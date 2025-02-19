Все жизненные истории. Полно таких мужиков руко*опов. Мой бывший однажды взялся чистить утюг. Разобрал, собрал и у него винт остался. Я говорю, - а это что за винтик? Он мне отвечает, - это лишний! Я хоть и не понимаю в устройстве утюга, но чисто логически думаю, как может вдруг оказаться лишний винт, если до этого он где-то был прикручен? Но муж говорит, - всё нормально, можешь гладить! Я воткнула вилку в розетку, а утюг каааак бабахнет! Потом отнесла утюг своему отцу. Он посмотрел, посмеялся и говорит, - так твой мастер напрямую контакт соединил, вот утюг и перегорел. Конечно, папа починил всё как надо, но электрические вещи я больше не доверяла чинить мужу.
12 курьезных ситуаций, когда мужская решимость обернулась неудачей
Истории
2 часа назад
Иногда хочется сделать что-то полезное, но все валится из рук и получается не так, как мы хотели. Герои нашей статьи не понаслышке знают смысл крылатого выражения: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Однако любую неудачу лучше воспринимать стойко и с юмором.
- Муж на днях решил «починить» розетку на кухне. Говорит, мол, руки из правильного места, что там такого сложного. В интернете какой-то дядя Петя за 3 минуты чинит. Я, как мудрая женщина, просто приготовила аптечку. Через пять минут слышу хлопок, как будто кто-то в мультиварку петарду бросил. Захожу – муж стоит с таким видом, как тот бандит из фильма «Один дома», после того, как его током шарахнуло. Руки трясутся, глаза потерянные, говорит: «Все под контролем». Живем теперь в «умном доме» с собственным искусственным интеллектом, который сам решает, что в доме включить, а что выключить. Например, когда включаю чайник — свет в ванной моргает. Когда работает микроволновка — компьютер сам по себе включается. Ну и розетка теперь управляется по принципу «угадай, где сработает». © Мамдаринка / VK
- Мой муж решил собрать новый шкаф сам. Разложил все детали, изучил инструкцию и сказал с пафосом, что справится за пару часов. Через три часа шкаф стоял, но осталась куча «лишних» деталей. Я спросила: «А это что?» Он уверенным тоном: «Запасные, так и должно быть». Через неделю шкаф рухнул, едва не придавив кота. Оказалось, муж «забыл» прикрутить половину болтов, а те самые «запасные» детали были опорами и креплениями. © Мамдаринка / VK
- Мой вчера решил поумничать и такой: «Я сам сегодня уложу детей спать». Я, конечно, не возражала. Сижу на кухне, пью чай, думаю: вот оно, счастье. Через десять минут влетает младший и кричит: «Мам, а папа нам мультик включил и сам уснул!» Захожу в комнату — дети скачут по кровати, а папа храпит, как трактор. Вот так и закончился его вечер ответственного родителя. © Мамдаринка / VK
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- Собрались мы всей семьей на прогулку. Я детей одела, сама собралась, стою, жду мужа. Он, как всегда, «через минутку» — ищет ключи от дома. Полдома перевернул, уже кота допросил — мол, не видел ли. Выходит весь мокрый и говорит:
— Походу, ключи где-то потерял.
Говорю ему:
— А в руке у тебя что?
А потом он еще удивляется, в кого у нас дети такие невнимательные. © Мамдаринка / VK
- Мы семья айтишников. Поспорил с женой, что сам смогу починить сантехнику в доме, ведь я же муж, елки-палки. Через 40 минут понял, что ничего не смогу, но надо как-то выпутываться из ситуации. Вызвать мастера — не вариант, жена номер пробьет. Заказал пиццу, приехал паренек, и мы с ним еще час собирали этот адский пазл, но все безуспешно. Тогда этот парень говорит, мол, есть у него дружбан, тот точно знает толк. Позвонил — он приехал, починил. Жена, естественно, не поверила в то, что я сделал все сам. Начала проверять номера. Я, короче, больше не спорю. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Чтобы вы поняли уровень внимательности моего мужа, расскажу, как сегодня он забирал сына из сада. Приходит домой, а на сыне чужая куртка. Я в шоке: «Это чья куртка?» Муж пожимает плечами: «Ну, вроде его. Тоже черная». Спрашиваю сына: «Ты почему папе не сказал, что это не твоя куртка?» А он такой: «Ну, мне моя всегда не нравилась, а эта огонь». Боюсь представить, что будет дальше, лет через десять... И это я про мужа. © Мамдаринка / VK
Надо этому мужу вместо ботинок женские боты предложить.
