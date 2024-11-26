18 дизайнеров, полет фантазии которых немного вышел из берегов
Интересное
25 минут назад
Кажется, уже все давно придумано и создано, и нас уже ничем не удивишь. Но порой нет-нет да и попадется такой шедевр, что не сразу и понятно, гениален его изобретатель или слегка безумен. Именно такие оригинальные штуковины мы и покажем в этой статье.
«Натолкнулась на эту обувь и теперь хожу по магазину и хихикаю»
«Вот такие обозначения на двери туалета в ресторане. Я очень долго на них таращилась, пытаясь понять, где мужские, а где женские»
«Ковер в новом отеле. Его принт тщательно разрабатывали, чтобы он именно так и выглядел. Качество, кстати, у него фантастическое»
"Ценник выглядит так, будто вещь стоит $2,50"
«2 толстовки всего за $50».
«Этот флакон нельзя поставить, но если положить его горизонтально, он протечет»
«Вот какой стул в моем гостиничном номере. Спросил, что случилось с подлокотниками, а мне сказали, что это такой дизайн»
«Посмотрите на этот туалет в моей школе»
«Нашли с мамой эту штуковину в комиссионке. Понятия не имею для чего это и даже знать не хочу. Но мы посмеялись»
«На этой лестнице ноги можно поломать»
«Самая неудобная ручка для зонтика из всех когда-либо существовавших»
«К этой розетке в отеле невозможно ничего подключить»
«Носки для квадратных ног»
«Сиденья в этом поезде поддерживаются диагональной балкой. Ногу из-за этого вытянуть нормально невозможно»
«Диспенсер для мыла. Невозможно узнать, что на него нужно нажимать, пока не проведешь под ним рукой. Затем загорается индикатор и появляется знак „Нажмите“»
«В этом гостиничном номере есть окно в ванную комнату»
«Вода с верхнего балкона просто выливается на нижний»
«Смотрите, какие ботинки продаются в антикварном в Венеции»
- Мне даже смотреть на них больно. © angrynobody / Reddit
«Моя жена работает в высококлассном ювелирном. Они только что приобрели это кольцо. Только посмотрите на это чудовище. Это все настоящие бриллианты»
- Это, возможно, самое уродливое кольцо с бриллиантами, которое я когда-либо видел. © jershdahersh / Reddit
- Это кольцо одновременно прекрасно и отвратительно. © DebraBaetty / Reddit
А вот еще несколько статей про полет дизайнерской фантазии:
Фото на превью TokenStraightFriend / Reddit
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