18 дизайнеров, полет фантазии которых немного вышел из берегов

Кажется, уже все давно придумано и создано, и нас уже ничем не удивишь. Но порой нет-нет да и попадется такой шедевр, что не сразу и понятно, гениален его изобретатель или слегка безумен. Именно такие оригинальные штуковины мы и покажем в этой статье.

«Натолкнулась на эту обувь и теперь хожу по магазину и хихикаю»

«Вот такие обозначения на двери туалета в ресторане. Я очень долго на них таращилась, пытаясь понять, где мужские, а где женские»

«Ковер в новом отеле. Его принт тщательно разрабатывали, чтобы он именно так и выглядел. Качество, кстати, у него фантастическое»

"Ценник выглядит так, будто вещь стоит $2,50"

«2 толстовки всего за $50».

«Этот флакон нельзя поставить, но если положить его горизонтально, он протечет»

«Вот какой стул в моем гостиничном номере. Спросил, что случилось с подлокотниками, а мне сказали, что это такой дизайн»

«Посмотрите на этот туалет в моей школе»

«Нашли с мамой эту штуковину в комиссионке. Понятия не имею для чего это и даже знать не хочу. Но мы посмеялись»

«На этой лестнице ноги можно поломать»

«Самая неудобная ручка для зонтика из всех когда-либо существовавших»

«К этой розетке в отеле невозможно ничего подключить»

«Носки для квадратных ног»

«Сиденья в этом поезде поддерживаются диагональной балкой. Ногу из-за этого вытянуть нормально невозможно»

«Диспенсер для мыла. Невозможно узнать, что на него нужно нажимать, пока не проведешь под ним рукой. Затем загорается индикатор и появляется знак „Нажмите“»

«В этом гостиничном номере есть окно в ванную комнату»

«Вода с верхнего балкона просто выливается на нижний»

«Смотрите, какие ботинки продаются в антикварном в Венеции»

Мне даже смотреть на них больно. © angrynobody / Reddit

«Моя жена работает в высококлассном ювелирном. Они только что приобрели это кольцо. Только посмотрите на это чудовище. Это все настоящие бриллианты»