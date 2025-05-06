16 мужских поступков, которые женщины запомнили на всю жизнь
Истории
47 минут назад
Иногда поступки, которые кажутся нам правильными, у окружающих могут вызвать ступор, удивление, возмущение или ухмылку. Женщины как раз поделились ситуациями, когда поведение мужчин вызвало у них непонимание, раздражение или наоборот - оказалось приятным сюрпризом.
- Год встречались. И вдруг он исчез. Я пишу: "Доброе утро". Он читает и молчит. Дни тянутся. Две недели молчания. И вот он вдруг объявился и прислал мне слезливую тираду о том, что мне на него наплевать, и что нормальная девушка уже бы приехала, лишь бы узнать, что происходит. А я веду себя, словно ничего и не произошло. На вопрос, а на фига он этот игнор устроил, он многозначительно ответил: "Проверял тебя". Ну, проверку я не прошла, досвидули, предпочитаю адекватных парней. © Карамель / VK
- Не так давно я родила близнецов. Мы с мужем знали, что детей будет двое, поэтому успешно готовились. Муж вообще очень серьезно отнесся к их появлению, никогда его таким не видела. И вот наступил тот самый день Х. Муж все время стоял в коридоре и ждал, потому что вариант с партнерскими родами нам не очень нравится. Первое, что муж сказал, было: "Блин, а давай за одного будешь отвечать ты, за другого – я. А потом посмотрим, кто вырастет покруче". Кажется, его серьезность была временной, он и дальше тот же приколист. © Палата № 6 / VK
- Он сказал, что нам нужно купить достаточно большой дом, чтобы моя бабушка могла жить с нами, а не в доме престарелых. Потом он нашел дом и перестроил первый этаж, сделав для нее квартиру с одной спальней. Она прожила с нами 15 лет и умерла дома, в окружении своей семьи. Теперь мой папа живет с нами в этой квартире, и это самое лучшее, что когда-либо было. Мой муж - рок-звезда. © PersistantTeach / Reddit
- Бабушка мне всегда говорила в детстве, что ноги нужно держать в тепле, мол, это самое главное. Она считала, что человек, который заботится о твоих ножках, проявляет настоящую, чистую, искреннюю любовь. В то время, как я училась в универе, мы поехали группой в другой город. Мне пришлось в поезде ехать отдельно, так как количество людей было не четное. Сначала сидела в купе с друзьями, а потом вернулась в свое. Замерзла невероятно, а напротив меня парень симпатичный ехал. Видит, что я трясусь от холода, говорит мне: "Девушка, а может, вам носочки дать теплые? Моя бабушка вязала. Ножки всегда в тепле должны быть!" В общем, так я встретила своего будущего парня, с которым мы уже пять лет вместе. © Карамель / VK
- У мужа юбилей — 35 лет. Подарила ему деньги, ровно 35 тысяч. Откладывала их почти год. Брала работу на дом, писала дипломы и рефераты. Но при этом работала на основной работе и домашние дела не забывала. Все-таки семья, дети. К слову, обеспечение детей полностью на мне. Через три дня он обвинил меня в том, что эти деньги не считаются подарком, это я взяла из его же кармана. И из-за меня он не может откладывать деньги. Был послан. © Подслушано / Ideer
- Муж за неделю говорил что готовит невероятный сюрприз. Я, конечно, подумала про что-то романтичное. Настал вечер, я нарядилась, жду, предвкушаю. Слышу сигналку у подъезда - сердце в пятки. Открываю дверь нараспашку и вижу свою маму с чемоданом. Мою маму, с которой мы не виделись пять лет, потому что она далеко живет. И из-за работы, денег и прочего не могла приехать. Я стояла красная как рак, а мама расплылась в улыбке и кинулась меня обнимать. Муж за ее спиной лыбится как чеширский кот и говорит: "Ну что, сюрприз удался". Да, удался, блин, я о таком даже мечтать не могла. © Не все поймут / VK
- Познакомилась в интернете с парнем. Мы где-то неделю общались и решили погулять вместе. Не скажу, что была от него без ума, но и переставать общаться тоже не хотелось. В кафе нам принесли счет и парень официантке говорит: «Вы могли логически подумать, что нас тут двое, а затем принести нам 2 чека». Девушка растерялась, я тоже офигела и сказала, что не надо ничего разделять и оплатила все. Как минимум, когда-то я тоже была на ее месте и знала, как сложно эти все чеки уладить и правильно посчитать. Но о парне мнение сразу испортилось. Заплатила, разошлись по домам и я удачно о парне этом забыла. Думала, наше общение прекратилось. Но тут через несколько дней получаю от него сообщение: «Привет. Не хочешь сходить куда-то?» Кажется, кому-то понравилось быть содержанцем, но таких наглых еще нужно постараться найти. Я же, кажется, выиграла джекпот! © Карамель / VK
- Отправила мужа в магазин, предварительно написав список. Зная мужа, список составила со всеми подробностями и уточнениями, где только могла. Вернулся муж, разбираю пакет, и не нахожу кашу детскую. Я к нему: «Где? В списке была под номером 1». А он мне: «Так вон и гречка, и рис, и овсянка». То есть, именно так выглядит каша детская безмолочная для 5-ти месячного ребенка по субъективному мнению моего мужа. Но надо отдать должное, аргумент: «А что, в крупах этих молоко есть, по-твоему?» — действительно резонный. © Палата № 6 / VK
