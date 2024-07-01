15+ человек просто пришли за покупками, а на сдачу получили историю на миллион

Я как то вынесла из магазина небольшую дамскую сумочку и ничего! Просто уже в автобусе поняла, что у меня на каждом плече по сумке. 🤣 На следующий день прихожу в магазин и говорю девочкам, что вчера, в наглую их обворовала. Посмеялись, оплатила сумку, девочки очень благодарили, так как сами потом возмещают всю недостачу. Рассказывали, что периодически ловят воришек и очень редко, кто то сам возращается и приносит деньги.