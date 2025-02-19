12 курьезных ситуаций, когда мужская решимость обернулась неудачей

Все жизненные истории. Полно таких мужиков руко*опов. Мой бывший однажды взялся чистить утюг. Разобрал, собрал и у него винт остался. Я говорю, - а это что за винтик? Он мне отвечает, - это лишний! Я хоть и не понимаю в устройстве утюга, но чисто логически думаю, как может вдруг оказаться лишний винт, если до этого он где-то был прикручен? Но муж говорит, - всё нормально, можешь гладить! Я воткнула вилку в розетку, а утюг каааак бабахнет! Потом отнесла утюг своему отцу. Он посмотрел, посмеялся и говорит, - так твой мастер напрямую контакт соединил, вот утюг и перегорел. Конечно, папа починил всё как надо, но электрические вещи я больше не доверяла чинить мужу.