14 женщин, у которых за каждым украшением обалденная история стоит

К украшениям все относятся по-разному: кто-то просто покупает красивое в ювелирном магазине, а у кого-то за каждым колечком и кулоном стоит какая-то потрясающая история. Кому-то серебряное кольцо подарила бабушка, кто-то нашел настоящее сокровище в комиссионке... Девушки в этой статье решили поделиться своими особенными украшениями.

«Мама и муж терпеть не могут это кольцо — мол, похоже на мужское»

© Some_Pollution9222 / Reddit Шуршилла 1 час назад Не знаю, что там реддите, а у нас мужчина, выйдя из дома с таким девчачьим колечком на пальце, поставил бы себя в двусмысленное положение. - - Ответить

«Это 2-каратный радиант в платиновой рамке с обручальным кольцом из желтого золота. Мне лично очень нравится, как выглядит микс из разных драгоценных металлов».

«Гадала, что делать со своими украшениями после развода, плюнула и заказала кольцо»

«Назвала его „кольцо развода“. Тут бриллианты из моего обручального кольца и из кольца на годовщину, аквамарин из помолвочного и аметист из кольца, которое мне на свадьбу подарила бабушка (не волнуйтесь, она бы одобрила). А золото и платина со всех прошлых колец, включая обручальное кольцо бывшего мужа, помогли мне все оплатить».

«Бабушка подарила мне несколько своих старых украшений»

«Вот эту подвеску с грузовиком ей подарил старый друг, когда только начал заниматься грузоперевозками. Если его открыть, можно увидеть внутри зеленые и фиолетовые жемчужины»

«Заменила сломанные опалы в любимом бабушкином колечке на бриллианты»

«Вот такое необычное кольцо мне подарил жених»

«Оно выполнено в технике мокуме гане из серебра, золота и палладия, а в центре — необработанный желтый бриллиант»

«Тяжеленное кольцо с огромным лунным камнем. Купила его в ломбарде»

«Я нашла точную копию кольца моей бабушки»

Бабушка завещала мне кольцо, но несколько лет назад его у меня украли. А потом я наткнулась на это. Оно точно такое же, только в бабушкином были изумруды — продавец сказал, что камни можно будет заменить. Чуть с ума не сошла от счастья"

«Жених сделал мне предложение прямо под северным сиянием»

«Бабуля у меня была эксцентричной дамочкой»

«Мама рассказала историю. В общем, бабушка переехала обратно в крупный город, где родилась мама, и всегда говорила, что ей там было тесно, как сардинам в банке. Ну и, недолго думая, она заказала себе вот такой кулон с сардинами. Мама не знала, что делать с кулоном, а я решила, что буду его носить в память о бабуле».

«Я хотела кольцо, которое выглядело бы так, словно его выковали эльфы, и придется сразить большое чудище, чтобы его получить. Мой жених справился на все 100%»

«Этим кольцам почти 100 лет, они принадлежали двоюродной бабушке. Как надела их, так и не могу перестать плакать»

«Двоюродной бабули не стало за месяц до ее 97-летия. Она была самой крутой женщиной на свете: в 13 лет она убежала из дома; как-то ее остановил фотограф и предложил стать моделью (у нас остались даже фотки); и она каждый день носила каблуки».

«Замужем 2 года, но кольца у меня не было. А потом мы с мужем поехали к нему на родину, и он подарил это»

«Это фамильная драгоценность — кольцо его матери (она его не носит). Мы уже давно пытаемся выбрать кольца, но все современные дизайны выглядят одинаково и не идут мне, а в это я влюбилась с первого взгляда»

«Телефон-раскладушка из белого золота. Кнопки — рубин и изумруд»

«Мое ожерелье в виде Солнечной системы, выполненное на заказ»