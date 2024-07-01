Вот так одним взмахом руки с этикеткой с перебитой датой тухлое мяско превращается в наисвежайшее, а если сильно постараться, то и в завтрашнее. Магия вне Хогвартса.
15+ человек просто пришли за покупками, а на сдачу получили историю на миллион
Даже самый обычный поход в магазин может обернуться феерией комичных ситуаций. Зашел за продуктами, а вышел с корзинкой веселых баек. Кто бы мог подумать, что покупка хлеба может превратиться в эпическое приключение, где ты становишься главной звездой шоу.
- С дружбаном взяли в ведерках маринованное мясо для шашлыка, а оно все давно просроченное. Мы к продавцу, дескать, что за фигня? А она нам: Ой, оно не просроченное, здесь просто надо этикетки переклеить, мы забыли«. © talmvv / Pikabu
- Стою в очереди, меня пихнул какой-то дед, который полез без очереди. Я ему и предъявил, мол, куда ты прешься, а он мне отвечает: «С моей стороны было бы просто некорректным пытаться дискутировать с человеком, строящим свою аргументацию на такой абсурдной базе!» Я ничего не понял. После чего он говорит: «Ерунду несешь, сынок. Я занимал очередь!» © Палата № 6 VK
- Я покупал картошку, взял один клубень и на автомате перекинул из руки в руку. Дама, которая стояла позади меня, громко вскрикнула: «О боже, я думала, что это яйцо!» А потом начинает смеяться со словами: «Я понятия не имею, почему мой мозг решил, что это яйца». © Daratirek / Reddit
- А я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Ходили с детьми за продуктами, сын тихонько насвистывал. Ему было тогда всего 7, так что он еще не умел по-настоящему свистеть, у него получалось слабовато. И тут мы услышали, что кто-то насвистывает ему в ответ. Так они и свистели с тем незнакомцем: сын еле слышно, а тот громко — на весь магазин. Мы встретились у кассы с этим человеком, им оказался какой-то дедушка. © DeeplyVariegated / Reddit
- Пошла утром в овощной магазин, народу куча, все набирают себе в пакеты картошку, морковь, яблоки и одни женщины в очереди стоят. Единственный мужчина, стоявший недалеко от меня, куда -то отошел, а когда вернулся, попробовал уточнить за кем он стоял. И тут разразился скандал, мол, мы вас не помним и вас тут не было. Мужик растерялся, просит вспомнить, что он тут стоял, и продавец и некоторые женщины подтвердили. Конфликт начал затихать, как одна дама решила дать ему исчерпывающую характеристику, что он не мужчина, а хам, лезет без очереди, а у нее три высших образования. При этом повернулась ко мне за поддержкой. А я такая:
«А у меня одно высшее». © Палата № 6 VK
- На кассе девочка-стажерка отбила килограмм конфет вместо 100 грамм, которые у меня были. Я обратилась к ее наставнице, и деньги мне вернули на карту. Через месяц в магазине подходит ко мне кассир и говорит, что денег мне перевели мало и магазин мне должен 900 грамм конфет. С чистой совестью и улыбкой до ушей пронесла мимо кассы большой пакет конфет. © Наталия / ADME
- Я однажды видел, как парень толкал тележку, в которой сидела высокая рыжая девушка, ее ноги свешивались с тележки. Не знаю, была ли это его подруга или сестра, но это было очень забавно. © Unknown author / Reddit
Я как с луны прям, не знала что если выходить из очереди, то место всё равно останется за тобой 🤔
- Я зашла в магазин за ватными дисками и ватными палочками. В одной руке был пакет, и в эту же руку я взяла диски и палочки, а в другую бутылку с водой. На кассе оплатила бутылку с водой и пошла дальше. И уже на выходе из ТЦ поняла, что часть покупок не оплатила. Пришлось вернуться и признаться, что я внаглую в руках вынесла товар из магазина и не заплатила за него. Посмеялись вместе с кассиром. © malynche / ADME
- В магазине взял шампиньоны, сметану кефир и пошел к кассам, где стояли по 2 человека в очереди всего. Вдруг подбегает девушка и говорит: «Я здесь стояла, просто отходила». Начинает лихорадочно выкладывать свою корзину перед моими продуктами. Я изумленно на нее посмотрел, потом оглянулся — за мной никого! Посмотрел на кассу рядом, там — уже никого. Я молча перешел к соседней кассе. В итоге я уже от кассы отошел, а девушка все еще стояла в очереди, которая замедлилась. © adedas / Pikabu
- Я услышал, как кто-то крикнул: «Берегитесь, он на свободе!» Люди бежали, будто за ними гонится Годзилла. А затем я увидел, как по проходу прямо на меня идет всего лишь омар. Он шел очень медленно, да вдобавок был крошечный. При этом примерно дюжина взрослых убегала от него сломя голову. Это продолжалось до тех пор, пока какой-то чувак просто не накрыл его ведром. © Billbapaparazzi / Reddit
- Моя дочь в детстве обожала с манекенами играть: держала за ручку, разговаривала с ними, одевала и раздевала — как с большой куклой. Очень удобно: она занята манекеном, а я спокойно хожу по магазину. © CatKate / ADME
Девочка одевала и раздевала манекены?..
Не слишком сложно для ребёнка? И были ли рады сотрудники магазинов?
- Однажды мы с друзьями проходили мимо стеллажей, где хранились бумажные полотенца и туалетная бумага. Мы заметили огромную полку, которая была до отказа забита рулонами бумаги, прямо посередине там было пустое место, где одиноко лежало яблоко. © VDFMB / Reddit
- У меня два раза на кассе самообслуживания не пробились продукты. Один раз шоколадная паста, другой — ветчина. Оба раза обнаружила это уже дома, потом отрывала штрихкоды и пропикивала при следующей покупке, чтобы у магазина не было убытков. Вопрос: что делали охранники и прочий персонал, если я так просто вынесла дорогие продукты? © Тру-ру-ру / ADME
- Как-то раз я была свидетельницей того, как по магазину бегала кучка девочек-подростков, они подбегали к людям, били себя в грудь и издавали громкие звуки, подражая гориллам. © LordBaranof / Reddit
- Приехала недавно по делам в маленький городок, единственным символом цивилизации которого был супермаркет. Пошла я туда, набрала товаров и подхожу на кассу. Кассир считает мои покупки, в этот момент к кассе подходит какой-то мужик и берет мою посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, начинаю вырывать упаковку из его рук. Очередь застыла в изумлении, и тут кассир мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, а дядька и правда начал складывать в пакет мой товар. © Палата № 6 VK
Обычно поход в магазин — это скучное и рутинное дело. Но иногда там разыгрываются сцены, которые могли бы стать сюжетом для голливудского блокбастера. Кто-то ругается, кто-то поет, а кто-то гоняется за енотом по всему магазину. Настоящий цирк, да и только.
Комментарии
Я как то вынесла из магазина небольшую дамскую сумочку и ничего! Просто уже в автобусе поняла, что у меня на каждом плече по сумке. 🤣 На следующий день прихожу в магазин и говорю девочкам, что вчера, в наглую их обворовала. Посмеялись, оплатила сумку, девочки очень благодарили, так как сами потом возмещают всю недостачу. Рассказывали, что периодически ловят воришек и очень редко, кто то сам возращается и приносит деньги.