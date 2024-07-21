Не знаю, что там реддите, а у нас мужчина, выйдя из дома с таким девчачьим колечком на пальце, поставил бы себя в двусмысленное положение.
14 женщин, у которых за каждым украшением обалденная история стоит
К украшениям все относятся по-разному: кто-то просто покупает красивое в ювелирном магазине, а у кого-то за каждым колечком и кулоном стоит какая-то потрясающая история. Кому-то серебряное кольцо подарила бабушка, кто-то нашел настоящее сокровище в комиссионке... Девушки в этой статье решили поделиться своими особенными украшениями.
«Мама и муж терпеть не могут это кольцо — мол, похоже на мужское»
«Это 2-каратный радиант в платиновой рамке с обручальным кольцом из желтого золота. Мне лично очень нравится, как выглядит микс из разных драгоценных металлов».
«Гадала, что делать со своими украшениями после развода, плюнула и заказала кольцо»
Ну я бы такое не сделала. Я бы оставила старые кольца на память. А у этого есть недостаток - эклектика. Слева ромб, справа треугольник. Это некрасиво.
«Назвала его „кольцо развода“. Тут бриллианты из моего обручального кольца и из кольца на годовщину, аквамарин из помолвочного и аметист из кольца, которое мне на свадьбу подарила бабушка (не волнуйтесь, она бы одобрила). А золото и платина со всех прошлых колец, включая обручальное кольцо бывшего мужа, помогли мне все оплатить».
«Бабушка подарила мне несколько своих старых украшений»
«Вот эту подвеску с грузовиком ей подарил старый друг, когда только начал заниматься грузоперевозками. Если его открыть, можно увидеть внутри зеленые и фиолетовые жемчужины»
«Заменила сломанные опалы в любимом бабушкином колечке на бриллианты»
«Вот такое необычное кольцо мне подарил жених»
«Оно выполнено в технике мокуме гане из серебра, золота и палладия, а в центре — необработанный желтый бриллиант»
«Тяжеленное кольцо с огромным лунным камнем. Купила его в ломбарде»
«Я нашла точную копию кольца моей бабушки»
Бабушка завещала мне кольцо, но несколько лет назад его у меня украли. А потом я наткнулась на это. Оно точно такое же, только в бабушкином были изумруды — продавец сказал, что камни можно будет заменить. Чуть с ума не сошла от счастья"
«Жених сделал мне предложение прямо под северным сиянием»
«Бабуля у меня была эксцентричной дамочкой»
«Мама рассказала историю. В общем, бабушка переехала обратно в крупный город, где родилась мама, и всегда говорила, что ей там было тесно, как сардинам в банке. Ну и, недолго думая, она заказала себе вот такой кулон с сардинами. Мама не знала, что делать с кулоном, а я решила, что буду его носить в память о бабуле».
«Я хотела кольцо, которое выглядело бы так, словно его выковали эльфы, и придется сразить большое чудище, чтобы его получить. Мой жених справился на все 100%»
«Этим кольцам почти 100 лет, они принадлежали двоюродной бабушке. Как надела их, так и не могу перестать плакать»
«Двоюродной бабули не стало за месяц до ее 97-летия. Она была самой крутой женщиной на свете: в 13 лет она убежала из дома; как-то ее остановил фотограф и предложил стать моделью (у нас остались даже фотки); и она каждый день носила каблуки».
«Замужем 2 года, но кольца у меня не было. А потом мы с мужем поехали к нему на родину, и он подарил это»
«Это фамильная драгоценность — кольцо его матери (она его не носит). Мы уже давно пытаемся выбрать кольца, но все современные дизайны выглядят одинаково и не идут мне, а в это я влюбилась с первого взгляда»
«Телефон-раскладушка из белого золота. Кнопки — рубин и изумруд»
«Мое ожерелье в виде Солнечной системы, выполненное на заказ»
На барахолках и рынках можно иногда найти нечто потрясающее, в том числе и украшения. Посмотрите только, какую крутоту откопали счастливчики из этой статьи.