидеть с внуком. Оставила им еду, игрушки, инструкции — ушла на полдня. Через три часа приходит сообщение: «Я больше не могу, он с ума сходит». Возвращаюсь — она сидит уставшая, с пустым взглядом. Ребенок доволен, с киндером в руке. Спрашиваю: «Ну как?» Она вздыхает: «Ладно... воспитывай, как знаешь». А я что? Я же предупреждала. © Мамдаринка / VK
- У свекрови ремонт, и она на время переехала к нам. Все было спокойно, пока вчера я не попросила сына, ему 14, принести мне из ванной прокладки. В нашей семье это нормально, никто в этом ничего странного не видит. Но свекровь выдала такое, что сыну стало обидно. Повысив голос, она сказала, что мы воспитываем из мальчика девочку. Еле успокоили ее и мягко поговорили с сыном о разнице поколений, но видно, что он еще переживает. Свекровь уехала к подруге и отказалась пока с нами жить. Мы переживаем, что обидели ее, но ведь ничего плохого я не сделала... Теперь не знаю, как быть и стоит ли восстанавливать отношения. © Не все поймут / VK
- Теща все время пытается найти доказательства моей измены. Я не понимаю, чего она этим хочет добиться, но это ее хобби и смысл жизни. То она «находит» на балконе чужие женские волосы, то в машине сережку. Но недавно случилось нечто особенное. Приезжаю домой, а теща с внучкой сидит, улыбается, достает флакон духов, говорит, что купила их для моей жены, и просит понюхать. Потом, не дождавшись реакции, пшикает мне на кисть и шею. Я спрашиваю, зачем, а она молчит. Вечером жена спрашивает, почему я пахну женскими духами. Я начинаю объяснять, и тут выходит теща и спокойно говорит, что первый раз об этом слышит. Занавес. © Мамдаринка / VK
- Бесит золовка! Каждый год приезжает в гости, и все бы ничего, но на 3 месяца — это слишком. На мои претензии отвечает: «Терпите!» Муж мне тоже говорит то же самое, ничего ей не может сказать. Но почему я должна терпеть? Чувствую себя прислугой в собственном доме, да и лишний человек на диване раздражает. © Подслушано / Ideer
У мальчика однажды будет девушка. Когда-то он женится. Возможно, у него будут дочки. То, что он не падает в обморок от слова "прокладки" и не думает, что от прикосновения к ним у него отсохнут первичные половые признаки - мальчику только пойдёт в плюс.
- Мы с женой вместе 12 лет, в браке 4 года, есть сын. В нашей жизни все хорошо, но есть большой конфликт — мой брат жены. Мы часто ссоримся из-за него, потому что я не согласен с его поведением.
Я вырос самостоятельным, а он — избалованный, 4 года не работал, живет с родителями, ничего не помогает и берет деньги, когда не хватает. Все испортилось, когда я узнал, что он изменяет своей девушке уже 8 лет, и вся семья знала, но молчала. Я стал высказываться перед женой, и мы начали спорить. Она признает, что он неправ, но все равно оправдывает его. Я хочу, чтобы она поговорила с ним, но она откладывает, и это меня разочаровывает. © xsidoch1992 / Reddit
- Мы с мужем вместе 5 лет, в браке 2 года. С самого начала подружилась с его старшим братом, а когда он начал встречаться с девушкой, поддержала ее. Мы стали хорошими подругами, и я помогала с подготовкой свадьбы, меня попросили быть подружкой невесты.
Когда мы были вместе с братом мужа, он признался, что давно испытывает ко мне чувства. Я сразу отказалась и сказала, что никогда не думала о нем так. Быстро ушла к невесте и сообщила, что плохо себя чувствую. Сейчас я дома, муж на работе, и не знаю, как поступить. © No-Poet-4293 / Reddit
- Когда у нас родился ребенок, сестра мужа заявила, что мы должны сохранить детские вещи для ее будущих детей. Собрали коробку, я предложила забрать. Она ответила, что еще не беременна, и я продала их. Сейчас она забеременела, узнала об этом и обвинила меня, предъявив счет за покупку одежды. © Мамдаринка / VK
Родственников, как говорится, не выбирают — и иногда они достаются с таким «характером», что остается только смеяться. А если вам близка эта тема, загляните еще вот сюда — там собраны истории про таких родственников, на выходки которых сложно смотреть спокойно.
Комментарии
Все истории об очень странных родственниках, но больше всего потряс "мой брат жены". Это ж кто такой? Брат мужа или брат жены? Или общий брат? Тема как-то не раскрыта. Из дальнейшего понятно, что это брат жены, но зачем же его муж называет "мой" - как-то не очень понятно.
Мой брат жены - это просто-напросто шурин. Кстати, в оригинале так и написано. Перемудрил Азизбек. Ну, может ему и простительно.