15+ человек откопали такие бомбезные вещицы, что нам теперь они тоже нужны

Жить хочется не скучно, а с огоньком. Поэтому многие любят окружать себя неординарными вещами. Это может быть дверной молоток с секретом, стаканы с лицами или странные картины. Эти предметы добавляют яркости миру вокруг нас и скрашивают даже самые серые будни.

«Заполучил этот старинный дверной молоток в виде парочки влюбленных!»

«Отдала по доллару за каждый. Одна из моих самых странных находок»

Вау! Гости будут убегать, роняя тапки. © Specsporter / Reddit

«Эта сумка меня поразила»

«Не знала, что буду так любить мыльницу»

«Я остановилась, потом увидела цену и, обезумев, схватила картину с полки»

© sydneyghibli / Reddit Vianna 4 дня назад Нужна пояснительная бригада. Почему она обезумела от цены, а нам цену не называют? А ниже коммент про привидений, которые прикольные, но причем тут цена вообще - - Ответить

Я помню эту тенденцию — на прошлый Хэллоуин люди покупали картины в комиссионках и дорисовывали на них привидения. Было безумно весело! © ILikeGuacamole19 / Reddit

«Это лучшая эконом-находка, которая у меня когда-либо была. Лампа-тукан найдена за $ 5! Вторая принадлежит моему парню»

«Возможно, рюкзак немного деформировался, но этот коварный взгляд искоса теперь сводит меня с ума»

«Этот набор придает фразе „рожденный с серебряной ложкой во рту“ новый смысл»

«Нашел шар для боулинга, который всегда хотел, и он идеально лежит в моей руке. Собираюсь его почистить и шар снова будет как новый»

© wauna_b5 / Reddit Анастасия Шум 2 часа назад 😲 вау. впервые такое вижу! А что,так можно было?😁

Странно,но прикольно,есть у меня один знакомый любитель боулинга ,ужастиков и шуток 😊,который такое бы оценил)...хотя прямо вот много вопросов к шару. судя по царапинам,он как будто из материала для "попрыгунчиков" из детства🤔 - - Ответить

«Это был отличный завоз»

«Дети сказали, что если я его куплю, они не пустят меня домой»

«Я никогда не думала, что это случится со мной. Всего заплатила $ 37»

«Моя соседка по комнате нашла этот ночник, и теперь это наша любимая вещь в квартире! У нас обеих был такой в ​​детских»

«Хотелось бы получить объяснение этому странному пазлу»

© ozlass1111 / Reddit Чуда Чудная 25 минут назад объяснение простое) судя по надписи интел и фотографии серверной - скорее всего это было промо подарками партнерам на какой нибудь новый год (скорее всего поэтому снеговики). т.е. как пишут на обороте подобных коробок "не для продажи" - - Ответить

«Нашла это милое кольцо за $ 5»

«Найти и отпустить: тостер для жарки сыра. Просто у меня слишком маленькая кухня»

«После разрыва с бойфрендом я нашла это кресло, которое заставляет меня чувствовать себя императрицей. Пользуюсь им во время работы из дома»

«Я влюблена! Новые солнцезащитные очки Miu Miu с футляром, пыльником и бирками за € 15»

«Мама сказала, что я никогда не найду себе второго мужа, расхаживая в такой футболке. Купила, не раздумывая»

Надпись на футболке: «Возвращение Мурррдалака».