- Когда мы с моим нынешним мужем только начали встречаться, меня беспокоило, сколько он дает чаевых в ресторанах. Обычно 40-50 %, особенно если он улавливал намек на то, что официанту, возможно, приходится нелегко. Я выросла с большим акцентом на экономии денег и считала, что давать столько чаевых каждый раз — безответственно. Но однажды я поняла, что быть с кем-то более щедрым, чем я — это лучшее, о чем я могла бы попросить. С тех пор я видела, как он бросает все дела, чтобы помочь многим незнакомым людям. И просто делает жизнь многих людей лучше благодаря своему сочувствию и щедрости. © madame_sportive / Reddit
- Моя подруга раньше работала официанткой в одном кафе и к ней постоянно приходил парень, который пытался с ней познакомиться и позвать на свидание. Приходил он примерно два раза в неделю, постоянно заказывал себе огромный стакан мороженого. Съедал его и, когда расплачивался, спрашивал у подруги, не хочет ли она с ним погулять? Было подсчитано, что он звал ее около пятидесяти раз, но подруга всегда вежливо отказывалась, отшучивалась и ссылалась на отсутствие времени. А однажды она взяла и согласилась — в тот день он додумался угостить мороженым и ее. © Карамель / VK
- Поехали с мужем в супермаркет, он сразу берет корзинку и топает за мной. Минут через пять я оборачиваюсь, а его нет. Через некоторое время уже переживаю. Звонила раз 5 — тишина. Уже прокручиваю в голове всякое. Через полчаса нахожу его в отделе с телевизорами. Стоит, как вкопанный, в руках пакет макарон, глазами впился в какой-то футбольный матч. Я подхожу, говорю: «Ты нормальный вообще?» А он поворачивается ко мне с таким видом, как будто его вывели из транса, и говорит: «Гол был, ты видела, какой гол?!» Я чуть не пришибла его прям там же этой пачкой макарон. © Мамдаринка / VK
Что за дypa эта жена? Звонить 5 раз мужу в супермаркете? Она его охранник? Мать несовершеннолетнего? О боги 🙈 выморозила
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- Мой парень всегда был немного высокого мнения о себе. Причем проявлялось это только на людях, дома он был бусинкой. Только пойдем гулять или встретимся с друзьями, так он сразу начинает напоказ себя выставлять, как будто крутой мужик, которому ничего не страшно. Вчера услышала странные звуки на кухне, увидела мышку под раковиной, грызла что-то. Пошла к парню, попросила исправить проблемку на кухне. Думала, он словит ее за минуту, а этот "смельчак" увидел манюню и начал орать: "Убери это чудовище, Настя!" Теперь у меня такое чувство, что я живу с "чудовищем" и это вовсе не мышка на кухне. © Карамель / VK
- На нашей свадьбе он говорил всем: «Разве не здорово, что я все оплатил». Он не платил, это сделали мои родители, а он не вложил ни копейки. Было очень неловко, когда один из его друзей сказал моей маме, мол, как здорово, что жених-то все оплатил. Мама не стала его поправлять, это не в ее стиле. Брак продлился недолго, потому что я поняла, что он мне просто не нравится как человек. © Unfair-Mud3359 / Reddit
- На прошлой неделе мы с моим парнем (ныне уже бывшим) пошли в кино. Во время фильма он вышел в туалет, и в это время я заметила оповещение у него на телефоне. Конечно, я не удержалась и открыла переписку. Я была дико возмущена: что за девушка пишет моему парню?! Я так ей и написала. Она мне ответила, что он ей совсем неинтересен, они просто дружат. Когда мой парень это прочел, он ужасно разозлился и бросил меня. Оказывается, он сох по своей подруге и ужасно расстроился, услышав, что это невзаимно. © Подслушано / Ideer
- В то время, когда мы только встречались, я спросила его, не мог бы он осмотреть мою машину, потому что насос жидкости стеклоочистителя не работал. Он сказал, что это не проблема. Он никогда раньше не работал с моей машиной, и, судя по всему, это невероятно сложно. Поэтому он потратил несколько часов на просмотр видео в интернете, чтобы починить ее для меня. Кроме того, он починил все, что требовало замены, и не взял с меня денег за это, даже не сказал мне об этом. Женаты уже 2 года. © Classic-Equipment676 / Reddit
- Любая девушка, мне кажется, мечтает, чтобы первое знакомство с тем самым парнем было романтичным и запоминающимся. Так вот. Дело было лет 5 назад. Шла я по своему родному городку. Главная его достопримечательность - это практически полное отсутствие нормальных дорог. Чаще всего это просто утоптанная земля. А знаете, что происходит с такой землей, если на улице дождь и по ней уже прошлось несколько десятков людей? Правильно, грязевое болото. И вот иду я по улице, после дождика и тут понимаю - случился "чвяк". Хороший такой, до середины стопы. Тяну ногу на себя, вытаскиваю, но только ногу - мой слабо зашнурованный кроссовок остался там. Стою как цапля, на одной ноге, опять начинается дождь, а я размышляю, как тот кроссовок достать. Мимо проходит парень, смотрит на меня, смотрит на кроссовок, начинает ржать. Подошел, достал мою обувь и со смехом сказал: "Ты, конечно, не Золушка, а это не хрустальная туфелька, поэтому замуж не зову пока. Но в кафе со мной ты сходить обязана". Так и познакомились. © Карамель / VK
А вот еще подборка историй, когда мужская логика дала деру.
Фото на превью Rodrigo Rodrigues | WOLF Λ R T / Unsplash
Комментарии
Уведомления
фразу "Шла я по своему родному городку. Главная его достопримечательность - это практически полное отсутствие нормальных дорог" - сначала прочитала так: "...практически полное отсутствие нормальных людей".
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