15+ человек откопали такие бомбезные вещицы, что нам теперь они тоже нужны

Фотоподборки
2 часа назад

Жить хочется не скучно, а с огоньком. Поэтому многие любят окружать себя неординарными вещами. Это может быть дверной молоток с секретом, стаканы с лицами или странные картины. Эти предметы добавляют яркости миру вокруг нас и скрашивают даже самые серые будни.

«Заполучил этот старинный дверной молоток в виде парочки влюбленных!»

Bazzzay.free
1 час назад

Со звоном , удар мордочкой об мордочку.... Романтика, мать твою !!!

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«Отдала по доллару за каждый. Одна из моих самых странных находок»

«Эта сумка меня поразила»

«Не знала, что буду так любить мыльницу»

«Я остановилась, потом увидела цену и, обезумев, схватила картину с полки»

Vianna
4 дня назад

Нужна пояснительная бригада. Почему она обезумела от цены, а нам цену не называют? А ниже коммент про привидений, которые прикольные, но причем тут цена вообще

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  • Я помню эту тенденцию — на прошлый Хэллоуин люди покупали картины в комиссионках и дорисовывали на них привидения. Было безумно весело! © ILikeGuacamole19 / Reddit

«Это лучшая эконом-находка, которая у меня когда-либо была. Лампа-тукан найдена за $ 5! Вторая принадлежит моему парню»

«Возможно, рюкзак немного деформировался, но этот коварный взгляд искоса теперь сводит меня с ума»

Vianna
4 дня назад

А если покрасить флуоресцентной краской, то в темноте на улице этот взляд будет сводить не только хозяина рюкзака :)

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«Этот набор придает фразе „рожденный с серебряной ложкой во рту“ новый смысл»

Vianna
4 дня назад

И снова можно пояснительную бригаду. Какой новый смысл это придает фразе про серебряную ложку?

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«Нашел шар для боулинга, который всегда хотел, и он идеально лежит в моей руке. Собираюсь его почистить и шар снова будет как новый»

Анастасия Шум
2 часа назад

😲 вау. впервые такое вижу! А что,так можно было?😁
Странно,но прикольно,есть у меня один знакомый любитель боулинга ,ужастиков и шуток 😊,который такое бы оценил)...хотя прямо вот много вопросов к шару. судя по царапинам,он как будто из материала для "попрыгунчиков" из детства🤔

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«Это был отличный завоз»

«Дети сказали, что если я его куплю, они не пустят меня домой»

Bazzzay.free
1 час назад

Я б купил несколько штук для подарков. И фотографировал охреневшие лица увидевших ЭТО....)))

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«Я никогда не думала, что это случится со мной. Всего заплатила $ 37»

«Моя соседка по комнате нашла этот ночник, и теперь это наша любимая вещь в квартире! У нас обеих был такой в ​​детских»

«Хотелось бы получить объяснение этому странному пазлу»

Чуда Чудная
25 минут назад

объяснение простое) судя по надписи интел и фотографии серверной - скорее всего это было промо подарками партнерам на какой нибудь новый год (скорее всего поэтому снеговики). т.е. как пишут на обороте подобных коробок "не для продажи"

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«Нашла это милое кольцо за $ 

Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

У вас в редакции амнезия или общее помешательство?
Это кольцо с птичкой уже в n-раз тут мелькает, причем каждый раз с новой историей 🙄

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«Найти и отпустить: тостер для жарки сыра. Просто у меня слишком маленькая кухня»

«После разрыва с бойфрендом я нашла это кресло, которое заставляет меня чувствовать себя императрицей. Пользуюсь им во время работы из дома»

«Я влюблена! Новые солнцезащитные очки Miu Miu с футляром, пыльником и бирками за € 15»

Bazzzay.free
1 час назад

Если девушка просто влюблена , сэкономив от 30 до 90 долларов, то на что она готова ради 200 долларов ?
)))

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«Мама сказала, что я никогда не найду себе второго мужа, расхаживая в такой футболке. Купила, не раздумывая»

Надпись на футболке: «Возвращение Мурррдалака».

Даже самый обычный поход в магазин может обернуться феерией комичных ситуаций. Кто бы мог подумать, что, к примеру, покупка хлеба может превратиться в эпическое приключение, где ты становишься главной звездой шоу.

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Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Не только поход в магазин может обернуться феерией)
Иногда достаточно открыть новости в соцсети:

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