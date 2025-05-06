16 мужских поступков, которые женщины запомнили на всю жизнь

Иногда поступки, которые кажутся нам правильными, у окружающих могут вызвать ступор, удивление, возмущение или ухмылку. Женщины как раз поделились ситуациями, когда поведение мужчин вызвало у них непонимание, раздражение или наоборот - оказалось приятным сюрпризом.