А что, тоже черные)
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- Попросила мужа в магазине купить невидимки. Два часа его не было, трубку не брал. Я уже начала переживать. Возвращается через три часа с прозрачными резинками (100 штук), рассказывая, как они с консультантом искали на складе невидимые заколки. Потом психанули и решили, что резинки тоже сойдут, а так много взял, чтобы наверняка хватило. Походу, за бесцветными капроновыми колготками проще самой будет сходить. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- У нас в семье у каждого свое хобби. Я обожаю рисовать, а муж — печь кондитерку. Но муж этого жутко стыдится и просит, чтобы я говорила, что это я пеку вкусняшки для гостей. Были именины сына, собрались гости. Мужа понесло: напек торт, круассаны и пирожки. Свекровь пробует и изрекает: «Катюш, ну готовить — не твоя стихия, прости, рисуешь ты лучше!» Я никак на это не отреагировала, а вот муж чуть ли не с пеной у рта стал защищать «мою» стряпню. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Вдруг заметила, что на моей любимой кружке не лилия, а хризантема. Дизайн точно такой же, но цветок не тот. Думала, что с ума сошла, пока не нашла белый осколок от чашки. Приперла мужа к стенке — он признался, что разбил кружку и купил новую. Я спрашиваю: «А как ты нашел почти такую же?» Оказывается, что он написал моему начальнику, который мне эту кружку подарил, и рассказал ситуацию. Спросил, где купить новую. Подключил мою сестру и маму, чтобы они тоже помогли ему удостовериться, что это та самая кружка. Да, она из той же коллекции, но никто не учел факта, что я ненавижу хризантемы.
- Отправила своего бывшего в магазин за тремя цукини для одного рецепта. Открываю холодильник и спрашиваю: «А где цукини?» А он берет пакет из холодильника и отвечает: «Да вот здесь». Смотрю, а в пакете киви. Я так сильно смеялась, что у меня бок заболел. © overripavacado / Reddit
- Муж решал с дочкой задачку. Нужно было посчитать, сколько семья вместе собрала грибов. Говорит: «Не надо ничего проверять. Я взрослый человек, и мы все решили». Открываю тетрадь, а там ответ: «27 ведер грибов». Я его спрашиваю, откуда он взял «ведра», если в задаче про них ничего не сказано. А он мне уверенно заявляет: «Ну не в руках же они грибы несли!»
Мой вместо плавленых сырков умудрился принести брикетики прессованных дрожжей. Есть их почему-то отказался! ))
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- Любимый должен был сделать мне предложение, обещал устроить какой-то шикарный сюрприз. И вот сижу, делаю маникюр подруге дома, звонит он и говорит: «Выходи срочно». Я выбегаю в перчатках, вся взмыленная, а он там с букетом и кольцом. Встает на одно колено и делает предложение прямо в подъезде. Была в шоке, но согласилась, конечно. Потом сказала ему, что это немного странноватый сюрприз. А он мне признался, что очень долго думал, как сделать предложение пооригинальнее, в итоге психанул и решил приехать в моменте. Я посмеялась и говорю: «Милый, ты мог меня просто в ресторан позвать. Я бы хоть подготовилась, нарядилась». Женаты уже пять лет.
Комментарии
Уведомления
После 27 ведер грибов предлагаю следующую задачку: сколько у всей семьи уйдет времени, чтобы их почистить?)
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